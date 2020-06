Billet SNCF : TGV et Intercités à moins de 49 euros pour l'été 2020

ABONNEMENT SNCF - 3 millions de billets TGV et Intercités à 49 euros maximum sont en vente actuellement sur le site de l'entreprise ferroviaire.

[Mis à jour le 11 juin 2020 à 12h00] Le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari a annoncé la mise en vente de 3 millions de billets de train longue distance (TGV et Intercités) à moins de 49 euros vers les principales destinations de France, pour aider les Français désireux de partir en vacances en France cet été. Cette annonce fait suite à l'allocution du Premier ministre Edouard Philippe qui a affirmé, jeudi 14 mai, que "les Français pourront partir en vacances en France au mois de juillet et au mois d'août". Rappelons par ailleurs que les réservations de l'été peuvent être échangeables ou remboursables sans frais jusqu'au 31 août 2020.

3 millions de billets TGV Inouï et Intercités à prix cassé ont été mis en vente depuis le 4 juin 2020. Il s'agit de trajets pour les vacances d'été en TGV et Intercités. Pour rappel, les billets TGV Inouï sont échangeables et annulables gratuitement avant le départ. Ce qui n'est pas le cas des OuiGo, seulement échangeables sous certaines conditions. L'opération prend fin quand tous les billets sont écoulés.

Pour prendre le train au meilleur prix, mieux vaut être averti : premier arrivé, premier servi... Rendez-vous donc sur les sites et applications Oui SNCF, en gares, boutiques et dans les agences agréées SNCF. Pour rappel, chaque seconde, 40 billets sont vendus le premier jour d'ouverture des réservations à Noël... Pour être informé à la seconde près des offres de la SNCF, il vaut mieux vous abonner au système d'alerte que la compagnie propose sur son site : vous pouvez paramétrer une alerte par mail, en renseignant le trajet précis qui vous intéresse.

L'opération concerne uniquement les trajets en TGV Inouï, Intercités du 4 juillet au 30 août. Ces billets sont disponibles sur une sélection de 41 destinations uniquement en France et dans la limite des places disponibles à ce tarif sur les trains éligibles à l'opération. Pour obtenir les meilleurs prix sur d'autres périodes, il n'y a pas 36 solutions : le mieux est donc de faire ses réservations au plus tôt. Consultez tous les "Petits Prix" sur le site officiel de la SNCF.

La SNCF indique mettre en vente 3 millions de billets de train "à 49 euros maximum", prix TTC par personne, en seconde classe uniquement, accessibles dans la limite des places disponibles à ce tarif sur les trains éligibles. (voir l'offre et commander vos billets sur le site de la SNCF). Les billets sont annulables sans frais jusqu'avant le départ et pour des voyages jusqu'au 31 août.