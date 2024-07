DIRECT. Natation aux JO 2024 : Ndoye-Brouard vise la médaille, Gastaldello et Terebo en finale du 100m dos, le live

La Française Emma Terebo termine 4e de sa série en 59''50 et rejoint la finale avec sa compatriote. 7e et 8e temps !

20:15 - Gastaldello : "On n'est pas là pour aller à un enterrement !"

"C'est la première fois que je passe en demi-finales aux Jeux sur une course individuelle, c'est une étape, a réagi la nageuse, déjà présente à Rio et à Tokyo (en relais). Ce (lundi) soir, l'objectif, c'est de passer en finale, j'en ai les moyens. Je suis satisfaite, c'est de loin mon meilleur temps le matin. Dans le processus ce (lundi) matin, j'ai vraiment kiffé le truc. On n'est pas là pour aller à un enterrement, on est là pour s'éclater ! a lancé la nageuse avant sa demi-finale.