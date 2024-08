Simone Biles aux JO 2024 : encore de l'or ? Son concours général individuel

Star planétaire, Simone Biles est de retour dans des Jeux olympiques après une longue pause.

Lors de son entrée en lice, l'ovation a été à la hauteur de son talent. Simone Biles, star planétaire de la gymnastique, est bien de retour à la quête de plusieurs médailles olympiques. Pour ces JO, elle vise presque un carton plein car l'Américaine a loupé la qualification pour le concours individuel des barres asymétriques. Pour le reste, elle peut tout simplement remporter 5 médailles d'or, en commençant par le concours par equipe ce mardi 30 juillet avant de finir par le concours complet individuel.

Souvenez-vous... Il y a trois ans, lors des JO de Tokyo, Simone Biles s'est retirée à la stupeur générale, refusant des obstacles. Simone Biles bloquait sa rotation sur son habituel saut, loupait sa réception, puis mettait ses JO entre parenthèses : un problème de perte de repères dans l'espace en était la terrible cause. Elle explique, lors d'une conférence de presse, devoir traiter avec ses "vieux démons". Une prise de parole très importante sur la santé mentale des athlètes. "Je dois faire ce qui est bon pour moi et me concentrer sur ma santé mentale et ne pas compromettre ma santé et mon bien-être. Nous sommes aussi humains, nous devons protéger notre esprit et notre corps, plutôt que de faire ce que le monde attend de nous" avait-elle expliqué.

En juin 2023, elle a surpris tout le monde en annonçant son retour et c'est peut être la meilleure des nouvelles pour la gymnastique. "J'ai été déprimée pendant un certain temps, et sous antidépresseurs", a-t-elle confié au Monde. "Puis je me suis dit que je ne pratiquerai pas toute ma vie à ce niveau ce sport que je chéris, et que je ne voulais pas regretter dans dix ou quinze ans de ne pas avoir réessayé, alors je retente ma chance en me donnant à fond. J'ignorais ce que ça allait donner et, forcément, à mon âge (27 ans, ndlr), il y a des jours plus durs que d'autres, des sacrifices, mais j'ai une relation et une communication ouverte et honnête avec mes entraîneurs, et je prends du plaisir à travailler avec les autres filles, qui rendent cette aventure vraiment sympa"