France - Allemagne : des comptes à régler

Revigorés par un exploit de prestige face aux Canadiens, les Bleus retrouvent les Allemands, qui les ont déjà battus au premier tour.

Les doutes se sont dissipés, le moral s'est rehaussé et les troupes se sont remobilisés. Vincent Collet ne pouvait pas espérer mieux comme contexte avant de défier aujourd'hui l'Allemagne en demi-finale du tournoi olympique. Cette deuxième phase du tournoi peut s'apparenter à une série de matches à revanche pour ses protégés, car après le Canada, la France a aussi des comptes à régler avec la Mannschaft.

Garder le même état d'esprit

Largement dominés vendredi dernier par les Allemands (71-85), les Bleus ont les capacités de renverser le champion du monde en titre. Pour cela il faudra s'appuyer sur les mêmes fondamentaux qui ont permis aux partenaires d'Evan Fournier d'écarter le favori canadien. Tactiquement c'était parfait mais pour Collet ce n'est pas forcément la clé de ce succès XXL. Interrogé mardi en conférence de presse sur ses nombreux choix décisifs dans la composition de l'équipe, le sélectionneur des Bleus a avoué : "Je suis toujours gêné par cela, car avant la tactique, c'est notre cœur et notre état d'esprit qui sont les premiers responsables de cette victoire. On avait évidemment préparé des choses. Mais on a aussi préparé les choses vendredi (contre l'Allemagne) et on a vu le résultat (défaite 71-85)."

Aujourd'hui on devrait encore retrouver Isaïa Cordinier, Guerschon Yabusele et Matthias Lessort dans le cinq de départ. Car on ne change pas une équipe qui gagne, de plus, ces trois principaux acteurs de la victoire en quart ont aussi pour eux la bonne connaissance des profils allemands qui seront en face. Tous les trois côtoient régulièrement leurs homologues d'Outre-Rhin en Euroligue, et c'est un aspect à ne pas négliger.

Schroder et Wanger à surveiller comme le lait sur le feu

C'est le duo infernal de la Mannschaft, et ces deux là ont été impitoyables face aux Bleus vendredi dernier (26 points chacun). Eux n'évoluent pas en Europe, mais bien en NBA. Brooklyn Nets pour Schroder et Orlande Magic pour Wagner. Il faudra les surveiller comme le lait sur le feu, et analyser en profondeur leur jeu en video (la France a affronté 3 fois l'Allemagne en mois d'un mois). Gobert, affaibli par une opération au majeur et à l'annulaire gauche, ne devrait pas jouer un grand rôle dans cette demi-finale. Collet a les atouts qu'il faut pour se montrer moins friable défensivement que vendredi. Une place en finale est en jeu, et un objectif pareil ne devrait que galvaniser ses troupes encore une fois.

A quelle heure aura lieu la rencontre Le match entre la France et l'Allemagne débutera à 17h30 ce jeudi. Il aura lieu à la salle Arena de Bercy.



Sur quelle chaîne TV est diffusée France - Allemagne ? La rencontre entre les Bleus et les Allemands sera diffusée le jeudi 8 août à 17h30 sur France Télévisions et Eurosport.



Quelle diffusion streaming pour le match France - Allemagne ? Pour suivre le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme France TV (gratuitement) ou vous pouvez visionner sur les plateformes dédiées Max d'Eurosport ou MyCanal.



Les équipes possibles



Le cinq rentrant de l'Allemagne: Theis, Wagner, Voigtmann, Schroder, Obst. Remplaçants : Bonga, Da Silva, Giffey; Lo, Thiemann, M.Wagner, Weiler-Babb.



Le cinq rentrant de la France: Nicolas Batum, Isaia Cordinier, Victor Wembanyama, Mathias Lessort, Guerschon Yabusele. Remplaçants: Frank Ntilikina, Bilal Coulibaly, Nando De Colo, Ousmane Dieng, Nadir Hifi, Élie Okobo. Jaylen Hoard, Evan Fournier, Vincent Poirier, Rduy Gobert.