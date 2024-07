France - Afrique du Sud : une demi-finale aux airs de revanche pour Antoine Dupont aux JO 2024

Après la belle victoire jeudi soir en quarts de finale face à l'Argentine, l'équipe de France de rugby à 7 affronte l'Afrique du Sud ce samedi après-midi pour une place en finale aux JO 2024. Éliminé par les Springboks au Mondial à XV, Antoine Dupont peut s'offrir une revanche.

Ce samedi après-midi, l'équipe de France olympique de rugby à 7 dispute l'un des matchs les plus importants de son histoire. À 15h30, Antoine Dupont et ses coéquipiers vont affronter l'Afrique du Sud pour une place en finale des JO 2024.

Un rendez-vous particulier pour Dupont

On l'avait quitté en pleurs. Le 15 octobre 2023, le XV de France est éliminé de sa Coupe du monde par l'Afrique du Sud au terme d'un match renversant (28-29). Antoine Dupont est inconsolable, lui qui rêvait tant d'être sacré à la maison. Depuis, le demi de mêlée a tout remporté sur son passage avec le Top 14 et la Champions Cup. Présent dans l'effectif de rugby à 7 aux JO 2024, il a l'occasion de vivre le rêve olympique jusqu'au bout et écrire une nouvelle page de son histoire sportive. Face aux Blitzboks, le n°11 avec l'équipe de France de rugby à 7 peut s'offrir une revanche et éliminer une nation qui a mis fin à ses rêves de titre dans le passé. Si les joueurs sud-africains ne sont pas les mêmes, nul doute qu'Antoine Dupont aura à cœur de s'offrir une finale olympique. Pour cela, il pourra s'appuyer sur son capitaine Paulin Riva mais également sur les deux flèches, Aaron Grandidier et Joseph Jefferson-Lee, sans oublier la vista de Stephen Parez-Edo Martin.

Pour se qualifier en demi-finale, la France a disposé de l'Argentine dans un match renversant (26-14). À la pause, les Bleus menaient 21-0 après un premier acte à sens unique mais ils se sont fait peur par la suite, encaissant deux essais argentins. Finalement, l'inévitable Antoine Dupont a inscrit un quatrième essai libérateur après la sirène, synonyme de qualification pour le dernier carré.

Que vaut l'Afrique du Sud ?

Adversaire de l'équipe de France cet après-midi, l'Afrique du Sud a créé la surprise en quarts de finale, éliminant les favoris néo-zélandais (14-7). Septième sur les 12 équipes participantes au Seven Series cette saison, les Sud-Africains disposent d'ailiers surpuissants et très rapides mais le capitaine de l'équipe de France olympique, Paulin Riva, a ciblé les points faibles adverses : "L'Afrique du Sud a plutôt une équipe très rapide, très vive, ça tricote au milieu du terrain. Il va falloir cadrer certains joueurs. Je pense qu'on va insister sur notre intensité physique, avec des garçons très costauds."

À quelle heure débute France - Afrique du Sud ?

Le coup d'envoi de la demi-finale de rugby à 7 aux Jeux olympiques opposant la France à l'Afrique du Sud est prévu samedi 27 juillet à 15h30 au Stade de France à Paris. L'Australien Reuben Keane sera l'arbitre de cette affiche.

Sur quelle chaîne regarder France - Afrique du Sud ?

Détenteur des droits TV des JO 2024, France 2 diffusera l'affiche en clair entre la France et les Sud-Africains. La rencontre sera également retransmise sur Eurosport 2.

Comment suivre France - Afrique du Sud en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la demi-finale de rugby à 7 aux JO 2024 entre les Bleus et les Blitzboks sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez vous créer un compte sur France TV ou souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quels sont les effectifs de la France et de l'Afrique du Sud ?

France : J-P.Barraque, A.Dupont, A.Grandidier, J.Jefferson-Lee, S.Parez-Edo Martin, V.Pasquet, R.Rebbadj, P.Riva, J.Sepho, A.Timo, A.Zeghdar, N.Epée.

Afrique du Sud : R.Oosthuizen, I.B.Visser, Z.Davids, T.Leyds, S.Davids, R.Specman, S.van Wyk, C.Grobbelaar, T.Pretorius, S.Williams, S. Soyizwapi, R.Brown.

