Des "Taegeuks" de la Corée du Sud aux "Agitos", ce que signifie le symbole des Jeux paralympiques

Après les anneaux olympiques, connaissez vous les Agitos ? Ces trois virgules de couleur (rouge, bleue et verte) sont le symbole des Jeux paralympiques.

Les Jeux olympiques de Paris 2024 donnent le témoin aux Jeux paralympiques, qui s'ouvriront le 28 août prochain où tout le monde espère un engouement comme pour les JO. Depuis deux semaines, le site de la billetterie des Jeux paralympiques chauffe plus qu'à l'accoutumée. Si les organisateurs avaient annoncé en juin que le cap du million de billets vendus avait été franchi, ce chiffre se trouverait désormais autour des 1,2 million. "On a vendu plus de la moitié des billets", se félicitait le président du Comité d'organisation de Paris 2024, Tony Estanguet, lundi 12 août sur France Inter. Une compétition qui suscite de la curiosité, à commencer par celle du symbole qui n'est pas le même que pour les Jeux olympiques.

Un peu d'histoire

Il a fallu un peu de temps pour créer et trouver ce bon logo. Le tout premier des Jeux Paralympiques, en 1960, était trois roues… En référence aux fauteuils roulants car les Jeux paralympiques n'étaient autorisés qu'aux personnes en fauteuil. De nombreux, très nombreux logos, se sont succédés. Un homme en fauteuil qui tire à l'arc pour le concours paralympique d'Allemagne était le symbole en 1972, trois anneaux sous un personnage les bras en l'air pour le Canada en 1976 et une flamme, sur laquelle on lit USA, pour New-York 1984.

La Corée du Sud précurseur du logo actuel

En 1988, la Corée du Sud propose un logo qui se rapproche de celui qu'on verra dans tout Paris. On y voit cinq virgules, aux mêmes couleurs et disposées de la même façon que les anneaux. Il s'agit de " Taegeuks ", qui viennent des deux formes emboitées qui se trouvent sur le drapeau sud-coréen. De 1994 à 2004, ce logo sera utilisé avant que le comité ne demande un changement car trop proche de l'olympisme.

© Jeux paralympiques

C'est donc en 2004 que le nouveau logo est mis en place avec des virgules appelées "agitos", un terme latin signifiant "je bouge". Ils représentent le mouvement paralympique mondial et en l'occurrence les Jeux paralympiques qui se dérouleront sur deux semaines. Ils ont la forme de croissants asymétriques de couleur rouge bleu et vert. Chaque agito symbolise le mouvement, ils représentent la volonté de ne jamais abandonner, l'inspiration et la passion qui animent les para-athlètes. Ce logo a été légèrement modifié en 2019.

Installés sur l'Arc de Triomphe

À l'instar des anneaux olympiques installés sur la tour Eiffel, c'est un autre lieu symbolique de la capitale qui a été choisi pour accrocher ces agitos. L'Arc de Triomphe n'a pas été choisi par hasard, en haut des Champs-Elysées alors que la cérémonie d'ouverture des paralympiques doit se tenir sur le bas de l'Avenue et la place de la Concorde le 28 août prochain. Lors des dernières éditions des JO, des agitos paralympiques avaient été installés à des endroits iconiques dans les villes hôtes : le Tower Bridge à Londres en 2012, la plage de Copacabana à Rio en 2016, la Baie de Tokyo en 2021. Les agitos resteront accrochés jusqu'à la fin des Jeux paralympiques le 8 septembre.