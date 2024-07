JO 2024. Danemark - France : suivez le match en direct

20:50 - La France démarre ce tournoi olympique avec deux montagnes

Les Bleus sont placés dans le groupe B avec notamment le Danemark donc, et la Norvège. Ce seront les deux premiers adversaires de l'équipe de France. Après ce rude début, il y aura des matchs abordables contre l'Égypte, la Hongrie et l'Argentine. "Est-ce qu'il y a un chemin plus facile d'un côté ou de l'autre ?, s'est questionné Guillaume Gille. On sait qu'il faudra démarrer fort contre deux grosses cylindrées. En même temps, on a peur d'affronter personne et en même temps, on redoute chaque équipe. Vous voyez bien que c'est cette compétition qui nous donne certainement le plateau le plus relevé de toutes les campagnes olympiques."