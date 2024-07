JO 2024 : le programme du samedi 27 juillet

Les JO sont officiellement lancés ce samedi après la cérémonie d'ouverture de ce vendredi, voici le programme complet de la journée.

C'est officiellement parti pour les JO de Paris 2024 avec la première très grosse journée de compétition ce samedi. Le programme s'annonce riche de 9h à 23 h !

On suivra attentivement les premiers pas de l'équipe de France de basket d'un certain Victor Wembanyama et Rudy Gobert qui visent rien d'autre que l'or olympique. Les Bleus débutent face au Brésil à 17h15 du côté de Lille qui accueille la phase de poules. Les Bleus du handball seront aussi au programme ce samedi face à la terrible équipe du Danemark. Le foot sera à l'honneur ce samedi également avec la France qui affronte la Guinée.

L'escrime française animera une bonne partie de la journée au Grand Palais avec les épreuves de l'épée femmes et du sabre hommes. Mais le point d'orgue de la première soirée sera sans aucun doute la natation avec les débuts des premières sessions ce samedi.

Le calendrier complet est à retrouver ici.