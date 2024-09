DIRECT.Parade des Jeux olympiques de Paris : Riner, Dupont, Marchand... Suivez la "parade des champions"

Ce samedi, à Paris, est organisée la "parade des champions" qui célèbre les athlètes et para-athlètes français qui ont brillé durant les Jeux de Paris cet été.

12:30 - 70 000 personnes attendues Cette parade des champions se déroulera sous les yeux des 70 000 personnes qui ont obtenu un billet pour cet évènement. Ils pourront se masser autour des Champs-Élysées pour admirer le passage de quelques 300 athlètes français et environ 800 membres des délégations olympiques et paralympiques. 12:00 - Tous les billets vendus Sur son compte X, Paris 2024 vient d'annoncer que tous les billets pour la parade des champions avaient trouvé preneurs. Il y aura donc beaucoup de monde pour ce clap de fin des Jeux de Paris 2024. 11:30 - Une fête nationale du sport ? Le président de la République, Emmanuel Macron, sera présent pour cette "parade des champions". Il décorera une partie des athlètes et para-athlètes de ces Jeux de Paris 2024 à partir de 18h30. Par ailleurs, le chef de l'État a d'ores et déjà témoigné son envie de créer une fête nationale du sport le 14 septembre à l'image de la fête de la Musique. Tout cela est encore sous la forme de projet mais cette journée pourrait accélérer le processus. 11:00 - Des athlètes et para-athlètes qui ont confirmé leur présence Tous ceux qui nous ont fait rêver lors de ces Jeux de Paris 2024 ne pourront pas être présents pour cette "parade des champions". En revanche, certains ont déjà confirmé leur présence. Léon Marchand, Teddy Riner, Antoine Dupont, Cassandre Beaugrand, les frères Lebrun seront de la partie tout comme Sandrine Martinet, Gloria Agblemagnon ou encore Alexis Hanquinquant. 10:30 - Le programme complet Cette "parade des champions" va se dérouler en plusieurs temps. Dès 14h, les spectateurs qui ont obtenu un billet pour assister au passage des athlètes sur les Champs-Élysées pourront rentrer sur le site de l'évènement. À partir de 16h, les athlètes et para-athlètes français remonteront l'avenue parisienne en direction de Place de l'Étoile avant d'être célébré à 18h30 et décoré par le président de la République. À 21h, aura lieu un concert avec une partie des artistes qui se sont produits lors des différentes cérémonies de ces Jeux de Paris 2024 avant un DJ Set d'une heure à partir de 23h. 10:00 - Bonjour à tous Bienvenue à toute et à tous sur le site de l'internaute pour suivre en direct commenté la "parade des champions" des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Avant le début de la cérémonie à 16h, suivez avec nous toutes les informations sur cette dernière journée consacrée aux Jeux de Paris.

Les Français vont adresser un ultime au revoir à leurs athlètes olympiques et paralympiques, ce samedi 14 septembre, dans les rues de Paris. Une grande parade est organisée sur les Champs-Elysées pour saluer les dizaines de médaillés de la délégation tricolore. Ces derniers se sont montrés à leur avantage cet été pour le plus grand plaisir des spectateurs français. Avec 64 médailles lors des Jeux olympiques et 75 lors des Jeux paralympiques, la moisson record des athlètes et para-athlètes tricolores a tenu en haleine l'Hexagone.

Teddy Riner, Léon Marchand, les frères Lebrun, Pauline Ferrand-Prévot ont confirmé leur présence. De nombreux autres athlètes olympiques seront célébrés ce samedi au même titre que les para-athlètes comme Sandrine Martinet, Gloria Agblemagnon, ou Alexis Hanquinquant. Les volontaires ou encore les organisateurs des Jeux seront aussi mis à l'honneur à l'occasion de cette parade.

Les horaires et le programme

Les hostilités débuteront à partir de 16h. La parade s'élancera sur les Champs-Élysées et remontera la "plus belle avenue du monde" en direction de la Place de l'Étoile où une cérémonie protocolaire se tiendra à partir de 18h30 avec le ravivage de la flamme du tombeau du soldat inconnu. Le président de la République, Emmanuel Macron, remettra ensuite des médailles avant qu'un concert ne débute à 21h pour une durée de 2h avec une partie des artistes qui se sont produits durant les quatre cérémonies de ces Jeux de Paris.

Des "surprises" et des "éléments spectaculaires" sont aussi attendus comme l'a annoncé Thierry Reboul, directeur des cérémonies des Jeux. Un élément particulièrement spectaculaire de la soirée sera la projection d'images sur les deux faces de l'Arc de Triomphe. Cette mise en scène rappellera sans doute à beaucoup les célébrations de la victoire de l'équipe de France de football lors de la Coupe du monde 1998, créant ainsi un pont entre deux moments historiques du sport français.

Thierry Reboul promet par ailleurs un spectacle qui sera une sorte de "best of" artistique et musical des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques et paralympiques. À 23h un "DJ Set" viendra clôturer la soirée. Au total, pas moins de 70 000 personnes sont attendues pour vivre cet évènement. La billetterie gratuite a été ouverte mercredi et a été prise d'assaut. La parade des athlètes olympiques et paralympiques sera à suivre en direct sur France 2 et TF1 à la télévision et en direct commenté sur le site de Linternaute.