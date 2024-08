Cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques : on connait certains détails du show et ce sera grandiose !

La cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques se déroulera le mercredi 28 août en plein dans Paris.

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques a été la plus belle de tous les temps pour de nombreux observateurs, même si pour certains, c'est tout le contraire, ressemblant plus à une parodie qu'à un vrai lancement. Chacun est bien évidemment libre de faire sa propre opinion.

Pour la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques, l'ambition est la même, mettre une claque à toute les cérémonies déjà organisées. Pour la première fois de l'histoire, c'est à ciel ouvert, comme pour les JO, que la cérémonie se déroulera. Pas de Seine comme cadre principal cette fois, mais la plus belle avenue du monde avec les Champs Elysées et deux Places, celle de la Concorde et de l'Etoile, pas mal non ? "Ce sera un spectacle à couper le souffle", a assuré Tony Estanguet. "C'est une cérémonie qui veut bousculer les préjugés. L'idée est d'avoir une partie avec beaucoup d'émotions, de poésie et d'humour. Mais aussi des messages forts autour de l'inclusion car dans notre pays, le handicap reste la première source de discrimination."

La parade et les porte-drapeaux

Les cent quatre-vingt-quatre délégations des Jeux paralympiques descendront l'avenue depuis l'Arc de Triomphe qui arbore le symbole des Jeux paralympiques, les Agitos. Parmi eux, 240 athlètes français sont attendus pour cette "parade populaire", emmenés par la sprinteuse Nantenin Keïta et le triathlète Alexis Hanquinquant, les deux porte-drapeaux tricolores. Ce premier volet de la cérémonie sera accessible au public gratuitement.

Une " séquence protocolaire et artistique "

La deuxième partie de la cérémonie d'ouverture sera payante cette fois et se tiendra place de la Concorde, sur une scène de 4 500 mètres carrés, entourée de quatre gradins. Des places, dont les prix varient de 150 euros à 700 euros, sont disponibles sur le site de la billetterie officielle. L'équipe promet "des performances jamais vues auparavant" et un spectacle très axé sur le corps. Ce sera un condensé "d'histoire, avec ses paradoxes", une place où "on a coupé la tête de nos rois" explique Thomas Jolly.

Le chorégraphe suédois Alexander Ekman à la baguette

Il est une légende dans le milieu. Avec plus de 50 créations et des collaborations avec le ballet de l'Opéra de Paris et le Boston Ballet, le Suédois est connu pour ses scénographies grandioses, comme lorsqu'il inonde les scènes avec 6000 litres d'eau pour sa version du Lac des Cygnes ou sa pluie de balles vertes tombant du ciel de l'Opéra Garnier, à Paris comme le rappel le Figaro. Il parle de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques comme un événement " festif et politique ". Alexander Ekman a également fait appel à des danseurs en situation de handicap. " Ils sont extraordinaires. Ils sont plus capables que beaucoup de personnes valides, tant sur le plan mental que physique ", a-t-il déclaré à l'Agence France-Presse.

Des indices sur les artistes

Quels seront les artistes présents lors de la cérémonie d'ouverture. Spoiler alerte, pas de Lady Gaga ou encore de Céline Dion, mais des stars sont tout de même annoncées. L'équipe a annoncé qu'il s'agirait d'une "traversée de notre répertoire musical". La musique des paralympiques est à nouveau signée Victor Le Masne, compositeur de l'hymne des JO.

La même vasque

Aucun changement pour la vasque olympique qui sera allumée dans le même écrin que les Jeux olympiques. Alors pourquoi elle a été éteinte ? Tout simplement car la flamme paralympique ne part pas d'Athènes, mais de Stoke Mandeville en Angleterre, son lieu de naissance.

Attention à la circulation

Pendant la cérémonie, les piétons et les cyclistes pourront entrer librement dans la zone située autour des Champs-Elysées et de la place de la Concorde, mais ils seront soumis à un contrôle. La circulation motorisée nécessitera un laissez-passer numérique, réservé aux riverains et aux travailleurs, sous certaines conditions. Quelque 15 000 membres des forces de l'ordre seront engagées pour la cérémonie d'ouverture, avec en tout "35 000 spectateurs en tribune place de la Concorde – dont près de 5 000 athlètes et 170 délégations olympiques – et 15 000 places ouvertes au public en bas des Champs-Élysées" selon Gérald Darmanin.