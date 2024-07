Israël aux JO 2024 : des hommes armés sur le bateau pendant la cérémonie d'ouverture ?

La délégation israélienne est particulièrement protégée pendant la cérémonie d'ouverture toute la quinzaine olympique.

Selon les informations du Parisien il y a quelques jours, des forces de sécurité de l'État hébreu monteront, armés, sur le bateau de la délégation pour la cérémonie d'ouverture ce vendredi soir sur la Seine. Pour Israël, il était hors de question de laisser ses sportifs sans protection rapprochée à ciel ouvert au milieu de milliers de personnes. "Ce n'est un secret pour personne, ces Jeux olympiques sont un peu plus difficiles pour nous tous, mais nous avons pleinement confiance dans l'organisation de la sécurité ", a expliqué la présidente du comité olympique israélien, Yaël Arad. Durant la quinzaine, les athlètes ont interdiction d'évoquer la guerre pour se concentrer sur le sport. "Même nos athlètes les plus expérimentés auront besoin d'être muets pour être à 100 % physiquement et mentalement" explique le comité israélien. L'Etat sera représenté à la cérémonie d'ouverture par son président, Isaac Herzog.

Une protection H24

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a évoqué une protection " 24 heures sur 24 " des sportifs, entraîneurs, officiels et arbitres israéliens durant toute la période des JO. "Je tenais à dire, au nom de la France, que la délégation israélienne est la bienvenue en France pour ces JO. J'aurai d'ailleurs l'occasion de le redire au gouvernement israélien" a de son côté lancé Stephane Sejourné lors de son déplacement à Bruxelles alors que certains membres de LFI demandent tout simplement le retrait de la délégation.