JO 2024. France - Pologne : les Bleus doubles champions olympiques après un match de rêve contre la Pologne, le résumé

14:40 - Le résumé

Il était difficile d'imaginer que les Bleus allaient sortir leur match de rêve, un match parfait et sans accroc, en finale face à la Pologne. Et pourtant c'est ce qui est arrivé aujourd'hui à l'Arena Sud Paris. Durant trois petits sets, les coéquipiers d'Earvin Ngapeth ont montré toutes les qualités qui font d'eux les meilleurs joueurs au monde et qui font de cette équipe la plus forte sur la scène mondiale. Les cadres de l'équipe Jean Patry, Trévor Clévenot, Barthélémy Chinenyeze, Antoine Brizard ont été étincelants en attaque. Ngapeth a été sublime dans tous les secteurs.

C'est tout un travail d'équipe qui a été monumental. Des défenses en block imperméables, des services efficaces variant entre la puissance et la finesse, une intelligence et un sang froid au filet sur les points importants. Même des services gagnants en fin de match illustrés par les aces de Quentin Jouffroy. Les Bleus ont démarré doucement dans le premier set mais une fois l'avantage pris, ils ne l'ont plus lâché (25-19). Idem pour le second set où on attendait pourtant une réaction Polonaise. Plombée par l'inefficacité au filet et une défense trop fébrile, la Pologne n'a jamais pu offrir la moindre révolte (25-20). Le troisième set a été éblouissant pour les Français, dans le déroulement mais aussi dans le spectacle avec des points arrachés aux forceps, des intuitions magiques et des spéciales de Ngapeth et Patry qui ont régalé le public.

Malgré quatre balles de match sauvées des Polonais, la France a réussi un exploit monumental en s'imposant en trois sets. Les émotions sont décuplés devant un public en furie qui a donné d'ailleurs quelques regrets pour Laurent Thillie, le bâtisseur du succès à Tokyo "Je n'ai pas eu ce titre devant un public aussi beau. On était seuls ". L'ancien coach des Bleus a souligné la grande maîtrise des Bleus sur cette finale illustrée par une concentration permanente qui lui a permis de gagner 9 sets d'affilées depuis les quarts de finale.

L'équipe de France du volley est définitivement rentrée dans l'histoire avec cet exploit XXL qui ne souffre d'aucune contestation, et on le dit avec toute humilité.