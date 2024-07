JO 2024 : le programme du lundi 29 juillet

Troisième jour de compétition aux JO de Paris 2024, le programme.

C'est déjà le troisième jour de compétition aux Jeux olympiques de Paris, avec notamment ce lundi les basketteuses françaises, opposées au Canada à 17h15. Pour leur deuxième match de la compétition, le niveau va augmenter rapidement pour les Bleues. À suivre également la rencontre entre deux des équipes favorites, les USA et le Japon.

L'escrime sera également à l'honneur avec le fleuret masculin et Enzo Lefort, qui vise la médaille d'or, et le sabre féminin. Dans cette discipline Sara Blazer et Manon Apithy-Brunet pourraient également augmenter le total de médaille françaises.

Pour l'événement majeur du jour, il faudra aller voir du côté de la colline d'Elancourt, pour la course de VTT cross-country. Pour espérer une médaille française, il faudra que Victor Koretzky arrive notamment à se défaire de Tom Pidcock, champion du monde en titre et qui a quitté le tour de France avant la fin.

Le calendrier complet est à retrouver ici.