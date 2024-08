Allemagne - France : les Bleues devant l'obstacle allemand

Les basketteuses tricolores abordent la deuxième phase en défiant une équipe d'Allemagne moins forte sur le papier mais redoutable sur le parquet.

Les Bleues ont montré de solides atouts au premier tour, mais leur élan s'est quelque peu brisé face à l'Australie. Un dernier match de poule mal maîtrisé qui a engendré une défaite inattendue mais sans conséquences. Les partenaires de Sarah Michel sont passées à travers de cette rencontre en oubliant certains fondamentaux. Aujourd'hui face à l'Allemagne c'est un autre tournoi qui commence et aucun faux pas ne sera permis.

Une défaite constructive

Pourtant en ralliant Paris, la majorité des Bleues voulait voir ce revers du bon côté. A l'instar de Gabby Williams qui pense même que le cinq tricolore avait besoin de ça " Je pense qu'on va vraiment apprendre, c'est bien pour nous. Offensivement, on a fait des choses qu'on n'avait jamais travaillé, jamais préparé de tout l'été… Je n'ai pas trop compris pourquoi. Peut-être que l'on était un peu en panique, un peu en stress, moins en sérénité. Ça arrive. Cela va nous permettre d'avancer ! Un revers qui n'inquiète pas non plus le sélectionneur Jean-Aimé Toupane qui abonde dans le même sens "Ça arrive. On voulait finir par une victoire mais l'Australie a mieux joué que nous . On a manqué de lucidité et notre assise défensive nous a fait défaut. On va analyser ce qui s'est passé à la vidéo pour trouver les raisons de ce qui s'est passé. Ça peut arriver que l'on ne soit pas dans ce qu'on veut. Ce n'est pas grave. C'est positif d'avoir la qualification en poche et d'aller à Paris. Ce n'était pas comme si on était largué du début à la fin, on a eu les ressources mentales pour revenir en fin de match, je retiens le positif. On n'a fait exprès de perdre non plus (il rit). C'est arrivé, c'est arrivé… Qu'est-ce qu'on va faire de cette défaite ? On va en tirer les leçons. C'est une autre compétition qui commence à Paris. "

Le danger se nomme Sabaly

Car oui les Bleues auront un sacré obstacle à franchir aujourd'hui, une séduisante équipe Allemande. Face à Ayayi, Badiane et Williams se dresseront des joueuses talentueuses telles que Peterson, Geiselsoder, Nyara Sabally et surtout Satou qui a inscrit 65 points au premier tour dont 33 face au Japon. L'ailière de Dallas Wings doit être contenue par Salaun mais aussi toute la défense française qui doit la repousser le plus loin de cercle au risque de se retrouver en difficulté tout au long du match. L'enjeu est crucial, une place en demi-finales où les Françaises pourront affronter les Belgian Cats.

A quelle heure aura lieu la rencontre Le match entre l'Allemagne et la France débutera à 18h ce mercredi. Il aura lieu à la salle Bercy Arena.



Sur quelle chaîne TV est diffusée Allemagne - France ? Le match entre les Allemandes et les Bleues sera diffusé le mercredi 7 août à 18 heures sur France Télévisions et Eurosport.



Quelle diffusion streaming pour le match Allemagne - France ? Pour suivre le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme France TV (gratuitement) ou vous pouvez visionner sur les plateformes dédiées Max d'Eurosport ou MyCanal.



Les équipes possibles



Le cinq rentrant de l'Allemagne: Satou Sabally, Nyara Sabally, Geiselsoder, Fiebich, Peterson. Remplaçantes : Baer, Bessoir, Buner, Gulich, Hartmann, Sontag, Wilke.



Le cinq rentrant de la France: Salaun, Ayayi, Badiane, Fauthoux, Williams. Remplaçantes : Bernies, Cherry, Johhanes, Lacon, Malonga, Michel, Rupert.