Félix Lebrun - Fan Zhendong : le prodige français à un match d'écrire l'histoire

Après avoir éliminé Lin Yun-Ju, Félix Lebrun affronte le n°2 mondial Fan Zhendong en demi-finale des JO 2024. Le prodige du tennis de table tricolore tentera de décrocher une médaille attendue depuis vingt-quatre ans.

Ce vendredi matin, Félix Lebrun peut écrire une nouvelle page du tennis de table tricolore. Face à la légende Fan Zhendong, le pongiste tricolore va tenter de se qualifier pour la finale des JO 2024.

24 ans après

Félix Lebrun vit un conte de rêve aux JO 2024. Tête de série n°3 en simple, la jeune star du tennis de table tricolore a tenu son rang jusqu'à présent. Après quatre victoires en simple dont les deux dernières face à Dimitrij Ovtcharov, médaillé de bronze en 2012 et 2021, et contre Lin Yun-Ju, tête de série n°5, le pongiste peut décrocher la première médaille tricolore dans cette discipline depuis vingt ans où les Asiatique raflent les premières places depuis de nombreuses années. Le dernier podium décroché date de 2000 où la paire de double composée de Patrick Chila et Jean-Philippe Gatien avait remporté le bronze à Sydney. Huit ans plus tôt, le second nommé a réalisé la meilleure performance française de l'histoire des Olympiades moderne en simple, s'adjugeant la troisième place. Félix Lebrun a l'occasion de détrôner les deux légendes nationales à Paris.

Pour cela, il devra passer l'obstacle Zhendong. Titré en 2000 à Sydney, le Sud-Coréen Ryu Seung-Min ne tarit pas d'éloges sur Félix Lebrun : "C'est un super joueur. Je le suis de près. J'aime beaucoup son style. Il a d'ailleurs un jeu un peu similaire au mien. Il est vraiment impressionnant. Sa marge de progression est encore très grande. Oui, il peut remporter ces Jeux olympiques. Il a ses chances, bien sûr !" S'il remporte l'or, le pongiste français succèdera à Jan-Ove Waldner à Barcelone en 1992, dernier non Asiatique à avoir remporté le titre olympique.

Une légende comme adversaire

Pour se qualifier en finale des JO 2024, le pongiste a rendez-vous avec un ogre du "ping" mondial : Fan Zhendong. Difficilement qualifié pour la finale après une victoire en sept manches contre le fantasque japonais Tomokazu Harimoto, le numéro 4 mondial évite au pays de n'avoir aucun représentant en demi-finales olympique du simple messieurs, chose qui n'est pas arrivée depuis les JO de Séoul, en 1988. Les deux joueurs se sont affrontés à une seule reprise : en 2023, l'Asiatique avait sèchement battu le Français qui devra créer l'exploit ce vendredi matin. Quadruple champion du monde en simple, Fan Zhendong est sûrement le joueur le plus complet du circuit actuel avec son compatriote Wang Shuqin. La mission semble compromise pour le Français pour le Français qui pourra compter sur ses supporters présents à l'Arena Paris Sud 4.

À quelle heure débute Félix Lebrun - Fan Zhendong ?

Le coup d'envoi de la demi-finale en tennis de table des JO 2024 opposant Félix Lebrun à Fan Zhendong est prévu vendredi 2 août à 11h00 à l'Arena Paris Sud 4.

Sur quelle chaîne regarder Félix Lebrun - Fan Zhendong ?

Détenteurs des droits TV des JO 2024, les chaînes des groupes France Télévisions et Eurosport diffuseront le match historique de Félix Lebrun.

Comment suivre Félix Lebrun - Fan Zhendong en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la demi-finale du simple messieurs en tennis de table aux JO 2024 entre le prodige français et la star chinoise sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez vous créer un compte sur France.tv ou souscrire à un abonnement sur MyCanal.

