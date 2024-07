JO 2024 : quelles sont les différences entre le rugby à 7 et à 15 ?

Si le rugby à 15 est la forme la plus connue, sa variante à 7 présente quelques particularités qui le distinguent énormément de son grand frère.

A l'image de son ballon ovale aux rebonds capricieux, le rugby connaît une histoire olympique contrariée. Introduit en 1900 par le baron Pierre de Coubertin en personne, il se disputera à 15 pendant 5 éditions (1900, 1908, 1920, 1924 et 1936) avant de disparaître pendant 80 ans. En 2016, la discipline retrouve sa place au programme mais dans sa variante à 7. Une pratique jugée plus mondialisée et donc plus dans l'esprit olympique, et spectaculaire. Outre le nombre de joueurs sur le terrain, d'autres différences sont à noter avec le grand-frère plus populaire.

Un format plus court

Le premier point est le format des rencontres. Contrairement au XV où il dure 80 minutes découpées en deux périodes de 40 minutes, un match à 7 n'excède pas 14 minutes. A l'issue de la première période de 7 minutes, les deux équipes bénéficient d'une minute de pause avant de changer de côté. La finale est un peu plus longue avec deux périodes de 10 minutes à jouer. En cas d'égalité, 5 minutes supplémentaires sont ajoutées et la première équipe marquant des points l'emporte.

Des mêlées réduites

Créé pour favoriser le spectacle et éloge de la vitesse, le rugby à 7 offre peu de phases arrêtées. Les mêlées ne mobilisent que trois joueurs (deux piliers et un talonneur, ndlr), les trois seuls avants. Les traditionnelles deuxième ligne et troisième ligne sont absentes. Les lignes arrières sont aussi réduites de 7 à 4 éléments avec le demi de mêlée, le demi d'ouverture, un centre et un ailier.

Des remplacements dynamiques

Les entraîneurs peuvent effectuer autant de changements qu'ils le souhaitent sur le même modèle que le basket ou le handball, les joueurs remplacés étant autorisés à revenir en jeu sans qu'il n'ait à remplacer un blessé.

Une transformation revue

Si le but comme à 15 est d'aller aplatir le ballon dans l'en-but et de marquer des essais, la transformation diffère à 7 puisque le buteur n'a que 40 secondes pour exécuter le coup de pied. Celui-ci se fait sans tee mais en tapant dans le ballon après l'avoir fait rebondir devant soi. Autre subtilité, c'est l'équipe qui a marqué qui engage ensuite, quand c'est l'inverse à 15.

Une exclusion courte

Du fait du format de match plus ramassé, un joueur averti est exclu pour 2 minutes, comme en handball, quand à 15 cette suspension s'étire sur 10 minutes. Autant de subtilités qui font du rugby à 7, né en Ecosse à la fin du XIXe siècle, une discipline unique en son genre et un spectacle de tous les instants, où vitesse et intuitions sont les clés de la réussite.