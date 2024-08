Classification des Jeux paralympiques : S1, T10... Détail et signification des chiffres et des lettres devant les sports

Les Jeux paralympiques débutent le 28 août et on vous explique comment fonctionne le système de classification.

La classification des Jeux paralympiques est très importante et est soumise à certaines règles bien précises. Tous les handicaps ne sont pas acceptés et lorsqu'ils sont acceptés, ils sont répartis dans différentes catégories pour permette une équité sportive la plus totale. La répartition n'est pas seulement par handicap, mais par capacité fonctionnelle. Chaque sport a ses propres critères de classification et sont régulièrement évalués par des médecins. De façon générale, le système de classification respecte une logique commune :

Lettre : elle est composée d'une ou 2 lettres qui font référence au sport, nommé en anglais. Exemple S pour Swimming (= natation), 2 lettres différentes en Para athlétisme soit T comme Track (= " piste " pour les coureurs) et F comme Field (" terrain " pour les lanceurs) et enfin autre exemple PR pour Para Rowing (= Para aviron). Dans certains sports, les lettres peuvent aussi correspondre à une particularité. En badminton, l'épreuve "WH1" fera référence à des athlètes en fauteuil roulant (Wheelchair). En cyclisme, on retrouve aussi des catégories liées au type de vélo utilisé. Ainsi les catégories "H1" à "H5" regroupent les coureurs en "handbike", ou vélo à main lors des épreuves sur route.

Chiffre : La 2e composante de la classification est le nombre associé à ces lettres. Plus le nombre est grand, plus le handicap est "faible" et inversement.

La classification de tous les sports

Para-athlétisme

Classes 11-13 : Athlètes malvoyants ou aveugles.

: Athlètes malvoyants ou aveugles. Classes 20 : Athlètes ayant une déficience intellectuelle.

: Athlètes ayant une déficience intellectuelle. Classes 31-38 : Athlètes ayant une paralysie cérébrale (les classes 31 à 34 sont pour les épreuves en fauteuil roulant, et les classes 35 à 38 pour ceux qui concourent debout).

: Athlètes ayant une paralysie cérébrale (les classes 31 à 34 sont pour les épreuves en fauteuil roulant, et les classes 35 à 38 pour ceux qui concourent debout). Classes 40-41 : Athlètes de petite taille (nanisme).

: Athlètes de petite taille (nanisme). Classes 42-44 : Athlètes amputés au niveau des membres inférieurs (concurrent debout).

: Athlètes amputés au niveau des membres inférieurs (concurrent debout). Classes 45-46 : Athlètes amputés au niveau des membres supérieurs (concurrent debout).

: Athlètes amputés au niveau des membres supérieurs (concurrent debout). Classes 47-49 : Athlètes ayant des handicaps au niveau du tronc ou des membres supérieurs.

: Athlètes ayant des handicaps au niveau du tronc ou des membres supérieurs. Classes 50-58 : Athlètes utilisant un fauteuil roulant (classes spécifiques en fonction du niveau de lésion spinale).

Para-natation

Classes S1-S10 : Athlètes avec des handicaps physiques (S1 étant le plus sévère).

: Athlètes avec des handicaps physiques (S1 étant le plus sévère). Classes S11-S13 : Athlètes malvoyants ou aveugles (S11 étant pour les non-voyants totaux).

: Athlètes malvoyants ou aveugles (S11 étant pour les non-voyants totaux). Classes S14 : Athlètes ayant une déficience intellectuelle.

Basket-ball en fauteuil roulant

Les joueurs sont classés selon un système de points basé sur leur fonction, allant de 1,0 (handicap sévère) à 4,5 (handicap minimal).

Chaque équipe ne doit pas dépasser un total de 14 points sur le terrain à un moment donné.

Rugby en fauteuil roulant

Les joueurs sont classés selon un système de points allant de 0,5 (handicap sévère) à 3,5 (handicap minimal).

Comme pour le basket-ball, il y a une limite au nombre total de points sur le terrain.

Para-cyclisme

C1-C5 : Cyclistes ayant une déficience physique ou neurologique (C1 étant le plus sévère).

: Cyclistes ayant une déficience physique ou neurologique (C1 étant le plus sévère). T1-T2 : Cyclistes utilisant un tricycle.

: Cyclistes utilisant un tricycle. B : Cyclistes malvoyants ou aveugles, concourant sur un tandem avec un pilote voyant.

: Cyclistes malvoyants ou aveugles, concourant sur un tandem avec un pilote voyant. H1-H5 : Cyclistes utilisant un handbike (H1 étant pour les handicaps les plus sévères).

Escrime en fauteuil roulant

Classes A : Athlètes ayant un handicap affectant au moins un membre inférieur

: Athlètes ayant un handicap affectant au moins un membre inférieur Classes B : Athlètes ne pouvant avoir un mobilité volontaire du tronc.

Athlètes sont classés en B1 (aveugles) à B3 (malvoyants).

Goalball

Tous les joueurs sont soit aveugles soit très malvoyants et portent des masques pour égaliser les conditions de jeu.

Tennis en fauteuil roulant

Open Class : Athlètes avec des déficiences affectant au moins une jambe.

: Athlètes avec des déficiences affectant au moins une jambe. Quad Class : Athlètes ayant des déficiences affectant les membres supérieurs et inférieurs.

Para-tir

SH1 : Athlètes capables de tenir une carabine/pistolet sans support.

: Athlètes capables de tenir une carabine/pistolet sans support. SH2 : Athlètes nécessitant un support pour leur arme.

Para-tennis de table

Classes 1-5 : Athlètes utilisant un fauteuil roulant (1 étant la plus sévère).

: Athlètes utilisant un fauteuil roulant (1 étant la plus sévère). Classes 6-10 : Athlètes concourant debout (6 étant la plus sévère).

: Athlètes concourant debout (6 étant la plus sévère). Classe 11 : Athlètes ayant une déficience intellectuelle.

Haltérophilie

Aucune classification fonctionnelle n'est utilisée ici, mais les athlètes sont classés uniquement par catégorie de poids corporel.

Parmi les limitations fonctionnelles : handicap orthopédique / Paralysie cérébrale /Handicap neurologique d'origine /Paraplégie et tétraplégie / Handicap neurologique évolutif

Il existe vingt catégories de poids : dix pour les hommes et dix pour les femmes.

Boccia

BC1-BC4 : Athlètes ayant une paralysie cérébrale ou d'autres handicaps sévères affectant la motricité (BC1 étant le plus sévère).

Para-triathlon

PTWC : Athlètes utilisant un fauteuil roulant.

: Athlètes utilisant un fauteuil roulant. PTS2-PTS5 : Athlètes ayant des handicaps physiques (PTS2 étant le plus sévère).

: Athlètes ayant des handicaps physiques (PTS2 étant le plus sévère). PTVI : Athlètes malvoyants ou aveugles.

Para-dressage

Grades I-V : Classés en fonction de la capacité fonctionnelle, avec le Grade I étant le plus sévère

Para-badminton

Classes WH1-WH2 : Athlètes en fauteuil roulant (WH1 pour les handicaps plus sévères, WH2 pour les moins sévères).

: Athlètes en fauteuil roulant (WH1 pour les handicaps plus sévères, WH2 pour les moins sévères). Classes SL3-SL4 : Athlètes ayant des handicaps affectant la marche ou l'équilibre (SL3 pour les handicaps plus sévères, SL4 pour les moins sévères).

: Athlètes ayant des handicaps affectant la marche ou l'équilibre (SL3 pour les handicaps plus sévères, SL4 pour les moins sévères). Classe SU5 : Athlètes ayant un handicap au niveau des membres supérieurs.

: Athlètes ayant un handicap au niveau des membres supérieurs. Classe SS6 : Athlètes de petite taille.

Para-canoë

KL1-KL3 : Athlètes classés selon leur capacité fonctionnelle dans le kayak (KL1 étant le plus sévère).

: Athlètes classés selon leur capacité fonctionnelle dans le kayak (KL1 étant le plus sévère). VL1-VL3 : Athlètes classés selon leur capacité fonctionnelle dans la pirogue (ou canoë va'a, VL1 étant le plus sévère).

Para-taekwondo

K41-K44 : Athlètes classés en fonction de leur handicap au niveau des membres supérieurs (K41 étant le plus sévère).

: Athlètes classés en fonction de leur handicap au niveau des membres supérieurs (K41 étant le plus sévère). P31-P34 : Athlètes ayant une paralysie cérébrale (P31 étant le plus sévère).

Para-aviron

PR1 (AS) : Athlètes qui utilisent principalement leurs bras et leurs épaules pour ramer. Ils ont un contrôle minimal ou aucun contrôle du tronc, ce qui les oblige à être attachés au siège du bateau.

: Athlètes qui utilisent principalement leurs bras et leurs épaules pour ramer. Ils ont un contrôle minimal ou aucun contrôle du tronc, ce qui les oblige à être attachés au siège du bateau. PR2 (TA) : Athlètes qui utilisent leurs bras et leurs épaules, ainsi que leur tronc pour ramer. Ils ne peuvent pas utiliser leurs jambes pour la poussée pendant l'aviron.

: Athlètes qui utilisent leurs bras et leurs épaules, ainsi que leur tronc pour ramer. Ils ne peuvent pas utiliser leurs jambes pour la poussée pendant l'aviron. PR3 (LTA) : Athlètes qui peuvent utiliser leurs jambes, leur tronc, et leurs bras pour ramer. Ce groupe inclut des athlètes ayant une déficience visuelle, des amputations ou d'autres handicaps physiques.

Para-judo

Classes B1-B3 : Le para-judo est pratiqué par des athlètes ayant une déficience visuelle. Les classes sont : B1 : Athlètes totalement aveugles ou ayant une perception lumineuse insuffisante. B2 : Athlètes avec une acuité visuelle très réduite (jusqu'à 2/60) ou un champ visuel très restreint. B3 : Athlètes avec une acuité visuelle légèrement meilleure (jusqu'à 6/60) ou un champ visuel un peu plus large.

: Le para-judo est pratiqué par des athlètes ayant une déficience visuelle. Les classes sont :

Volley-ball assis

Classes Open : Contrairement à d'autres sports paralympiques, le volley-ball assis utilise une classification simplifiée. Il y a deux catégories principales : Athlètes " Minimal Disabled " (MD) : Athlètes avec des handicaps mineurs, par exemple des amputations partielles ou des déficiences moins sévères. Un maximum de deux athlètes avec cette classification est autorisé sur le terrain en même temps. Athlètes avec des handicaps plus sévères : Ces athlètes composent la majorité des joueurs sur le terrain et doivent avoir une déficience plus significative des membres inférieurs.

: Contrairement à d'autres sports paralympiques, le volley-ball assis utilise une classification simplifiée. Il y a deux catégories principales :

Para tir à l'arc