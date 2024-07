JO 2024. France - Japon : la première place et les quarts de finale dans le viseur, le match en direct

Après une faute de Wembanyama sur Hachimura au contre, le Japonais convertit un lancer sur les deux. Dans la continuité, Evan Fournier déclenche à trois points mais c'est trop court. Rudy Gobert suit l'action et claque un dunk.

Victor Wembanyama remporte l'entre deux face à Rui Hachimura et lance France - Japon.

Dans cette rencontre, le joueur le plus grand des JO, Victor Wembanyama, va affronter Yuki Togashi, le basketteur le plus petit.

Pour cette rencontre France - Japon, le corps arbitral sera composé de Matthew Kallio, Wojciech Kiszka et Blanca Burns.

16:45 - Un jeu atypique

S'ils ont longtemps résisté face aux Allemands, les Japonais ont craqué physiquement, les emmenant vers un revers inévitable. Avec 34 tentatives contre l'Allemagne, le tir de longue-distance est l'une des caractéristiques phares du jeu prôné par les Asiatiques : "On va jouer contre une équipe qui joue up tempo avec des meneurs feu-follet qui sont parfois difficiles à contrôler. Globalement il faudra leur laisser peu d'espaces et que nos intérieurs aillent défendre au large", a déclaré Vincent Collet.