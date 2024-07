Alexis et Félix Lebrun : qui sont les deux prodiges du ping-pong ?

Alexis et Félix Lebrun ont popularisé le ping-pong en France ces dernières années et nourrissent de gros espoirs pour les Jeux Olympiques. Biographie, palmarès, classement, découvrez qui sont les pongistes français.

Alexis et Félix Lebrun Alexis Lebrun est né le 27 août 2003 à Montpellier (Hérault), trois années avant son petit frère, Félix, qui est né le 21 septembre 2006, également à Montpellier. Les deux frères naissent dans une famille de pongistes, puisque le père Stéphane Lebrun est ancien n°7 français et a été champion de France en double. Leur oncle Christophe Legoût a lui été triple champion de France et a même terminé à la cinquième place aux Jeux de Sydney en 2000. Au meilleur de sa carrière, il est monté à la 14e place mondiale.

C’est dans cet environnement familial favorable au ping-pong qu’Alexis Lebrun touche à sa première raquette, dès l’âge de 3 ans. Même s’il s’essaye au tennis et au rugby, Alexis se tourne définitivement vers le ping-pong vers l’âge de 10 ans. Gêné par des blessures liées à des problèmes de croissance, Alexis voit sa progression freinée jusqu’à ses 17 ans. Ce n’est pas le cas de Félix, qui suit son frère et sa famille dans cet univers et adopte lui rapidement la technique des joueurs chinois dans sa prise de raquette. Les deux frères restent toute leur jeunesse à Montpellier et ne passent pas par les structures fédérales de très haut niveau, comme l'INSEP ou le pôle France à Nantes.

C’est au début des années 2020 que les deux frères explosent au plus haut niveau. Alexis remporte son premier titre de champion de France en 2022 et réédite cette performance en 2023 et 2024, parfois en battant Félix durant la compétition. Les deux frères gagnent même le championnat de France en double en 2024. Sous leur impulsion, l’équipe de France obtient une médaille d'argent aux Championnats du monde par équipes en 2024, avec Simon Gauzy et Jules Rolland. Une première depuis 27 ans et une performance très encourageante à quelques semaines des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Quel est le palmarès de Alexis et Félix Lebrun ?

Alexis Lebrun possède actuellement un meilleur palmarès que son jeune frère Félix. Il a été sacré cinq fois champion de France (trois fois en simple et deux fois en double) et compte une médaille d'argent aux Championnats du monde par équipe (2024), comme Alexis. Le plus jeune des deux frères ne compte que deux titres de champion de France en double, obtenus avec Laurent Cova (2022) puis avec son frère Alexis (2024). Il a en revanche perdu deux fois en finale du championnat de France contre Alexis (2023 et 2024).

Quel est le classement mondial d’Alexis et Félix Lebrun ?

Si Alexis Lebrun est celui qui a remporté le plus de titres en individuel jusqu’à présent, cela n’empêche le cadet, Félix, d’être le mieux placé au classement mondial. Au mois de mai, à deux mois des Jeux Olympiques de Paris 2024, Félix Lebrun pointait à la cinquième place mondiale, derrière quatre joueurs chinois. Alexis Lebrun n’est lui « que » 29eme joueur mondial, trois places derrière un autre joueur français, Simon Gauzy (26eme).