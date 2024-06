Billetterie JO de Paris 2024 : les sports concernés par la nouvelle vente ce jeudi 6 juin et tous les prix

Des billets pour les JO sont disponibles chaque jeudi avec de nombreux sports à l'honneur.

À quelques mois du coup d'envoi des Jeux olympiques de Paris 2024, la billetterie est toujours disponible pour le plus grand nombre. Régulièrement, et jusqu'au début des JO, des phases de vente surprises sur une discipline pourront être mises en vente. C'était le cas au début du mois de mars avec une campagne pour les épreuves d'athlétisme.

Depuis le jeudi 30 mai et tous les jeudis jusqu'au début des JO, une nouvelle phase a été lancée sur le site officiel de la Billetterie Paris 2024 tickets.paris2024.org et l'application. Ce jeudi 6 juin, près de 30 000 nouveaux billets seront mis en vente avec les Sports équestres (dressage ; saut d'obstacles ; concours complet) à Versailles à partir de 24€, le Rugby à 7 et l'équipe de France féminine au stade de France à partir de 35€, ou encore pour toutes les sessions de Natation à Paris La Défense Arena (à Nanterre).

Des billets pour le Pentathlon moderne à Versailles, l'Aviron et le Canoë (Slalom et course en ligne) à Vaires-sur-Marne, ou encore le Water-polo au Centre aquatique de Saint-Denis et à Paris La Défense Arena à Nanterre seront également proposés à la vente comme l'explique le communiqué.

Une l'offre "4 x 15€ sur le Football" sera également possible à partir de ce jeudi 6 juin (et jusqu'au 6 juillet prochain). Vous pourrez acheter un lot de 4 places pour un total de 60€, soit la place à seulement 15€. Cela concernera un total de 42 matches masculins et féminins, y compris les matches de poule des équipes de France ! (Seules les rencontres disputées au Parc des Princes, les demies et les finales ne sont pas concernés par cette offre spéciale*)

Plusieurs billets sont également distribués gratuitement, notamment pour la cérémonie d'ouverture. Au total, ce ne sont pas moins de 220 000 billets qui sont disponibles, répartis par le Comité d'organisation, l'Etat et la Ville de Paris qui devraient distribuer à eux seuls 139 000 places. Un quota de 74 000 places serait réservé pour permettre aux collectivités locales de distribuer des invitations. Notons également que 5 000 places pourraient revenir aux riverains proches de la cérémonie d'ouverture. La ministre Amélie Oudéa-Castéra a également annoncé que les 3263 étudiants qui devront libérer leur logement au CROUS se verraient remettre une place pour la cérémonie d'ouverture.