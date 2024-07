Skateboard park et street, quelles sont les règles et différences pour les JO 2024 ?

Pour la seconde fois de l'histoire olympique, le skateboard sera au programme des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Les épreuves de street auront lieu le 27 et 28 juillet et celles du Park le 6 et le 7 août. Voici les différences entre les deux.

La place de la Concorde sera, l'été prochain, le théâtre du skateboard aux JO de Paris 2024. Le 27 et le 28 juillet seront consacrés aux épreuves de street avant de laisser place à celles du park le 6 et 7 août. Si il s'agit du même sport les différences entre ces deux épreuves sont notables.

La traduction littérale du terme "street" représente bien ce qu'il se passe dans cette épreuve de skateboard. Les skateurs se serviront de l'environnement urbain pour impressionner le jury. Des marches, des blocs de bétons allongés qui représentent le trottoir ou bien d'autres obstacles que l'on pourraient retrouver dans la rue sont installés sur le terrain jeu des skateurs. En park, l'environnement reste bien différent. Un grand trou formant des vagues se tiendra face aux futurs participants des JO de 2024. Il sera composé de différents éléments comme des rampes ou encore des bosses. Mais au-delà du décor, d'autres différences existent entre les deux épreuves.

Et parmi les autres disparités, les figures attendues diffèrent. Le public du park s'attend généralement à de nombreuses figures appelées tricks dans le jargon du skateboard réalisées dans les airs. Les skateurs s'aident des pentes glissantes ou des rampes pour prendre de la vitesse et ainsi aller plus haut pour disposer de plus de marge afin de réaliser les plus belles figures. En street, les obstacles sont beaucoup plus nombreux. Il est donc plus difficile de réaliser des tricks aériens. Pour autant il existe des variantes. Les skateurs peuvent se servir du mobilier urbain pour glisser dessus. Ils peuvent également faire décoller leur skateboard à l'aide des pieds. L'originalité et la difficulté des tricks tentés font la différence. Malgré le peu de similitudes qui existent entre les deux épreuves, quelques skateurs s'emploient à participer aux deux. L'Américain Jagger Eaton, médaillé de bronze aux JO de Tokyo en street, tentera d'obtenir une place pour les deux épreuves en 2024 à Paris.

Il existe, malgré tout, des points communs entre le street et le park comme le format de la compétition lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Il y a un tour préliminaire qui garde 8 des 22 concurrents pour une phase finale. Mais même là, le format est ensuite différent. En street, la compétition se divise en deux phases : deux passages de 45 secondes, appelés runs, pour la première où ils réalisent des tricks avant une deuxième phase où les skateurs ont le droit à cinq tentatives pour réaliser les plus belles figures possibles. En park il n'existe que les trois passages de 45 secondes. Pour observer les skateurs en action lors des Olympiades de Paris 2024, il faudra se rendre sur la place de la Concorde ou allumer son téléviseur le samedi 27 juillet et le dimanche 28 juillet pour le street hommes et femmes puis le mardi 6 août et le mercredi 7 août pour le park hommes puis celui des femmes.