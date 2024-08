Le breaking dance est aux JO, comment fonctionne cette nouvelle épreuve ?

Pour la première fois de l'histoire, le breaking dance sera présent au programme des JO lors des Olympiades de Paris en 2024. Découvrez le fonctionnement de cette épreuve.

Le breaking dance fait partie des quatre épreuves qui ont rejoint le programme des JO 2024. Avec l'escalade, le surf et le skateboard, cette nouvelle discipline sera à Paris cet été. Avant de détailler le fonctionnement de cette nouvelle épreuve, il faut rappeler d'où vient le breaking. Il s'agit d'une danse qui s'est développée aux États-Unis dans les années 1970. Issu de la hip-hop, la danse s'est immiscée dans les quartiers du bronx. C'est un style de danse plus acrobatique rythmé par les DJ et le MC autrement dit les maîtres de cérémonie.

C'est en 1990 que la discipline s'est popularisée lors de battles internationaux organisés. C'est dans cet élan que la discipline s'est invitée aux JO pour cet été à Paris. Les femmes et les hommes y participeront. Le fonctionnement est plutôt simple : des battles de un contre un seront organisées entre 16 danseurs et 16 danseuses. Des juges seront présents pour observer et décerner les médailles aux athlètes qui impressionneront le plus.

Un passage express aux JO

Le breaking dance sera au programme des JO pour la première fois mais fera un passage express puisque la discipline ne sera déjà plus présente lors des prochaines olympiades de Los Angeles en 2028. En 2018, le breaking était apparu aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires. Si cette discipline avait séduit, elle n'a visiblement pas fait l'unanimité au sein du comité olympique.

Lors des JO de Paris 2024, le breaking dance se tiendra sur deux jours du côté du stade en plein air érigé place de la Concorde. Le vendredi 9 août la compétition femmes débutera à 16h avec les qualifs avant la finale à 20h avant celle des hommes le lendemain aux mêmes horaires.

Du côté Français, les Tricolores ont fait le plein et seront bien présents à Paris pour essayer de décrocher le premier titre olympique de la discipline. Deux danseurs et deux danseuses se sont qualifiés soit le maximum. À la Concorde, b-girl Carlota (Carlota Dudek), b-boy Lagaet (Gaetin Alin), b-boy Dany Dann (Danis Civil) et b-girl Syssy (Sya Dembélé) représenteront la France.