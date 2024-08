Goalball aux Jeux paralympiques 2024 : règles, classification des handicaps... Infos et programme

Le goalball et l'un des deux seuls sports uniquement présents aux Jeux paralympiques.

Avec la boccia, le goalball est des deux seuls sports exclusivement paralympiques, sans équivalent olympique. Tout comme le cécifoot, le goalball est réservé aux athlètes aveugles et malvoyants.

Les équipes de goalball sont composées de trois joueurs qui évoluent sur un terrain de la taille d'un terrain de volley. Les buts de chaque équipe occupent toute la largeur du terrain et mesurent 1,30m de haut. Chaque partie du terrain est divisée entre trois zones, et les lancers doivent s'effectuer depuis la zone centrale. En général, les joueurs s'allongent devant le but pour défendre les tirs adverses.

L'équipe qui attaque dispose de huit secondes à la récupération du ballon pour effectuer un lancer. Ce dernier doit obligatoirement rebondir dans la zone neutre de l'équipe adverse pour être valide. Comme au cécifoot, le ballon est bruyant pour permettre aux joueurs de le repérer, et par conséquent le public doit être silencieux durant les phases de jeu.

Les équipes de France masculine et féminine seront présentes aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Les garçons ont participé à leurs premiers championnats d'Europe l'an passé et ont atteint les demi-finales de la compétition, tandis que les filles ont terminé sixièmes du championnat d'Europe en 2022.

Les classifications pour le goalball

Le goalball est réservé aux athlètes aveugles ou malvoyants, et tout comme au cécifoot, tous les joueurs portent un masque occultant afin de garantir l'équité entre les concurrents.

Le programme du goalball aux Jeux paralympiques

Le goalball se déroulera du 29 août au 5 septembre à l'Arena Paris Sud.

Jeudi 29 août

9h : Chine - Japon, Hommes

10h30 : Turquie - Brésil, Femmes

13h15 : Ukraine - Egypte, Hommes

14h45 : Canada - France, Femmes

17h30 : Brésil - France, Hommes

19h : Corée du Sud - Japon, Femmes

Vendredi 30 août

9h : Etats-Unis - Brésil, Hommes

10h30 : Brésil - Israël, Femmes

13h15 : France - Iran, Hommes

14h45 : Japon - Canada, Femmes

17h30 : Japon - Ukraine, Hommes

19h : Chine - Turquie, Femmes

Samedi 31 août

9h : Egypte - Chine, Hommes

10h30 : Turquie - Israël, Femmes

13h15 : Etats-Unis - France, Hommes

14h45 : Chine - Brésil, Femmes

17h30 : Brésil - Iran, Hommes

19h : France - Corée du Sud, Femmes

Dimanche 1er septembre

9h : Egypte - Japon, Hommes

10h30 : Corée du Sud - Canada, Femmes

13h15 : Iran - Etats-Unis, Hommes

14h45 : Israël - Chine, Femmes

17h30 : Chine - Ukraine, Hommes

19h : France - Japon, Femmes

Lundi 2 septembre

13h15 : Quart de finale, Hommes

15h : Quart de finale, Hommes

17h45 : Quart de finale, Hommes

19h30 : Quart de finale, Hommes

Mardi 3 septembre

9h : Match de classement 7/8, Hommes

10h45 : Match de classement 5/6, Hommes

13h30 : Quart de finale, Femmes

15h15 : Quart de finale, Femmes

18h : Quart de finale, Femmes

19h45 : Quart de finale, Femmes

Mercredi 4 septembre

9h : Match de classement 7/8, Femmes

10h45 : Match de classement 5/6, Femmes

13h30 : Demi-finale, Hommes

15h15 : Demi-finale, Femmes

18h : Demi-finale, Hommes

19h45 : Demi-finale, Femmes

Jeudi 5 septembre