Para canoë-kayak aux Jeux paralympiques 2024 : règles, classification des handicaps... Infos et programme

Le stade nautique de Vaires-sur-Marne accueillera les épreuves de para canoë-kayak.

Le para canoë-kayak est entré au programme olympique lors des jeux de Rio en 2016, avec au moment uniquement des épreuves de kayak. Depuis 2021 et les Jeux de Tokyo est arrivé une nouvelle discipline, le Va'a. Ce type de canoë est une pirogue avec une pagaie simple, et sera de nouveau présente à Paris. Toutes les épreuves de kayak se font quant à elles avec une pagaie double.

Les règles du para canoë-kayak sont les mêmes que pour les épreuves figurant au programme olympique, avec uniquement des épreuves sur une distance de 200 mètres. Le matériel est cependant légèrement différent, avec des embarcations plus larges pour permettre aux athlètes d'avoir une meilleur stabilité.

On retrouvera à Paris six épreuves en kayak et quatre en Va'a pour les femmes comme pour les hommes. La France a remporté dans son histoire une médaille de bronze à Rio, et une médaille d'argent à Tokyo avec Nélia Barbosa, qui sera présente à Paris pour espérer remporter l'or

Les classifications pour le para canoë-kayak

Il existe deux catégories pour le canoë (VL), et trois pour le kayak (KL).

KL1 : athlètes ne pouvant utiliser ni ses jambes ni le tronc

VL2 et KL2 : athlètes avec une utilisation partielle du tronc et des jambes et capable de s'assoir droit dans un kayak avec l'aide d'un dossier

VL3 et KL3 : athlètes avec une utilisation du tronc complète et une utilisation partielle des jambes. Les athlètes sont capables de pencher le tronc en avant et de s'appuyer sur au moins une jambe.

Le programme du para canoë-kayak

Le para canoë-kayak se déroulera sur l'aire nautique de Vaires-sur-Marne entre le 6 et le 8 septembre.