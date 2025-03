TPMP n'ira pas sur W9, l'émission de Cyril Hanouna aura un nouveau nom et une autre équipe

C'en est bien fini de "TPMP". Sur M6, Hanouna serait contraint de faire autre chose, avec un autre nom.

Touche pas à mon poste, c'est définitivement terminé. En tout cas ça en a tout l'air. Après la fin de C8, suivie de trois semaines d'une diffusion 100% numérique, Cyril Hanouna a annoncé l'arrêt immédiat de son émission, qui a eu un ultime numéro mercredi soir. "Baba" a décidé de mettre un terme à l'aventure TPMP, évoquant la nécessité de se consacrer à son "projet futur" avec son équipe, qu'il a emmenée en "séminaire" ce week-end. Un arrêt brutal qui soulève de nombreuses interrogations sur l'avenir de l'animateur star, censé rejoindre le groupe M6 à la rentrée.

Dans le dernier TPMP mercredi, Cyril Hanouna a affirmé à plusieurs de ses fidèles chroniqueurs qu'ils resteraient à ses côté et il a laissé entendre que le programme continuerait (notamment en affirmant que "TPMP ouvert à tous" sera de retour dans le prochain format). Mais la direction de M6 semble avoir d'autres projets pour sa nouvelle recrue. "Sur W9, Hanouna devrait faire une émission dans le style de TPMP, à l'heure de TPMP, mais qui ne s'appellerait sans doute pas TPMP", a affirmé un "proche du dossier" au Parisien fin février.

Le journal a confirmé depuis que le groupe M6 veut un projet de divertissement, sans déborder sur la politique, ainsi qu'"une bande renouvelée", sans les chroniqueurs qui ont fait le succès et les polémiques de TPMP. David Larramendy, le patron du groupe M6, a d'ailleurs remis les points sur les "i" dans le Figaro TV jeudi. Il a confirmé être à l'origine de l'arrêt prématuré du talk-show sur le Web et les box des opérateurs, affirmant avoir "discuté" avec Cyril Hanouna afin de pouvoir "se projeter dans la préparation de l'émission de septembre". Ce que l'animateur avait pourtant démenti.

David Larramendy a surtout redit publiquement que M6 avait "un autre projet" pour Hanouna, "beaucoup plus centré autour du divertissement" et "proche de ce qu'il a fait pendant de très longues années avant", martelant que que M6 "n'est pas un groupe politique". Un recadrage de plus après l'affaire Guillon ?

Le contrat de Cyril Hanouna avec M6, pour un talk show "100% divertissement" sur W9 et une émission sur Fun Radio l'après-midi, a été abondamment évoqué dans la presse, tout comme les "garanties" que la direction de M6 aurait données aux syndicats de journalistes. "Rien n'est acté pour le moment", tente de nuancer un proche de l'animateur, qui a rappelé que la présidentielle de 2027 était en ligne de mire. "Plus 2027 va approcher, plus on va être obligés de suivre l'actu", a insisté Hanouna mercredi, avec plusieurs (longs) monologues sur la politique. Le trublion du PAF, qui veut jouer y un rôle, pourra-t-il vraiment résister ?