House of the Dragon : la bande-annonce de l'épisode 3 dévoilée

HOUSE OF THE DRAGON. Après la diffusion de l'épisode 2 de House of the Dragon, HBO lève le voile sur une bande-annonce de la suite avec l'épisode 3. Découvrez la vidéo sans plus attendre.

[Mis à jour le 30 août 2022 à 10h05] La diffusion de la série House of the Dragon se poursuit avec succès sur HBO aux Etats-Unis et sur OCS en France. Le deuxième épisode de la saison 1 a été vu par 10,2 millions de téléspectateurs de l'autre côté de l'Atlantique, un chiffre en progression de 2% par rapport au premier épisode de la série. La semaine prochaine, nous découvrirons l'épisode 3 de House of the Dragon saison 1. Pour l'occasion, HBO a levé le voile sur ce qui nous attend dans ce troisième épisode. Au menu, Viserys pousse sa fille Rhaenyra a prendre un époux tandis que Daemon et Corlys Velaryon font la guerre dans les Degrés de Pierre. Découvrez le trailer brûlant de l'épisode 3 de House of the Dragon ci-dessous.

Après un lancement très regardé aux Etats-Unis et en France, House of the Dragon poursuit la diffusion de sa saison 1 avec l'épisode 2 disponible en streaming sur OCS. Dans celui-ci, les problématiques d'alliances autour du Roi Viserys sont encore une fois très présentes. Ayant perdu sa femme il y a six mois, le monarque est pressé par ses conseillers de se remarier. Dans le même temps, les troubles aux Degrés de Pierre prennent une dimension inquiétante tandis que le prince Daemon doit être remis dans le droit chemin. Tout au long de la journée, lisez notre récap détaillé de House of the Dragon épisode 2. Attention spoilers !

Chaos dans les Degrés de Pierre

L'épisode 2 de House of the Dragon saison 1 s'ouvre sur une scène de chaos sur une plage. On comprend bien vite qu'il s'agit des Degrés de Pierre, cet archipel pris d'assaut par des soldats venus de la Triarchie (formée des trois cités libres de Lys, Myr et Tyrosh). En effet, on découvre que certains blessés ont été crucifiés sur la plage pour les donner à manger aux crabes. C'est une des méthodes qui ont rendu fameux Craghas Drahar alias "Le Gaveur de Crabes", un amiral myrien connu pour son manque de clémence.

Une mort dans l'entourage du Roi

La semaine dernière dans l'épisode 1, le Roi Viserys souffrait la mort de sa femme et de son fils tout juste né. Cette semaine, il est à nouveau frappé par la mort d'un des membres de son entourage. Il s'agit de Ryam Redwyne, lord-commandant de la garde royale vu dans l'épisode 1. Vieillissant, le soldat est décédé paisiblement dans la nuit, apprend-on lors d'une scène du conseil restreint. C'est Harold Westerling qui a été choisi pour le remplacer en tant que lord-commandant. Comme la garde royale doit toujours être composée de sept soldats, il faudra vite trouver un septième guerrier.

Daemon Targaryen est à Dragonstone depuis 6 mois

Il s'est écoulé plus de six mois entre l'épisode 1 et l'épisode 2 de House of the Dragon saison 1. En effet, c'est Corlys Velaryon qui révèle que Daemon Targaryen, frère du Roi, s'est installé à Dragonstone sans sa permission depuis six mois. L'ex-héritier du trône de fer déchu au profit de Rhaenyra s'est installé sur le siège ancestrale de la maison Targaryen et l'occupe désormais avec nombre de soldats du Guet de Port-Réal qui lui sont fidèles.

Criston Cole choisi pour la Garde Royale

Après avoir fait forte impression lors du tournoi de Port-Réal dans l'épisode 1, ser Criston Cole obtient à nouveau les faveurs de Rhaenyra Targaryen. Confrontée à un choix entre plusieurs chevaliers, la princesse décide de nommer Criston Cole garde royale et ce malgré les réticences d'Otto Hightower et Harold Westerling qui souhaiteraient plutôt récompenser les alliés de la Couronne. Rhaenyra, elle, insiste : le garde royal assigné à la protection de son père doit avoir connu la vraie bataille. Criston Cole, qui a défendu les Terres de l'Orage face aux invasions dorniennes, est donc le candidat le plus crédible.

Alicent devient très proche du Roi

La jeune Alicent Hightower, fille de la Main du Roi, semble avoir réussi son rapprochement face au monarque. Elle est désormais régulièrement présente dans ses appartements et le Roi n'hésite pas à la questionner quant aux états d'âme de sa fille Rhaenyra, dont elle est la confidente. Dans l'une des scènes de l'épisode 2, Viserys annonce à Alicent qu'ils ne connaîtront jamais plus la gloire de l'ancienne Valyria. Ce faisant, il laisse tomber un dragon en pierre qui se brise à ses pieds. Plus tard, dans une autre scène, Alicent lui donne ce même dragon qu'elle a fait réparer elle-même. Tout un symbole.

Targaryen et Velaryon unis par le mariage ?

Six mois ont passé depuis la mort de la Reine Aemma et Viserys porte toujours le deuil. Assez de temps a passé pour ses conseillers, cependant. Tous l'appellent à se remarier et surtout à produire de nouveaux héritiers (de préférence des mâles) pour assurer la pérennité de sa dynastie. Plus effronté de tous, Corlys Velaryon propose au Roi la main de sa propre fille, Laena Velaryon (âgée de 12 ans). Peu convaincu par l'idée, Viserys se prête cependant au jeu du rendez-vous galant avec la jeune fille tandis que tous ses conseillers affirment qu'elle est un bon parti pour lui. D'après le grand mestre, unir les deux maisons permettrait de mettre derrière eux les "blessures du passé". Il fait ici référence au fait que Viserys a été préféré à sa cousine Rhaenys, pourtant mieux avancée que lui dans l'ordre de succession.

La maladie de Viserys prolifère

On a pu le voir dans l'épisode 1, Viserys n'est pas un roi en parfaite santé loin de là. Déjà la semaine dernière on a pu voir qu'il avait une vilaine blessure au dos qui semble ne pas guérir. De plus, il s'est blessé au niveau du petit doigt, coupé sur le trône de fer dans sa dispute avec Daemon. En six mois, cette coupure n'a pas guéri, elle a même empiré. Les mestres décident de plonger sa main dans un bain de vers pour nettoyer les tissus nécrosés.

Rhaenyra veut créer un "nouvel ordre"

Rhaenyra et Rhaenys Targaryen partagent une scène de dialogue intéressante dans l'épisode 2 de House of the Dragon. Rhaenys, "La Reine qui ne le fut jamais", explique à la princesse que les conseillers du Roi appellent à son remariage pour qu'il procrée de nouveaux héritiers pour la remplacer. "Les hommes incendieront le royaume plutôt que de voir une femme sur le trône" prévient-elle. Sûre d'elle, Rhaenyra annonce que lorsqu'elle sera reine elle créera un "nouvel ordre" où les femmes auront elles aussi leur voix au chapitre. On croirait du Daenerys Targaryen dans le texte !

Un œuf de dragon volé !

Otto Hightower convoque le conseil restreint pour prévenir le Roi que son frère Daemon Targaryen a volé un œuf de dragon. D'une valeur inestimable, un œuf de dragon entre les mauvaises mains serait une très mauvaise nouvelle. Jamais avare de provocations, Daemon annonce qu'il a l'intention de se marier à nouveau, cette fois avec la prostituée Mysaria qui est enceinte de lui. Il souhaite placer l'oeuf dans le berceau de son enfant à naître, comme le veut la coûtume. Pour rappel, Daemon est déjà marié à Rhea Royce, femme qu'il n'honore pas et qu'il nomme la "garce de bronze".

Bain de sang évité à Dragonstone

Viserys, le Roi, annonce son intention d'aller récupérer lui-même l'œuf volé par Daemon et, par la même occasion, de mettre son frère au rang. La mission est dangereuse cependant, car Daemon est peu fiable et protégé par de nombreux soldats du Guet de Port-Réal. Otto Hightower décide d'y aller à sa place. A Dragonstone, Daemon provoque à nouveau la Main du Roi et tous tirent le fer, prêts à en découdre. C'est à ce moment-là qu'apparaît Caraxès, le dragon de Daemon, mais aussi Syrax et sa dragonnière Rhaenyra. Cette seconde arrivée met un terme à l'escalade qui aurait pu s'achever dans un bain de sang. Rhaenyra propose à son oncle de la tuer s'il veut vraiment redevenir héritier, "qu'on en finisse". Daemon finit par rendre l'œuf et rentrer à Dragonstone.

Daemon a menti sur son enfant à naître

Mysaria demande à Daemon de s'expliquer après la confrontation avec Otto Hightower. On comprend qu'elle n'était même pas prévenue des fiançailles ni de l'annonce de sa grossesse. Pour ainsi dire, Mysaria ne peut pas avoir d'enfant car elle s'en est "occupée il y a bien longtemps". Il s'agissait donc d'une façon pour Daemon de réclamer l'attention de son frère. Toujours est-il que si Daemon veut des enfants avec Mysaria, cela ne sera donc pas possible a priori.

Viserys demande conseille sur son remariage

Le Roi demande à son maître des lois Lyonnel Strong ce qu'il pense de Laena Velaryon comme parti pour son remariage. Le conseiller affirme que c'est une bonne idée, ne serait-ce que pour apaiser les velléités de Corlys Velaryon car celui-ci est à la tête de quasi la moitié des navires du Royaume. Lamarck, que Velaryon dirige, "est meilleur allié qu'ennemi" affirme Strong. De quoi laisser Viserys réfléchir… Peu après, Rhaenyra semble donner sa bénédiction à son père pour se remarier avec Laena. Tous les signaux semblent donc au vert.

Le Roi surprend son monde

Dans une séance spéciale du conseil restreint, Viserys Targaryen annonce son souhait de se remarier. Corlys Velaryon, sentant la grande annonce arriver, se redresse sur son siège avec fierté. C'est à ce moment que Viserys affirme qu'il a l'intention de se marier avec la jeune lady Alicent Hightower (à qui il n'a jamais demandé son avis, précisons-le). Une surprise "absurde" pour Corlys Velaryon qui quitte la salle, furieux, tout comme Rhaenyra.

Vers une guerre dans la suite de House of the Dragon ?

A la fin de l'épisode 2 de House of the Dragon saison 1, on découvre une discussion entre Corlys Velaryon et Daemon Targaryen. Le seigneur de Lamarck propose une alliance au frère du Roi dans l'objectif de mater les forces de la Triarchie dans les Degrés de Pierre. L'objectif est clair : empêcher la ruine de la maison Velaryon, durement touchée par les troubles dans l'archipel, mais aussi montrer au Royaume que Daemon est un guerrier puissant et, de fait, un héritier plus légitime que Rhaenyra. L'épisode se conclut d'ailleurs sur le visage masqué de leur futur adversaire, Craghas Drahar alias le Gaveur de Crabes.