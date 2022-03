House of the Dragon : la date de sortie enfin connue

HOUSE OF THE DRAGON. Le spin-off de Game of Thrones, House of the Dragon, débarque dans quelques mois sur OCS. La date a été officialisée sur les réseaux sociaux.

[Mis à jour 30 mars 2022 à 17h11] L'attente touche bientôt à sa fin. House of the Dragon, spin-off très attendu de Game of Thrones, sort dans les prochains mois sur HBO Max. La date de la série a été officialisée sur les réseaux sociaux officiels : c'est le 21 août 2022 que le premier épisode de cette fiction dédiée à la dynastie des Targaryen sera à découvrir. En France, la série sera diffusée sur OCS dans la nuit du 22 août en simultané, c'est à dire dès 3h du matin.

House of the Dragon doit se dérouler 200 ans avant les événements de Game of Thrones. Les protagonistes de la série de fantasy ne seront donc pas présents. Ce prequel suivra en particulier la dynastie des Targaryen, les ancêtres de Daenerys. Plusieurs acteurs ont été officiellement annoncés au casting de House of the Dragons : Paddy Considine (Peaky Blinders, The Third Day) jouera le roi Viserys Ier, Matt Smith Daemon Targaryen, Emma d'Arcy Rhaenyra Targaryen tandis qu'Olivia Cooke et Rhys Ifans incarneront les représentants de la famille Hightower. Steve Toussaint sera quant à lui le "Sea Snake".

Après plusieurs mois d'incertitude, la date de sortie de House of the Dragon est enfin connue. C'est le 21 août 2022 que sera diffusé la série sur HBO, et en France sur OCS. Le bouquet de chaîne a annoncé que la série serait diffusée en streaming dès le 22 août en simultanée à partir de 3h du matin.

Le mardi 5 octobre 2021, HBO a enfin dévoilé un premier teaser vidéo qui nous permet de découvrir quelques premières images officielles de House of the Dragon. La vidéo est narrée par Matt Smith, interprète de Daemon Targaryen, qui nous promet le feu et le sang, fameuse devise de la famille Targaryen.

Après une première officialisation du casting de House of the Dragon fin avril 2021, HBO a fait de nombreuses révélations au sujet de la série spin-off de Game of Thrones dédiée à la dynastie Targaryen. Début mai, la chaîne câblée américaine a révélé trois images officielles des acteurs de la série en costume cette fois. L'occasion de découvrir à quoi ressembleront les personnages principaux de la série inspirée du roman Feu et sang de George R.R. Martin. Ci-dessous, retrouvez un premier visuel de la série, qui est entrée en production fin avril 2021.