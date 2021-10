House of the Dragon : la toute première bande-annonce dévoilée

HOUSE OF THE DRAGON. Après une longue attente, les fans de Game of Thrones ont droit à la première bande-annonce du spin-off dédié à la dynastie Targaryen.

[Mis à jour le 05 octobre 2021 à 11h59] L'attente est encore longue avant 2022, année prévue de sortie de House of the Dragon, le premier spin-off de la série Game of Thrones. Dédiée à la dynastie des Targaryen 200 ans avant la saga Le Trône de fer, cette nouvelle série compte bien envahir le monde avec autant de succès que l'illustre production HBO. Le mardi 5 octobre, la chaîne américaine a enfin dévoilé un premier teaser vidéo qui nous permet de découvrir quelques premières images officielles de House of the Dragon. La vidéo est narrée par Matt Smith, interprète de Daemon Targaryen, qui nous promet le feu et le sang, fameuse devise de la famille Targaryen.

Après une première officialisation du casting de House of the Dragon fin avril 2021, HBO a fait de nombreuses révélations au sujet de la série spin-off de Game of Thrones dédiée à la dynastie Targaryen. Début mai, la chaîne câblée américaine a révélé trois images officielles des acteurs de la série en costume cette fois. L'occasion de découvrir à quoi ressembleront les personnages principaux de la série inspirée du roman Feu et sang de George R.R. Martin. En France, on sait désormais qu'OCS s'occupera de la diffusion dès 2022 tandis que la série sera diffusée aux Etats-Unis sur HBO Max.

House of the Dragon doit se dérouler 200 ans avant les événements de Game of Thrones. Les protagonistes de la série de fantasy ne seront donc pas présents. Ce prequel suivra en particulier la dynastie des Targaryen, les ancêtres de Daenerys. Plusieurs acteurs ont été officiellement annoncés au casting de House of the Dragons : Paddy Considine (Peaky Blinders, The Third Day) jouera le roi Viserys Ier, Matt Smith Daemon Targaryen, Emma d'Arcy Rhaenyra Targaryen tandis qu'Olivia Cooke et Rhys Ifans incarneront les représentants de la famille Hightower. Steve Toussaint sera quant à lui le "Sea Snake". Ci-dessous, retrouvez un premier visuel de la série, qui est entrée en production fin avril 2021.

Pour l'heure, la date de sortie de House of the dragons n'a pas été dévoilée. La série spin-off de Game of thrones entrera en production en 2021, ce qui peut laisser présager une sortie pour 2022 au plus tôt. House of the dragons doit être diffusée aux Etats-Unis sur la plateforme HBO Max. En France, OCS a annoncé diffuser la série en 2022.

Le casting complet de House of the dragons n'a pas encore été communiqué. Seul l'acteur qui incarnera le roi Viserys Targaryen, premier du nom (à ne pas confondre avec le frère de Daenerys que l'on voit dans Game of Thrones), successeur de Jaehaerys Targaryen, a été révélé : il s'agit de Paddy Considine, comédien britannique que l'on a pu voir auparavant dans The Outsider, Peaky Blinders, The Third Day ou encore Hot Fuzz. On sait que son personnage est décrit comme "chaleureux, doux et un homme bien" qui veut accéder au trône dans l'espoir de "poursuivre l'héritage de son grand-père". Mais George R.R. Martin le dit bien dans son roman Feu et sang : "les hommes bons ne font pas nécessairement de bons rois".

Egalement au casting de House of Dragons, on retrouvera l'actrice Olivia Cooke dans le rôle d'Alicent Hightower, et Emma D'Arcy dans celui de Rhaenyra Targaryen. De son côté, Matt Smith (The Crown, Doctor Who) prêtera ses traits au personnage de Daemon Targaryen.

Le 24 septembre, HBO a également annoncé quatre nouveaux acteurs au générique de sa série House of the dragon. Nous pourrons ainsi compter sur Graham McTavish, connu pour la trilogie Le Hobbit mais aussi les séries Lucifer et Outlander. A cela s'ajoutent Matthew Needham, acteur britannique qui s'est fait connaître dans la troupe de théâtre Royal Shakespeare Company, Bill Paterson (Fealbag, Good Omens) et enfin Gavin Spokes (Brexit). Retrouvez ci-dessous le casting complet de la série :