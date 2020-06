"Résultat d'Anne Hidalgo aux municipales : une victoire facile au 2e tour ?"

Face à la droite et à LREM au second tour des municipales à Paris, Anne Hidalgo apparaît comme la grande favorite. La maire sortante a récemment annoncé des mesures pour son probable nouveau mandat.

Dans la triangulaire qui l'opposera, ce dimanche 28 juin, à Agnès Buzyn et à Rachida Dati, Anne Hidalgo apparaît clairement comme le maillon fort, même si le résultat d'une élection n'est jamais écrit d'avance. Un résultat confortable au premier tour - 29,33% des voix, devant la candidate LR et ses 22,72% -, une alliance de choix avec l'écologiste David Belliard et les sondages qui suivent naturellement. La maire de Paris sortante a été donnée gagnante au second tour des municipales avec pas moins de 44% des voix par une consultation Ifop-Fiducial réalisée pour le JDD et Sud Radio le 6 juin dernier, et les autres sondages qui ont suivi ont donné sensiblement les mêmes chiffres. Un statut de favorite qui a accompagné l'annonce de mesures choc de la maire socialiste pour son probable prochain mandat.

Dans un communiqué co-signé de la main de David Belliard, Anne Hidalgo compte bien, sans surprise, poursuivre son combat emblématique si elle est élue. "Nous continuerons de réduire la place de la voiture dans notre ville", écrivent-ils. La prochaine étape doit consister au passage de 50 à 30 km/h sur l'ensemble de la voirie parisienne, à l'exception de quelques grands axes et du périphérique, dont la vitesse maximale autorisée pourrait d'ailleurs passer de 70 à 50 km/h sous la deuxième mandature d'Anne Hidalgo. "Nous commencerons par créer une voie réservée aux transports partagés (bus, navettes, taxis, covoiturage) pour progressivement réduire le nombre de voies de circulation, (…) et donner la possibilité de traverser à pied ou à vélo", précise le communiqué, toujours à propos du boulevard périphérique, "cette frontière d'un autre âge".

Les résultats à Paris par arrondissement

Tous les résultats, par liste est par arrondissement, sont à consulter sur notre page spéciale consacrée aux résultats des municipales à Paris. Retrouvez ci-dessous la carte des secteurs où Anne Hidalgo, Rachida Dati et Agnès Buzyn sont arrivées en tête lors du 1er tour :

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour les dernières infos sur le scrutin, rendez-vous sur notre grand direct consacré aux résultats des municipales 2020. Plus d'infos sur le 2e tour des élections municipales :