Christiane Taubira : une candidature envisagée pour 2022, décision mi-janvier

Christiane Taubira "envisage" d'être candidate à l'élection présidentielle de 2022. C'est ce qu'a annoncé l'ancienne ministre de la Justice vendredi 17 décembre 2021.

[Mise à jour le 17 décembre à 11h35] Christiane Taubira lève en partie le voile sur ses ambitions présidentielle. L'ancienne ministre de la Justice a annoncé, vendredi 17 décembre 2021, qu'elle "envisage d'être candidate à l'élection présidentielle de la République française. Je ne serai pas une candidate de plus". "Je mettrai toutes mes forces dans les dernières chances de l'union", a-t-elle confié dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Le doute plane encore, mais un calendrier a été fixée : "je vous donne rendez-vous à la mi-janvier".

Vingt ans après, elle serait donc en passe de se lancer à nouveau dans la conquête de l'Elysée après l'appel du pied de nombreuses voix de la gauche. Invitée de l'émission Quotidien sur TMC le 30 novembre, Christiane Taubira avait "refus[é] d'admettre que la présidentielle soit perdue pour la gauche. S'il faut en faire le constat, je le ferai mais je refuse absolument de l'admettre. Pas pour sauver la gauche, mais parce que je ne vois pas d'autre conception de la société qui puisse permettre de rétablir de la justice sociale. Je ne vois pas d'autre conception de la société qui puisse prendre en compte de façon sérieuse, déterminée et efficace, les changements et répondre aux bouleversements climatiques qui sont devant nous. Je vois pas d'uatre idéal pour être en capacité de préparer l'avenir des jeunes.et de garder la tête haute."

C'est l'Arlésienne de la gauche, celle qui est attendue comme le sauveur d'un flanc politique au bord du précipice. Christiane Taubira va-t-elle s'engager dans l'élection présidentielle 2022 ? Alors que des appels du pied se multiplient depuis plusieurs jours et semaines, l'ancienne ministre de la Justice de François Hollande est sortie de son silence, mais n'a pas donnée de décision ferme.

Représentée comme le porte-étendard de la gauche par de nombreuses voix, Christiane Taubira n'est pourtant pas sûre de faire l'unanimité. Dans les camps de Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, l'hypothèse de la native de Cayenne est balayée d'un revers de la main. Le scénario envisagé est celui d'une participation à la Primaire populaire. "On lui demande qu'elle s'engage pour le rassemblement, elle a été plébiscitée dans la Primaire populaire parmi les 10 candidats et candidates. On lui dit : "Rejoins-nous et participe à la dynamique de rassemblement, comme candidate ou pas."", a déclaré Mathilde Imer, porte-parole de l'organisation, sur Franceinfo vendredi. L'ancienne Garde de Sceaux aurait par ailleurs confié à Samuel Grzybowski, un autre porte-parole, "qu'elle réfléchissait", selon Libération. Sa décision semble être désormais prise. Ne reste plus qu'à l'officialiser.

Résultats de Christiane Taubira dans les sondages

Si elle n'a encore rien annoncé au sujet de l'élection présidentielle, Christiane Taubira a, pour la première fois, été testée par un institut de sondage. C'est OpinionWay qui a glissé le nom de l'ancienne ministre de la Justice dans son enquête réalisée en ligne du 8 au 9 décembre auprès de 962 personnes. Il en est ressorti que l'ex-Garde des Sceaux ne recueillerait que 2% des voix.

Biographie de Christiane Taubira

Originaire de Cayenne, Christiane Taubira est née le 2 février 1952. Issue d'une famille de six enfants, elle a été élevée par sa mère, aide-soignante. Elle étudie l'économie et l'agro-alimentaire à Paris et Bordeaux avant de devenir professeur de sciences économiques en 1978. Elle cofonde la Confédération caraïbe de la coopération agricole, qu'elle dirige de 1982 à 1985. Elle rejoint également l'Office de coopération et de commerce extérieur de la Guyane.

En 1993, elle fonde Walwari, parti politique guyanais basé sur des idées socialistes et se fait élire députée de la 1ère circonscription de la Guyane. Après avoir soutenu le gouvernement Balladur cette même année, elle rejoint le groupe République et liberté, puis Énergie radicale (qui deviendra le Parti radical de gauche) et est élue députée lors des élections européennes de 1994. Elle gardera son siège jusqu'en 1999.

Apparentée au Parti socialiste de 1997 à 2001, Christiane Taubira est choisie pour représenter le Parti radical de gauche à l'élection présidentielle de 2002. Elle en devient alors la première vice-présidente. En 2004, elle se présente aux élections européennes, en tête de la liste 'Europe fraternelle', mais n'obtiendra que 1,54 % des voix. Lors de l'élection présidentielle de 2007, le PRG ne présentera aucun candidat, préférant une alliance avec le Parti socialiste.

Christiane Taubira soutient donc la candidature de Ségolène Royal en tant que 'déléguée à l'expression républicaine'. Réélue députée de Guyane en 2007, elle participe aux élections régionales en 2010, mais échoue face à Rodolphe Alexandre. La même année, elle choisit de soutenir Arnaud Montebourg, candidat aux primaires socialistes pour l'élection présidentielle de 2012. Christiane Taubira est connue pour ses prises de position pour la reconnaissance par les instances européennes de la traite négrière et de l'esclavage comme crime contre l'humanité, mais aussi pour son opposition au projet de loi relatif au port de signes religieux dans les écoles publiques, préférant une réponse pédagogique plutôt que législative.

En 2012, elle devient Ministre de la Justice et Garde des sceaux. Elle est notamment à l'origine de la loi sur le mariage pour tous adoptée en 2013. Début 2016, elle claque la porte de son ministère, lançant sa place à Jean-Jacques Urvoas. Christiane Taubira expliquera sa démission par son désaccord avec le gouvernement au sujet de la déchéance de nationalité.