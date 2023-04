Jean-Marie Le Pen : "conscient" après son malaise cardiaque, le fondateur du FN inquiète néanmoins ses proches

Jean-Marie Le Pen a été hospitalisé après un "léger malaise cardiaque", samedi 15 avril. Bien qu'il soit conscient, son état de santé a été jugé suffisamment "sérieux" pour que des proches viennent à son chevet.

[Mis à jour le 16 avril à 11h34] Jean-Marie Le Pen a été hospitalisé samedi 15 avril après un "léger malaise cardiaque" selon l'AFP, qui confirme une information du Point. L'ancien président du Front national (devenu Rassemblement national) est hospitalisé en région parisienne depuis samedi après-midi pour "une grande fatigue, peut-être de nature cardiaque". L'état de santé de l'ancien homme politique, âgé de 94 ans, a poussé ses proches à se rendre à son chevet. "Sa famille et ses proches sont inquiets, mais sereins", a indiqué son conseiller Lorrain de Saint Affrique. Jean-Marie Le Pen était "conscient" et entouré samedi, selon les dernières informations sur sa santé. Âgé de 94 ans, Jean-Marie Le Pen a été hospitalisé à plusieurs reprises ces dernières années. Il avait notamment été conduit à l'hôpital en février 2022 après une forme légère d'AVC.

En retrait de la vie politique depuis plusieurs années, Jean-Marie Le Pen a quitté la présidence du FN en 2011, qui a ensuite été reprise par sa fille Marine Le Pen. Leurs relations se sont détériorées, alors que l'ancien homme politique critiquait la stratégie de "dédiabolisation" du RN. Il a été exclu du parti en 2016, après avoir réitéré des propos selon lesquels les chambres à gaz seraient un "détail de l'histoire". Durant sa vie, Jean-Marie Le Pen a été condamné pour "apologie de crime de guerre et contestation de crimes contre l'humanité", mais aussi pour "provocation à la haine, à la discrimination et à la violence raciale".

Jean-Marie Le Pen avait été hospitalisé le 2 février 2022, et pris en charge rapidement dans un établissement d'Île-de-France après un accident vasculaire cérébral (AVC). Son état de santé était toutefois jugé bon à l'époque, compte tenu de ce malaise d'une gravité significative. L'AVC avait alors été très rapidement identifié. Hospitalisé un mercredi, Jean-Marie Le Pen avait eu "des troubles de la vision" le lundi précédent, "lors d'un dîner". Des signes avant-coureurs qui avaient alerté ses proches et avaient conduit à une prise en charge rapide du nonagénaire.

Auprès de l'AFP, son conseiller Lorrain de Saint Affrique, indiquait déjà à l'époque que "les examens" n'aboutissaient à "aucune menace imminente". Jean-Marie Le Pen avait alors été " hospitalisé par précaution, et non pour observation", assurait son entourage.

Jean-Marie Le Pen a plusieurs fois évoqué sa santé vacillante et sa mort dans les médias. Au micro de France Inter en 2019, le patriarche du FN s'était montré assez philosophe. "Je me dis que je fais la dernière ligne droite et, par conséquent, je suis amené pour la première fois de ma vie à penser à mon âge", assurait l'ancien leader politique sulfureux. "Ça durera ce que ça durera, on ne sait pas. Mais j'essaierai de rester fidèle à moi-même", confiait encore celui qu'on surnomme le "menhir". Auprès du Parisien, Jean-Marie Le Pen usait de la même métaphore, considérant qu'au bout de la dernière ligne droite, il allait "falloir sauter".

Faisant de la promotion du second tome de ses mémoires en 2019, "Tribun du peuple", une des ses dernières priorités, Jean-Marie Le Pen y voyait "un testament". L'ancien patron du FN s'y arrêtait sur ses multiples soucis de santé et évoquait des "artifices de survivance : œil de verre, hanches artificielles, pacemaker et que sais-je encore". "Je suis devenu Robocop", ironisait-il. Il y écrivait aussi ces lignes : "Aujourd'hui, je ne suis plus que de l'histoire" ou encore "Quand je regarde derrière moi, je ne regrette pas grand-chose".

"Je n'ai plus qu'un œil et il sera de moins en moins bon", s'amusait-il également auprès du Parisien. Et de se livrer encore davantage sur ses ennuis de santé, qui se sont accumulés ces dernières années. "Je m'éveille le matin épuisé. J'ai un mal fou à décoller, je compte jusqu'à dix pour me lever". Le patriarche évoquait ainsi des difficultés à se déplacer sans sa canne, mais assurait alors, goguenard : si "le bas ne marche pas très bien, le haut beaucoup mieux".

Pendant près de quarante ans, Jean-Marie Le Pen fut le président du Front national, de 1972, date de création du parti, à 2011 où il cède la place à sa fille Marine Le Pen. Il en est néanmoins le président d'honneur depuis janvier 2011. Sa carrière politique démarre en 1956 alors qu'il est élu député. Il obtient successivement le mandat de conseiller municipal du 20e arrondissement de Paris, conseiller régional d'Ile-de-France, député de Paris et député européen, fonction qu'il occupe toujours aujourd'hui.

Le 21 avril 2002, Jean-Marie Le Pen crée la surprise en arrivant au second tour des présidentielles. Battu par Jacques Chirac, il décide de retenter sa chance en trouvant des alliés pour la future campagne. En 2007, Jean-Marie Le Pen devient officiellement le doyen des candidats français à une élection présidentielle. Mais son score est en net recul et il n’atteint pas le second tour. De nombreuses polémiques entourent Jean-Marie Le Pen, notamment concernant son négationnisme des chambres à gaz, son passé délicat concernant des « méthodes de contraintes » durant la guerre ou encore ses propos racistes fréquents.

C’est sa fille Marine Le Pen qui lui succède en 2011 et se lance dans la course à la présidence en 2012. En 2014, Jean-Marie Le Pen entame un troisième mandat de député européen. A la surprise générale, le Front National arrive en tête des élections européennes 2014 en France. En 2015, revenant sur ses propos polémiques sur les chambres à gaz, une procédure disciplinaire est entamée contre lui au FN. Jean-Marie Le Pen est finalement exclu du Front National en août 2015.

Jean-Marie Le Pen : dates clés