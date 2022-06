Prince Charles : âge, santé... Présent avec Camilla au Jubilé de la reine ?

PRINCE CHARLES. Le Prince Charles, l'héritier au trône et fils d'Elisabeth II, se prépare à participer au jubilé de la reine dès ce jeudi 2 juin. L'événement est l'occasion pour lui de mieux se lier au peuple britannique, d'affirmer son rôle de futur roi mais aussi en coulisses d'apaiser les tensions entre ses fils William et Harry.

A l'âge de 73 ans, le prince Charles est plus que jamais sous le feux des projecteurs avec la tenue du jubilé de platine de sa mère, la reine d'Angleterre, du 2 au 5 juin 2022. Son apparition prévue jeudi au côté droit de la reine au balcon du palais de Buckingham, lors du lancement des festivités avec "Trooping the colour", une parade militaire traditionnelle, est l'occasion de rappeler sa position dans l'ordre de succession, celle d'un éternel héritier, un rôle qu'il tient depuis 70 ans ! Celui qui doit être le futur roi d'Angleterre a été :minutieusement préparé à ce statut depuis sa plus tendre enfance. Depuis quelques années, ce rôle se concrétise par une transition douce et progressive vers la lumière, un passage de flambeau qui s'est brusquement accéléré ces derniers mois avec la santé vacillante d'Elizabeth II. Charles a ainsi été conduit à remplacer la reine lors de son traditionnel discours d'ouverture de la session parlementaire en mai dernier, un rôle confié habituellement au souverain en exercice.

Comment Charles sera-t-il intégré aux festivités du jubilé de la Reine ? S'il a longtemps été plutôt mal aimé des Britanniques, Charles participera aux côtés de Camilla, son épouse depuis 2005, à un déjeuner public à The Oval, un terrain de Cricket du sud de Londres. Ce "big lunch" est l'occasion pour lui d'affirmer sa proximité avec ses sujets, alors que sa popularité reste très basse depuis sa séparation fracassante avec Lady Diana. Ce jubilé de la reine est aussi pour lui l'occasion d'apaiser, au moins publiquement, les tensions avec ses deux fils, le prince William, marié à Kate Middleton, et le prince Harry, exilé en Californie avec son épouse, Meghan Markle, et leurs deux enfants.

Âge et santé du Prince Charles

Né en 1948, le prince Charles a atteinte l'âge respectable de 73 ans. Il ne semble pas avoir le moindre soucis de santé. Il a été atteint à deux reprises par le coronavirus, qu'il a malencontreusement transmis à sa mère, en février 2022, sans gravité particulière. Si l'on se fie à l'espérance de vie de ses parents, il devrait encore vivre de nombreuses années ! A noter que la reine mère, sa grand-mère, est décédée à l'âge de 101 ans, en 2002.

Biographie courte de Charles de Galles - Le prince Charles, ou Charles Philip Arthur George Windsor, prince de Galles, est un membre de la famille royale britannique, fils aîné de la reine Elizabeth II et du prince Philip, duc d'Edimbourg. Il naît le 14 novembre 1948 à Buckingham Palace à Londres et est l'héritier des Etats du Commonwealth et des fonctions de gouverneur suprême de l'Eglise d'Angleterre. Le jeune prince Charles à l'âge de quatre ans lorsque sa mère accède au trône le 6 février 1952. Il est diplômé d'un "Bachelor of Arts" d'anthropologie, d'histoire et d'archéologie du Trinity College de Cambridge. À partir de 1971 et jusqu'en 1976, le prince Charles remplit son devoir militaire au sein de la Royal Navy, avant d'entamer son service dans la marine. De son premier mariage avec Diana Spencer le 29 juillet 1981 (de laquelle il divorce le 28 août 1996), naissent deux fils, le prince William, né le 21 juin 1982, et le prince Harry, né le 15 septembre 1984. Le 9 avril 2005, il épouse en secondes noces son amour d'adolescence, Camilla Parker Bowles. Le prince Charles s'intéresse très tôt à l'écologie. À partir de 2007, il commence à publier son "empreinte écologique annuelle" en communiquant régulièrement sur ses actions en faveur de la qualité de l'environnement. À partir de 2008, il crée un fonds mondial afin de marquer les consciences sur la destruction des forêts tropicales. Accompagné de son épouse Camilla Parker Bowles, il consacre nombre de voyages à des campagnes de sensibilisation dédiées à la cause écologique. À un âge déjà avancé, il occupe la première place dans l'ordre de succession de la monarchie britannique. Le princes Charles devrait donc vraisemblablement succéder à sa mère, la reine Elizabeth II, devenant ainsi le nouveau roi du Royaume-Uni.

L'éducation du jeune prince Charles, héritier au trône

Photographie du Prince Charles en uniforme de Colonel en Chef du Régiment Royal de Galles (1969) © AP/SIPA (publiée le 01/06/2022)

Le prince Charles, baptisé Charles Philip Arthur George, naît le 14 novembre 1948 au palais de Buckingham. Il est le fils aîné de la princesse Élisabeth, duchesse d'Édimbourg, et de son époux le prince Philip. Sa mère devient reine en 1953 alors qu'il est âgé de quatre ans. Il devient dès lors l'héritier apparent, c'est-à-dire le premier dans l'ordre de succession, à la couronne d'Angleterre. Il est fait duc de Cornouailles et acquière d'autres titres de noblesse. Il est élevé par des gouvernantes, aux côté sa sœur cadette, la princesse Anne. À l'âge de 7 ans, il intègre l'école Hill House School à Londres puis Cheam Preparatory School à Berkshire. Il est inscrit par son père à la Gordonstoun School, un lycée pensionnat du Nord-Est de l'Écosse duquel il garde un très mauvais souvenir et où il est harcelé par ses camarades. Ses années d'études et les établissements qu'il fréquente répondent à des impératifs royaux et diplomatiques. Sensible à la littérature et au théâtre, il est diplômé en anthropologie, archéologie et histoire par le Trinity College à Cambridge.

La relation entre le jeune prince Charles et Camilla

D'un caractère plutôt intellectuel et réservé, Charles fréquente de nombreuses jeunes femmes durant sa vingtaine. De 1971 à 1976, Charles accomplit son service militaire dans la Marine, puis la force aérienne. En 1971, il fait la rencontre de Camilla Shand à une soirée, par l'intermédiaire de Lucia Santa Cruz, fille de l'ancien ambassadeur du Chili à Londres et l'ancienne petite amie de Charles. Le prince est sous le charme de Camilla et ils entretiennent une relation. Leur liaison prend fin au départ de Charles pour la Royal Navy. A son retour, huit mois plus tard, Camilla est fiancée avec Andrew Parker Bowles, son petit-ami de longue date. Elle se marie en 1973 tandis que Charles console son chagrin dans les bras d'autres jeunes femmes. A presque trente ans, il est pressée de se marier par sa famille et l'opinion britanniques, ce qu'il fait en épousant Diana.

Le mariage raté de Charles et Diana

Faire-part d'invitation au mariage du Prince Charles et de Diana Spencer © SIPA (publiée le 01/06/2022)

Le 24 février 1981, ses fiançailles sont annoncées avec lady Diana Spencer, jeune femme noble d'à peine vingt ans. Il s'agit d'un mariage arrangé, d'une union de convenances dans la mesure où Diana coche tous les critères d'une future reine : elle est issue de la haute noblesse britannique, protestante et probablement vierge. Ils se marient le mercredi 29 juillet 1981, sous les yeux des 750 millions de téléspectateurs. Leur mariage est un échec bien que la princesse s'efforce de plaire à son époux. Surnommée la "princesse des cœurs", elle est adulée par les foules tandis que le prince se sent relégué au second plan. Il nourrit plus ou moins secrètement une liaison avec Camilla en parallèle. Ses fils, William et Harry naissent au cours des années 1980 tandis que leur mariage bat de l'aile. En 1992 ils se séparent puis et divorcent le 28 août 1996. Lady Diana révèle au grand public que Charles entretenait une relation extra-conjugale avec Camilla Parker Bowles tout au long de leur mariage, ce qui nuit gravement à sa réputation. En 2005, sept années après le décès tragique de la princesse de Galles, il épouse Camilla au cours d'un mariage civil à l'Hôtel de ville de Windsor. Elle devient duchesse de Cornouailles, accompagne Charles dans ses déplacements et officie en tant que membre de la famille royale. En février 2022, la reine Elisabeth a fait savoir par biais de communiqué qu'elle souhaite que lorsque Charles sera roi, "Camilla soit connue sous le nom de reine consort".

Le Royaume-Uni ne sait pas quand cela arrivera mais viendra un jour où le règne d'Elizabeth II s'achèvera. Et si la Grande-Bretagne devra faire face, ce moment-là, à un bouleversement majeur, le décès de la reine d'Angleterre propulsera le prince Charles sur le trône. La presse britannique multiplient les articles pour annoncer que le futur souverain se prépare et anticipe sa prise de fonction. Il est d'ailleurs de plus en plus engagé dans les cérémonies et engagements royaux à la place de sa mère, dont la santé est de plus en plus fragile, compte tenu de son âge. "Charles prend un rôle de plus en plus important, un roi sans se nommer", écrivait The Sun en novembre 2019, qui citait par ailleurs un membre éminent de Buckingham Palace. "Cela fait un moment que l'organisation de la montée au trône de Charles est en place (...) Une transition est déjà en cours. Sa Majesté est une nonagénaire, elle ne peut plus faire autant qu'avant", a-t-il ainsi confié au tabloïd.

Un prince prêt à être roi

Photographie du Prince Charles, lord d'un évènement à Nice en 2018 © SIPA (publiée le 01/06/2022)

A un âge déjà avancé, le prince Charles patiente depuis des décennies, dans l'espoir d'un jour être roi. Il est depuis l'âge de quatre ans l'héritier apparent, c'est-à-dire le premier dans l'ordre de succession, à la couronne d'Angleterre. Il est éduqué à cette fin, et assure un rôle de représentation de la couronne et de sa mère, la reine, depuis le plus jeune âge. Il est intronisé officiellement le 1er juillet 1969 par sa mère, qui lui remet la couronne des princes de Galles au château de Caernarfon. La cérémonie est retransmise à la télévision britannique tandis que le prince prononce une partie de son discours en langue galloise. Sa vie durant, il s'engage pour des causes caritatives et en faveur de l'agriculture biologique. En tant que prince de Galles, Charles assume des fonctions officielles au nom de la reine. Il fait régulièrement des tournées au Pays de Galles et assiste à des évènements importants. En 2018, il est annoncé comme le successeur désigné de la reine Élisabeth II à la tête du Commonwealth, à la mort de celle-ci, et avec l'accord des dirigeants des chefs d'État et de gouvernement des 53 États membres. Sa majesté la reine ne semble pas souhaiter abdiquer en cas d'ennuis de santé majeurs, le prince Charles, héritier du trône depuis plus de 70 ans, lui succédera donc à son décès.