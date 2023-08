Juan Branco : arrêté à la frontière sénégalaise, pour quelles raisons ?

L'avocat médiatique Juan Branco a été arrêté à la frontière sénégalaise, samedi 5 août 2023.

Samedi 5 août, un événement inattendu a secoué la scène politique sénégalaise avec l'arrestation de l'avocat Juan Branco à Rosso, à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Cette arrestation a été confirmée par une source policière sénégalaise, rapporte Le Monde. Des images diffusées dans la presse locale montrent l'avocat, vêtu d'une tenue de pêcheur de couleur kaki, à bord d'une pirogue. Juan Branco est connu pour faire partie de l'équipe d'avocats de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, dont la condamnation à deux ans de prison pour " corruption de la jeunesse " dans une affaire de mœurs avait suscité de vives réactions. Le 22 juin, suite à la condamnation de Sonko, Juan Branco avait déposé une plainte en France et une demande d'enquête à la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye, accusant le président sénégalais, Macky Sall, de " crimes contre l'humanité ". Ces accusations avaient provoqué une vive réaction de la justice sénégalaise qui avait annoncé, le 14 juillet, son intention de lancer un mandat d'arrêt international contre Juan Branco pour des " crimes et délits ", liés aux émeutes qui avaient éclaté dans le pays après la condamnation d'Ousmane Sonko. Depuis l'annonce du mandat d'arrêt, Juan Branco était activement recherché. Le 30 juillet, il avait créé la surprise en apparaissant lors d'une conférence de presse de ses confrères à Dakar, après avoir pénétré clandestinement au Sénégal.

Actuellement, Juan Branco est en cours d'acheminement vers Dakar, où le procureur devra décider de son sort : expulsion vers la France ou placement en détention provisoire. Parallèlement à l'arrestation de Juan Branco, les autorités sénégalaises recherchent également plusieurs personnes soupçonnées de l'avoir aidé pendant son séjour au Sénégal. Parmi les personnes arrêtées figure l'avocat Babacar Ndiaye, membre du parti d'Ousmane Sonko, qui est actuellement en garde à vue pour recel de malfaiteurs dans l'affaire Branco. Jeudi, Alpha Bocar Khouma, maire de Sangalkam, a également été arrêté pour avoir organisé l'hébergement de l'avocat franco-espagnol dans un hôtel au lac Rose, selon des sources médiatiques sénégalaises.

L'avocat fait l'objet d'un dépôt de main courante depuis le 29 avril dernier de la part d'une jeune femme de 20 ans. Les déclarations de la jeune femme avaient incité le parquet de Paris à confier une enquête pour des faits de "viol" à la 1ère DPJ. Selon les premiers éléments de l'enquête et les déclarations de la victime, la jeune femme et l'avocat auraient d'abord échangé sur la messagerie Instagram avant de se rencontrer. Juan Branco évoque une première rencontre physique dans les allées du jardin du Luxembourg après des messages sur Instagram. Il décrit ensuite une balade plutôt romantique, des baisers. Le couple se serait ensuite rendu au domicile de l'avocat dans le quartier Montparnasse où ils auraient regardé un film avant d'avoir une relation sexuelle. Sur Facebook, Juan Branco s'expliquait dans un long message : "Nous avons beaucoup hésité, j'avais envie d'elle, elle aussi, on se l'est dit, plusieurs fois, et à un moment, je lui ai demandé si elle voulait, et elle m'a dit oui, et nous avons fait ce que deux personnes en ces circonstances feraient" a expliqué l'avocat. Elle m'a dit que c'était allé trop vite (...) Je lui ai rappelé que nous nous désirions, que nous n'avions cessé de parler, qu'il n'y avait eu nulle contrainte, que si elle s'était sentie mal, nous aurions immédiatement tout arrêté (...) Elle s'est excusée, m'a dit qu'elle comprenait que je ne l'ai pas compris".

Dans un entretien accordé au Point le 1er mai, l'accusatrice expliquait de son côté que l'avocat lui avait proposé de se droguer. "Il m'a proposé de la lamaline, un opiacé. Vers minuit, nous en avons pris", racontait-elle. Elle expliquait également qu'elle avait repoussé le jeune homme à plusieurs reprises avant qu'il ne parvienne à ses fins. "J'avais peur qu'il devienne violent" raconte-t-elle.

Juan Branco, 31 ans, est un avocat médiatique, notamment connu pour avoir défendu l'artiste russe Piotr Pavlenski dans l'affaire de la diffusion en 2020 de la vidéo à caractère sexuel de l'ex-porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, alors candidat à la mairie de Paris. Il défend également Christophe Dettinger, le boxeur filmé en train de frapper deux gendarmes lors de l'acte 8 des "gilets jaunes", ou encore le gilet jaune Maxime Nicolle, que l'on surnomme Fly Rider. Il est également l'auteur d'un pamphlet anti-Macron "Crépuscule", paru en ligne fin 2018 puis Au Diable Vauvert/Massot en 2019.