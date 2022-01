Anna Cabana : qui est la femme de Jean-Michel Blanquer ?

CABANA. Depuis 2020, Anna Cabana est la femme de Jean-Michel Blanquer. Selon Le Parisien, le couple se serait marié. Mais qui est la compagne du ministre de l'Education nationale ?

Elle est celle qui partage la vie d'un des ministres les plus en vue du quinquennat d'Emmanuel Macron, particulièrement depuis le début de la crise sanitaire. Pourtant, pas question d'être sous le feu des projecteurs. Depuis 2020, Anna Cabana est la compagne de Jean-Michel Blanquer, comme l'avait révélé, en juillet de cette année-là, Voici. Âgée de 42 ans, cette journaliste politique aguerrie a été charmée par un ministre de l'Education nationale. L'idylle entre les deux aurait même été formalisé devant un officier de l'état civil. En effet, Le Parisien annonce, mardi 18 janvier 2022, que la quadragénaire et le ministre de 57 ans se sont mariés le week-end du 15 et 16 janvier. Mais en tout petit comité. Selon le quotidien, le seul à, pour l'heure, avancer l'information, indique que "peu de personnes, même parmi leurs proches, ont été mises dans la confidence de cette union officielle".

Anna Cabana en couple avec Jean-Michel Blanquer

Après un premier mariage célébré en 2009, Anna Cabana s'est séparée de son ancien compagnon pour vivre une nouvelle histoire avec Jean-Michel Blanquer. Si la relation n'a été dévoilée qu'à l'été 2020, les deux se fréquentaient depuis le mois de février, selon Voici. Si rien n'a filtré sur l'origine de leur rencontre, l'ancien recteur d'académie aurait eu "un véritable coup de foudre" pour l'ex-journaliste politique, à en croire le magazine people. Au point de quitter lui aussi son ex-femme, avec qui il a avait eu trois enfants. Depuis, Anna Cabana et Jean-Michel Blanquer n'apparaissent jamais ensemble en public.

Biographie d'Anna Cabana

Anna Cabana est née à Montpellier (Hérault) le 6 août 1979. Après ses études, elle se lance dans le journalisme et intègre la rédaction de Marianne à 23 ans. Pendant cinq ans, elle écrit pour le magazine puis part faire ses armes au Point où elle restera dix ans, au point de devenir grand reporter. Avec toujours la même spécialité : la politique. Sa plume lui ouvre les portes du Journal du dimanche où elle est recrutée en tant que rédactrice en chef politique, en août 2016. Une fonction qu'elle occupera jusqu'en 2020. A l'annonce de sa relation avec Jean-Michel Blanquer, elle délaisse la rubrique politique pour celle des livres. En parallèle, elle est chroniqueuse sur France Inter (2010 à 2013) et intervenante sur BFM TV (depuis 2013). Elle a également rédigé plusieurs livres, dont un sur Cécilia Sarkorzy ou un autre sur la relation entre François Hollande, Ségolène Royal et Valérie Trierweiler.