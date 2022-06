Prince William : quel rôle lors du Jubilé ? Sa relation avec Harry épiée

Le Prince William, fils ainé de Diana et Charles, est appelé un jour à régner. Mais quelle est sa place dans l'ordre de succession et son rôle alors que des tensions sont apparues ces dernières années avec son frère Harry ?

Les grandes festivités célébrant le jubilé de platine de la Reine d'Angleterre ont débuté ce jeudi 2 juin 2022. Aux côtés de la reine et du prince Charles, son père, le prince William est sous les feux des projecteurs comme membre de la famille royale restreinte. A l'âge de 39 ans, le prince William et futur roi d'Angleterre est second dans l'ordre de succession après le prince Charles. Il sera très investi dans les festivités durant les quatre prochains jours. Le prince William a défilé dès le jeudi matin à cheval au "Trooping the colour", une parade militaire traditionnelle lançant la célébration du jubilé. Aux côtés de la princesse Anne, fille de la reine, et de son père Charles, il a guidé un cortège de 1400 militaires en tenue de parade. Le prince William et Kate Middleton, son épouse depuis 2011, sont ensuite apparus aux côtés de leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis. Placés à gauche de la reine d'Angleterre, ils assurent la continuité tout en rendant hommage à la souveraine.

Le jubilé de platine de la reine est un moment historique pour la Grande-Bretagne, qui suscite la ferveur et un sentiment d'unité outre-manche. Mais cet évènement est également l'occasion pour William et Harry, fils de Lady Diana et du Prince Charles, de se rapprocher, ou au moins d'apaiser publiquement les tensions entre eux. Les relations entre le prince William et Harry sont en effet au plus bas depuis 2 ans, depuis qu'Harry et son épouse, Meghan Markle ont décidé de prendre leurs distances avec la famille royale. Ces derniers n'ont d'ailleurs pas été conviés ce jour au traditionnel salut de la foule au balcon du palais de Buckingham.