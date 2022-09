Prince William : quel rôle désormais pour le futur roi ?

PRINCE WILLIAM. Désormais deuxième dans l'ordre de succession au trône britannique, le prince William va-t-il changer de prérogatives, officiellement ou officieusement ? Que sait-on sur le rôle qu'il va désormais jouer, suite au décès de la souveraine ce 8 septembre ?

[Mis à jour le 8 septembre 2022 à 21h06] Le décès de la reine Elizabeth II a été annoncé par Buckingham Palace ce jeudi 8 septembre, après plus de 70 ans de règne. Avec son couronnement en 1952, à 25 ans, la souveraine avait battu le record de longévité sur le trône britannique, dépassant la reine Victoria (63 ans). La dernière apparition publique de la monarque date du 6 septembre et sa rencontre avec la nouvelle Première ministre Liz Truss au château de Balmoral, en Ecosse, où la reine était restée car trop affaiblie pour se rendre à Buckingham. Liz Truss était la 16e Première ministre du règne d'Elizabeth II, démarré pendant le mandat de Winston Churchill.

Suite au décès de la reine, le prince William passe deuxième dans l'ordre de succession au trône britannique, après son père Charles. Que disent les règles officielles pour la succession d'Elizabeth II ? Pour l'heure, c'est surtout le prince Charles qui va endosser un nouveau rôle, devenant le nouveau roi d'Angleterre, Charles III (plus d'explications ici). Par ailleurs, au Royaume-Uni, la mort d'Elizabeth est un moment aussi redouté que préparé. L'opération "London Brigde is down" prévoit à la minute les funérailles et le deuil de la Reine mais aussi la succession de la couronne au futur roi. La question s'est longtemps posée de savoir qui entre le prince Charles et le prince William prendrait la relève lorsque la Reine rendrait son dernier souffle. En 2018, Elizabeth II a tranché en décidant de respecter la tradition et de léguer le royaume de Commonwealth à son premier fils, le prince Charles. S'il reste un futur roi, le prince William ne portera pas la couronne après la mort d'Elizabeth II et devra donc attendre que son père lui cède le trône.

Le prince William s'était rendu au chevet d'Elizabeth II dans l'après-midi

Son voyage au château de Balmoral en Ecosse, où la monarque était en résidence, s'est improvisé dans l'urgence après la publication par le palais de Buckingham d'un communiqué sur l'état de santé de Sa Majesté, avec des nouvelles peu rassurantes : "Les médecins de la Reine sont inquiets pour la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu'elle reste sous surveillance médicale". Le duc de Cambridge avait été parmi les premiers à bousculer son agenda pour se rendre auprès de la Reine mais il n'était pas le seul, son père le prince Charles, son oncle le prince Andrew et sa tante la princesse Anne ayant aussi pris le chemin de la résidence royale de Balmoral. Même son frère Harry et son oncle le prince Andrew, pourtant en froid avec la reste de la famille au sang bleu, avaient fait le déplacement jusqu'en Ecosse.

Les nouvelles sur la santé d'Elizabeth II, qui a fêté cette année ses 96 ans, ont alors plongé la famille royale mais aussi tout le Royaume-Uni dans l'angoisse. Le Prince William a laissé de côté ses obligations pour se rendre au chevet de sa grand-mère visiblement souffrante, mais c'est sans sa femme Kate et sans ses trois enfants que le duc de Cambridge a fait le voyage. Plus tôt dans la matinée, avant que les médecins ne communiquent sur l''état de santé de Sa Majesté, le prince William jouait son rôle de père en accompagnant le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis à leur rentrée des classes.

Né le 21 juin 1982 au St-Mary's Hospital de Paddington à Londres, le Prince William est le fils de Lady Diana Spencer et de Charles, prince de Galles et héritier de la couronne britannique. A sa naissance, il prend la place du second dans l'ordre de succession au trône britannique. Il intègre le collège d'Eton où il étudie a géographie, la biologie et l'histoire de l'art. Une fois diplômé, il prend une année sabbatique puis intègre l'université de St-Andrews en Écosse. William y fait la rencontre de Catherine Middleton, dite Kate. Ils se fréquentent à partir de 2002. Diplômé d'un master en géographie, il s'engage dans l'armée et intègre la prestigieuse Académie royale militaire de Sandhurst en janvier 2006. Il devient lieutenant puis pilote dans la Royal Air Force. Dès l'âge de 20 ans, il assume ses premiers devoirs royaux et réalise des visites à l'étrangers, principalement dans les Etats du Commonwealth. Depuis 2009, il prend de plus en plus part à un nombre de plus en plus important de cérémonies et de devoirs royaux. Après avoir passé des années ensemble, William et Kate Middleton se fiancent en octobre au Kenya. Leur mariage est célébré le 29 avril 2011 à l'abbaye de Westminster sous les yeux de deux milliards de téléspectateurs à travers le monde. La reine leur accorde à cette occasion le titre de duc et duchesse de Cambridge. En septembre 2013, le prince William quitte les forces armées afin de se consacrer pleinement à ses activités officielles. Leurs altesses royales William et Kate sont les parents du prince George, né le 22 juillet 2013, de Charlotte (2015) et du jeune Louis (2018). En avril 2020, le prince William est testé positif au Covid-19 et se rétablit vite. A l'occasion du jubilé de platine de la reine d'Angleterre du 2 au 5 juin 2022, le prince William et Kate Middleton participent aux festivités rendant hommage à la souveraine aux côtés du peuple britannique.

La princesse Diana et ses fils, William et Harry à Thorpe Park, parc d'attraction anglais (1993) © SIPA (publiée le 02/06/2022)

Le prince William voit le jour le 21 juin 1982 au St-Mary's Hospital de Paddington à Londres. Il est le fils de Lady Diana Spencer et de Charles, prince de Galles et héritier de la couronne britannique. Il est également le petit-fils de la reine Élisabeth II et du prince Philip, duc d'Édimbourg. Sa mère rompt avec la tradition et donne naissance au futur roi d'Angleterre dans un hôpital public. Aux côtés de son jeune frère Harry, il est sensibilisé par sa mère ​​​​aux problématiques de certaines franges de la population britannique. Ils visitent notamment à ses côtés des cliniques spécialisées pour les personnes touchées par le virus du sida et des refuges pour les sans-abri. Son éducation est plus ouverte que celle de Charles dans la mesure où Diana s'efforce de réaliser des activités "normales" avec ses fils, comme aller au fast-food, dans un parc d'attraction ou jouer aux jeux-vidéos.

Le jeune prince William accompagné de son frère Harry au mariage civil de leur père Charles en 2005 © Dave Caulkin/AP/SIPA (publiée le 02/06/2022)

Il intègre le collège d'Eton où il étudie la géographie, la biologie et l'histoire de l'art. Ses parents divorcent officiellement en 1996 bien qu'ils se soient séparés dès 1992, après des années de mésentente et de pression médiatique. Sa mère, la princesse Diana, décède tragiquement le 31 août 1997 dans un accident de voiture à Paris. Une fois diplômé, il prend une année sabbatique puis intègre l'université de St-Andrews en Écosse. William y fait la rencontre de Kate Middleton et avec laquelle il vit en colocation. Diplômé d'un master en géographie, il s'engage dans l'armée et intègre la prestigieuse Académie royale militaire de Sandhurst en janvier 2006. Il devient lieutenant puis pilote dans la Royal Air Force. Dès le plus jeune âge, le prince William assume ses devoirs royaux et réalise des visites à l'étrangers, particulièrement dans les Etats du Commonwealth.

Charles III : déclaration, couronnement... Qu'est-ce qui attend le nouveau roi ? CHARLES 3. Charles III succède à Elizabeth II ce jeudi 8 septembre 2022 après la mort de sa mère. Le nouveau roi a fait publier une déclaration. Les modalités de son couronnement sont déjà connues.

Kate Middleton et le prince William se fréquentent à partir de 2002, alors qu'ils vivent tous deux en colocation avec trois autres amis. La jeune femme est la fille de riche entrepreneurs et étudie l'histoire de l'art. Leur relation est connue des tabloïds dès 2003. Ils vivent ensemble jusqu'à la fin de leurs études respectives en 2006. Au milieu des années 2000, elle est harcelée par les médias britanniques, qui spéculent sur le fait qu'elle ne soit toujours pas fiancée au prince William. En 2007, Kate et William se séparent quelques mois avant de se remettre en couple.

Le prince William et Kate Middleton le jour de leur mariage, saluant la foule au balcon du palais de Buckingham © NIVIERE/VILLARD/SIPA

Le couple se fiance en octobre 2010, lors de vacances privées au Kenya, après avoir obtenu l'autorisation de la reine Élisabeth II et du père de Catherine Middleton. Leurs fiançailles sont officiellement annoncées le 16 novembre 2010, à Clarence House. Kate arbore dès lors la bague de fiançailles de Diana. Ils se marient le 29 avril 2011 à l'abbaye de Westminster. Le jour-j, ils sont acclamés par des millions de personnes dans les rues de Londres et observés par plus de 2 milliards de téléspectateurs à travers le monde. Ils reçoivent de la reine à cette occasion les titres de duc et duchesse de Cambridge.

Photo prise par Kate Middleton du Duc de Cambridge avec Louis, Charlotte et George (2019) © George Rogers/SIPA (publiée le 27/06/2022)

Le 22 juillet 2013, Kate Middleton donne naissance au prince George Alexander Louis de Cambridge, troisième dans l'ordre de succession au trône britannique. Leur fils est présenté aux médias du monde entier le jour suivant à leur sortie de l'hôpital St-Mary a Londres. Ce premier enfant et futur héritier au trône britannique suscite une grande curiosité. Il accompagne ses parents dès l'âge de 8 mois pour une tournée officielle en Australie. Leur union donne également naissance à la princesse Charlotte Elizabeth Diana, née le 2 mai 2015 et au jeune prince Louis Arthur Charles, qui voit le jour le 23 avril 2018. Kate et William protègent au mieux leurs enfants de l'exposition médiatique de la famille royale. George et Charlotte sont scolarisés à l'école privée de Thomas's Battersea selon une méthode éducative basée sur la gentillesse, l'honnêteté et la générosité. Le jeune Louis semble plus espiègle que ses aînés et a amusé les observateurs du monde entier lors du jubilé de la reine en juin 2022.