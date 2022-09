Lula da Silva : une victoire dès le 1er tour de la présidentielle ? Résultats des sondages

LULA DA SILVA. L'ancien président du Brésil, favori dans les sondages est en bonne voie pour obtenir un troisième mandat à l'issue de l'élection présidentielle 2022. Il a même des chances de l'emporter dès le 1er tour, ce dimanche 2 octobre.

[Mis à jour le 27 septembre 2022 à 11h45] Et si Luiz Inacio Lula da Silva était élu pour un troisième mandat présidentiel ? Mieux, s'il remportait l'élection dès le premier tour ? C'est une hypothèse qui émerge en ces derniers jours de campagne avant le premier tour de la présidentielle au Brésil prévu ce dimanche 2 octobre. Alors qu'il est dans la dernière ligne droite, le candidat du Parti des Travailleurs multiplie les meetings et tente jusqu'au bout d'élargir son électorat. Si le vote des électeurs de gauche et du centre est acquis, Lula souhaite convaincre les "indécis et ceux qui envisagent de ne pas aller voter" comme il l'a expliqué le 25 septembre lors d'un rassemblement à Rio de Janeiro. Lula est déjà en tête des sondages avec 47% des intentions de vote selon la dernière étude de l'institut Datafolha et seulement une poignée de points le sépare d'une victoire dès le premier tour de l'élection présidentielle.

Pour glaner ces quelques points, Lula da Silva requiert le "vote utile". Une stratégie qui peut payer si "les électeurs de candidats moins compétitifs tel Ciro Gomes migrent vers lui" note Fernanda Magnotta, analyste à la fondation FAAP, à Sao Paulo, à l'AFP. Ce troisième candidat issu du centre gauche est crédité de 7% des intentions de vote et refuse encore malgré les appels de retirer sa candidature au profit de Lula. L'ancien chef de l'Etat a encore quelques jours pour séduire et attirer les électeurs à lui pour créer le plus grand écart possible entre son score et celui de Jair Bolsonaro pour conserver sa place de favori et éviter les risques d'une contestation des résultats en cas de victoire au premier tour.

Que disent les résultats les sondages pour Lula à la présidentielle ?

Depuis le début de la campagne présidentielle, tous les sondages font la part belle à Lula da Silva. La dernière enquête d'opinion ne déroge pas à la règle et note même une petite progression qui permet au candidat de gauche de creuser l'écart avec le président sortant et principal rival Jaïr Bolsonaro. Publié le 23 septembre, le sondage de l'institut Datafolha crédite Lula de 47% des intentions de vote contre 33% pour Bolsonaro. L'étude laisse entendre que Lula pourrait gagner dès le premier tour, ce 2 octobre, puisqu'en tenant compte de la marge d'erreur, le candidat pourrait recueillir entre 48 et 52% des votes valides quand 50% des voix valides plus une suffisent pour l'emporter. Dans l'hypothèse d'un second tour, Lula conserve la place de favori et est crédité de 54% des intentions de vote contre 38% pour Bolsonaro.

Quels résultats pour Lula da Silva à la présidentielle 2022 au Brésil ?

Les premiers résultats de Lula da Silva à l'élection présidentielle brésilienne seront connus dans la soirée du 2 octobre, à l'issue du premier tour. Impossible d'avancer des chiffres pour le moment mais deux scénarios se dessinent : une qualification de Lula pour le second tour de la présidentielle le 30 octobre, ou et ce serait la meilleure hypothèse pour le candidat du Parti des Travailleurs, une victoire à la majorité absolue dès le premier tour.

Dans un cas comme dans l'autre, Luiz Inacio Lula da Silva apparait comme le grand favori du scrutin présidentiel au Brésil. Mais cette place n'est pas au goût de Jaïr Bolsonaro qui continue d'aller à contre-courant en misant sur son arrivée en tête des suffrages voire sa victoire ce dimanche 2 octobre. En cas de défaite le président sortant pourrait contester le résultat de l'élection et dénoncer des fraudes.

Quel est le programme de Lula da Silva ?

Les deux mandats présidentiels de Lula, de 2003 à 2010, ont été marqués par les politiques sociales et les programmes de redistribution sociale. S'il est à nouveau élu, le candidat entend adopter la même stratégie notamment en mettant au point une nouvelle aide après la "Bolsa Familia" devenue "Auxilio Brasil" sous Bolsonaro. Cette aide apporterait une somme d'argent fixe aux familles ayant un ou plusieurs enfants de moins de six ans. Une autre aide viserait à permettre à 70% des ménages brésiliens endettés d'échelonner leurs remboursements. Enfin, sur le plan économique et social, Lula promet aussi une augmentation du salaire minimum pour le porter "au-delà de l'inflation" mais ne précise pas encore de montant et un "renforcement de la protection sociale" notamment en revenant sur la réforme de 2017 sur le code du Travail.

Après les crises économique et sociale, Lula veut s'attaquer aux problématiques environnementales et s'engage à mettre en place une politique de tolérance zéro sur la déforestation, les incendies et l'orpaillage illégal en Amazonie. Il entend aussi travailler et redonner leur pouvoir aux institutions publiques dédiées à la préservation de l'environnement. En plus de l'environnement, Lula veut agir pour les minorités également en danger et défendre "les droits et les territoires des peuples indigènes", notamment par la création d'un "ministère des Peuples autochtones". D'autres communautés ethniques ou même celles de LGBTQI+ devraient aussi bénéficier de mesures sociales et sécuritaires pour ne plus être en proie aux discriminations.

De manière plus générale, Lula veut agir pour rendre le Brésil plus sécuritaire et promet une "nouvelle politique de lutte contre les drogues" pour lutter contre les guerres de gangs et le crime organisé. Dans cette optique les enquêtes longues et approfondies seront privilégiées. Enfin à l'échelle internationale, Lula souhaite redorer l'image du Brésil et restaurer son pouvoir en renforçant les coopérations avec les pays d'Amérique latine et d'Afrique et en rétablissant "les liens avec tous les pays européens […], la Chine et les États-Unis".

Le duel Lula - Bolsonaro à la présidentielle 2022

Ils sont les deux principaux candidats de l'élection présidentielle 2022 au Brésil et l'incarnation de l'opposition entre la coalition des forces de gauche et l'extrême droite. Luiz Inàcio Lula da Silva et Jair Bolsonaro se livrent un duel depuis le début de la campagne et les attaques et piques interposées ne manquent pas. Récemment, le candidat du Parti des Travailleurs a mis son adversaire en porte-à-faux en se disant "convaincu qu'au Brésil le résultat des élections sera respecté sans discussion". Une allusion aux virulentes critiques du président sortant sur la fiabilité du vote électronique et sur l'éventuelle issue frauduleuse du vote. Le discours de Jair Bolsonaro laissait sous-entendre qu'il pourrait contester le résultat de scrutin en cas de victoire. Depuis, le chef de l'Etat a assuré qu'il respectera le vote quel que soit le vainqueur de l'élection.

Lula et Bolsonaro s'affrontent aussi à travers leur programme et le candidat de gauche a investi les sujets écologiques, la déforestation en première ligne. Il a promis d'œuvrer en faveur d'une meilleure politique environnementale suivant l'objectif d'une déforestation de 0% quand sous le mandat de son adversaire "la déforestation annuelle moyenne en Amazonie a augmenté de 75% en comparaison avec la décennie précédente" selon Le Monde. Lula a aussi promis de "rétablir les relations internationales" notamment avec les pays d'Amérique latine où les élections de politique de gauche comme en Chili ou en Colombie "montrent que le peuple latino-américain ne veut plus de fascistes à la tête du continent".

Lula, président du Brésil une troisième fois ?

Les victoires de Luiz Inácio Lula da Silva aux élections présidentielles de 2002 et 2006 avaient été sans appel avec à chaque fois plus de 60% des suffrages recueillis au second tour. Après deux mandats consécutifs, le politique n'avait eu d'autres choix que de laisser la place à un autre candidat pour représenter la gauche mais en 2022 il revient sur le devant de la scène politique et espère remporter une troisième élection présidentielle. Le mandat de son prédécesseur, très critiqué, pourrait lui être favorable et Lula sait qu'il y a là un coup à jouer. "Vaincre ce type [Bolsonaro, ndlr] est une question d'honneur pour le peuple brésilien ! [...] Nous allons rendre Rio heureux à nouveau", assurait-il devant la foule le 7 juillet à Rio selon Le Monde. Un discours entretenu durant toute la campagne en pointant du doigt la politique de Bolsonaro : sa très mauvaise gestion de la crise sanitaire, ses politiques néolibérales servant les intérêts des grands industriels plutôt que ceux du peuple ou encore ses actions destructrices pour l'Amazonie et le rôle du Brésil dans la politique internationale.

Qui est Luiz Inácio Lula da Silva ? Biographie

Inácio Lula da Silva est connu comme le premier président brésilien de gauche sous la Nouvelle République, régime en place depuis 1985. Elu pour la première fois le 27 octobre 2022 et reconduit dans ses fonctions présidentielles en octobre 2006, l'homme politique s'est installé au pouvoir le 1er janvier 2003 et y est resté jusqu'au 1er janvier 2011. Lula est ouvrier métallurgiste de profession et s'est investi en politique en participant à la fondation du Parti des Travailleurs (PT) inspiré du socialisme, en 1980. Avant quoi il était un acteur important du syndicalisme brésilien depuis 1975 au point d'avoir été plusieurs fois confronté au pouvoir de la dictature militaire. Il a représenté le parti de gauche à différents scrutins présidentiels et après trois échec en 1989, 1994 et 1998 , il a été élu lors de sa quatrième tentative.

Sous les mandats de Lula, la situation économique du Brésil s'améliore notamment grâce à la politique d'austérité lancée par ses prédécesseurs qui atteint ses objectifs en 2003. C'est en revanche bien à Lula da Silva que le Brésil doit des avancées sociales comme la création des allocations familiales "Bolsa Familia", un pilier de la lutte contre la pauvreté. Il lance aussi des programmes pour rendre les médicaments et les produits alimentaires de base accessibles aux plus pauvres. Plusieurs investissements pour améliorer les conditions de vie dans les favelas et développer l'aide au logement sont aussi de son fait.

Après ses deux mandats et alors qu'il est nommé ministre par la présidente Dilma Rousseff en 2016, Lula est soupçonné de corruption et de blanchiment d'argent. Des doutes qui conduisent à la suspension de son mandat de ministre par la justice. Deux ans plus tard, Luiz Inácio Lula da Silva est condamné à douze ans de prison pour corruption dans l'affaire Petrobras, du nom de la société pétrolière impliquée dans le scandale, par le juge Sergio Moro. Lula est aussi destitué de son droit d'éligibilité. En 2021, le Tribunal fédéral suprême annule la condamnation pour vice de forme et le politique recouvre ses droits ce qui lui permet de revenir en politique.