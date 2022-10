Lula : les résultats de la présidentielle plus serrés que prévu ?

LULA. Durant la campagne, Lula a répété être sûr de gagner la présidentielle brésilienne ce dimanche 30 octobre 2022. Après les sondages, les résultats de l'élection lui donneront-ils raison ?

Lula a fait la course en tête pendant toute la campagne présidentielle mais c'est aujourd'hui qu'il faut remporter le plus de voix dans les urnes. Le second tour de l'élection présidentielle au Brésil place le pays sous tension ce dimanche 30 octobre. Le camp de Lula affiche tout de même son optimisme comme il l'a fait durant la campagne, en particulier la semaine précédent le scrutin. "Après cette longue campagne présidentielle où j'ai eu le privilège de rencontrer des millions de Brésiliens et de Brésiliennes, et après avoir obtenu près de 57 millions de voix au premier tour, le 2 octobre, j'ai la conviction qu'à partir du 1er janvier 2023, le Brésil redeviendra le pays de toutes et tous", a-t-il écrit dans une tribune publiée dans Le Monde, vendredi 28 octobre. Avant ça, le candidat du Parti des Travailleurs a répété être "sûr" de remporter l'élection lors d'interviews données aux médias locaux. Lula a été conforté dans son discours par les sondages qui n'ont jamais cessé de le présenter comme le favori du scrutin avec toujours quelques points d'avance sur le président sortant. Le verdict de ce dimanche doit enfin trancher sur la victoire ou la défaite de Lula.

Plus que d'affirmer sa victoire avant même la tenue du scrutin, Lula a présenté ce scénario comme la seule option pour protéger la démocratie au Brésil face à Bolsonaro élevé en symbole de l'extrême droite et de la dictature. "Cette élection définira si nous voulons vivre dans une démocratie ou sous le chaos, le néofascisme. C'est ce qui est en jeu. J'espère que les gens choisiront la démocratie", a-t-il déclaré une semaine avant le scrutin de second tour devant une foule de militants à Sao Paulo.

Lula en plus de miser sur sa victoire a aussi anticipé la réaction de son adversaire qui a longtemps appelé à la contestation des résultats de l'élection au Brésil si le candidat de la gauche revenait au pouvoir. "S'il perd, Bolsonaro doit se taire, attendre et se préparer à une autre élection, ne pas semer la confusion dans le pays", a déclaré Lula dans une interview sur O Brasil Pod+ le 25 octobre. Plus tôt dans la campagne, il a aussi incité Jair Bolsonaro à "reconnaître les résultats" en faisant part de sa propre expérience, lui qui a perdu trois fois l'élection avant d'être élu président de la République fédérale du Brésil.

Qu'annonçaient les résultats des sondages pour Lula ?

Lors de la semaine précédant le second tour de l'élection présidentielle, Lula était encore donné comme le vainqueur du scrutin par toutes les enquêtes avec plus ou moins d'avance sur son rival, le président sortant Jair Bolsonaro. Les derniers sondages publiés le 27 octobre par Datafolha et Atlas créditaient Lula de 53% des intentions de votes valides contre 47% pour Bolsonaro.