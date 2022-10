Lula : vers une victoire incontestée ? Ce que disent les résultats des sondages

LULA. Le candidat de la gauche espère remporter l'élection présidentielle au Brésil ce 30 octobre. Lula tente de séduire les abstentionnistes et appelle Bolsonaro à accepter les résultats des scrutins alors que les sondages le donnent en tête.

[Mis à jour le 26 octobre 2022 à 15h29] Le ton de Lula devient urgent à quelques jours du second tour de l'élection présidentielle. Après avoir dit être "sûr" de remporter le scrutin la semaine dernière, le candidat change de stratégie. En conférence de presse le 24 octobre à Sao Paulo, l'homme de gauche a présenté sa victoire comme la seule possibilité pour protéger la démocratie au Brésil : "Cette élection définira si nous voulons vivre dans une démocratie ou sous le chaos, le néofascisme. C'est ce qui est en jeu. J'espère que les gens choisiront la démocratie".

Bien sûr, Lula a aussi plusieurs fait de sa victoire à l'élection le scénario le plus plausible et a même tenté de poser des barrières à une éventuelle contestation des résultats par Bolsonaro, lequel a dit en début de campagne être prêt à nier l'issue de scrutin si celle-ci ne lui convenait pas. Le président sortant a tout de même arrondi les angles à l'approche du vote et a assuré qu'il acceptera le résultat de la présidentielle si "rien d'anormal" n'est repéré dans le décompte des suffrages. Pour insister sur cette voie Lula y est allé de sa remarque devant les foules à Sao Paulo : "J'espère que si je gagne l'élection, il aura un moment de sagesse et me téléphonera pour reconnaître le résultat". Le candidat du Parti des Travailleurs en a profité pour se montrer en exemple, lui qui a perdu à trois reprises l'élection présidentielle avant d'être élu pour deux mandats consécutifs de 2003 à 2010. "J'ai perdu trois élections", a rappelé Lula. "Chaque fois que j'ai perdu je suis rentré chez moi. Je n'ai pas poussé de jurons et n'en voulais à personne à part moi-même", a-t-il précisé.

Mais avant de se projeter en vainqueur de l'élection présidentielle au Brésil, Lula doit réunir suffisamment de voix. Les résultats des sondages le donnent en tête mais avec seulement 4 à 6 points d'avance et l'homme politique aimerait creuser l'écart. Depuis la deuxième moitié de la campagne d'entre-deux-tours, Lula courtise les abstentionnistes et les indécis qui pourraient faire basculer la balance d'un côté comme de l'autre. Non seulement de faire dans la séduction, le candidat souhaite que le vote en sa faveur soit une évidence, selon lui il faut "convaincre les personnes qui ne sont pas allées voter au premier tour" et "essayer de gagner chaque vote, de faire en sorte qu'il soit facile pour les gens d'aller voter".

Si Lula a pu avoir jusqu'à 21 points d'avance sur Bolsonaro dans les sondages au tout début de la campagne présidentielle, pour l'entre-deux-tours les scores sont bien plus serrés. L'écart entre les deux candidats n'est plus que d'une poignée de points selon les dernières enquêtes dont celles de PoderData et de Genial/Quaest publiées le 26 octobre qui créditent Lula de 53% des intentions de votes valides contre 47% pour Bolsonaro.

Face à Bolsonaro, quelle stratégie pour Lula ?

Si Bolsonaro a dès le début de la campagne adopté un ton agressif en particulier à l'égard de Lula, l'ancien chef de l'Etat a décidé de jouer le même jeu en multipliant les attaques à l'encontre de son adversaire. D'abord l'homme politique s'en est surtout pris au mauvais bilan de Bolsonaro, à juste titre, pour défendre sa candidature. Mais plus la campagne avance, plus Lula cible ses attaques sur la personnalité du président sortant et les critiques vont crescendo allant jusqu'à devenir des accusations très graves. Lula a d'abord qualifié son rival de démon pour toucher les 80% de chrétiens de la population brésilienne, sans trop de succès, mais ce sont ces deux dernières attaques survenues à une quinzaine de jour du scrutin qui ont fait couler beaucoup d'encre. Lula a accusé Bolosonaro de cannibalisme et de pédophilie, en s'appuyant à chaque fois sur des extraits d'interview du président sortant, l'un datant de 2017 et l'autre d'un entretien accordé le 14 octobre 2022

Pour les accusations de cannibalisme les propos de l'homme d'extrême droite ont été détournés par l'équipe de Lula quant à l'autre reproche il repose sur l'interprétation du discours ambigu tenu par le chef d'Etat dans un podcast en ligne. En abordant le sujet de la prostitution de certaines jeunes filles étrangères au Brésil, Bolsonaro a déclaré qu'entre lui et des jeunes et jolies Vénézuéliennes de 14 ou 15 ans "un climat s'est peint". L'expression pourrait vouloir dire qu'il y a eu une attraction physique entre le sexagénaire et les adolescentes. Le dérapage a causé du tort à Bolsonaro mais Lula a aussi été sanctionné par le Tribunal supérieur électoral pour avoir colporté de lourdes accusations contre son rival sans preuve tangible.

Bien que la stratégie montre des effets limités, Lula devrait continuer de l'employer jusqu'à la fin de la campagne et jouer à la fois sur la critique exacerbée de son rival couplé aux discours vantant ses précédents bilans. A noter que le Brésil d'aujourd'hui est radicalement différent de celui de la première décennie du 21ème siècle et que Lula ne pourra pas se contenter de la même politique pour gagner ou pour gouverner s'il est élu.

Biographie

Qui est Luiz Inacio Lula da Silva ?

Luiz Inácio Lula da Silva est connu comme le premier président brésilien de gauche sous la Nouvelle République, régime en place depuis 1985. Elu pour la première fois le 27 octobre 2002 et reconduit dans ses fonctions présidentielles en octobre 2006, l'homme politique s'est installé au pouvoir le 1er janvier 2003 et y est resté jusqu'au 1er janvier 2011. Lula est ouvrier métallurgiste de profession et s'est investi en politique en participant à la fondation du Parti des Travailleurs (PT) inspiré du socialisme, en 1980. Avant quoi il était un acteur important du syndicalisme brésilien depuis 1975 au point d'avoir été plusieurs fois confronté au pouvoir de la dictature militaire. Il a représenté le parti de gauche à différents scrutins présidentiels et après trois échec en 1989, 1994 et 1998 , il a été élu lors de sa quatrième tentative.

Sous les mandats de Lula, la situation économique du Brésil s'améliore notamment grâce à la politique d'austérité lancée par ses prédécesseurs qui atteint ses objectifs en 2003. C'est en revanche bien à Lula da Silva que le Brésil doit des avancées sociales comme la création des allocations familiales "Bolsa Familia", un pilier de la lutte contre la pauvreté. Il lance aussi des programmes pour rendre les médicaments et les produits alimentaires de base accessibles aux plus pauvres. Plusieurs investissements pour améliorer les conditions de vie dans les favelas et développer l'aide au logement sont aussi de son fait.

Après ses deux mandats et alors qu'il est nommé ministre par la présidente Dilma Rousseff en 2016, Lula est soupçonné de corruption et de blanchiment d'argent. Des doutes qui conduisent à la suspension de son mandat de ministre par la justice. Deux ans plus tard, Luiz Inácio Lula da Silva est condamné à douze ans de prison pour corruption dans l'affaire Petrobras, du nom de la société pétrolière impliquée dans le scandale, par le juge Sergio Moro. Lula est aussi destitué de son droit d'éligibilité. En 2021, le Tribunal fédéral suprême annule la condamnation pour vice de forme et le politique recouvre ses droits ce qui lui permet de revenir en politique.

Lula, élu président du Brésil pour la troisième fois ?

Etre président de la République fédérale du Brésil, Luiz Inacio Lula da Silva a déjà connu. Pendant huit ans, de 2003 à 2010, l'homme de gauche et ancien métallurgiste a gouverné le pays et fait de nombreux heureux en témoignent sa réélection et sa côte de popularité lorsqu'il a été contraint de laisser la place à un autre. La Constitution brésilienne de 1988 limite à deux le nombre de mandats consécutifs réalisables par un président, en revanche une fois l'alternance respectée rien n'empêche un ancien chef d'Etat de revenir à la charge pour tenter de récupérer la présidence et c'est ce qu'a fait Lula. S'il avait pu, le politique se serait remis en selle plus tôt mais en 2014 sa successeuse Dilma Rousseff était encore en piste et en 2018 sa condamnation et son incarcération pour corruption l'avaient privé d'élection présidentielle. Autant dire qu'en 2022, Lula savoure son retour en politique d'autant qu'il ne semble pas avoir perdu la sympathie ou le vote de ses électeurs.

Lula espère saisir enfin l'occasion d'être élu président de la République fédérative du Brésil pour la troisième fois. Il deviendrait ainsi, le premier homme politique de la Nouvelle République à avoir cet honneur.

Lula a toujours été fidèle au Parti des Travailleurs (PT) et pour cause, il a été un des initiateurs du mouvement en 1980 au moment où la résistance se mettait en place pour en finir avec la dictature militaire. C'est d'ailleurs par la création du PT que l'ancien métallurgiste très actif dans le syndicalisme a fait son entrée dans le monde politique. La volonté de Lula, et de bien d'autres, derrière la création de la formation politique était d'offrir une nouvelle voie politique indépendante et socialiste face au régime dictatorial et le seul parti d'opposition toléré.

Lula non seulement de participer à la fondation du PT a été le président du parti pendant quatorze ans de 1980 à 1994. Le Parti des travailleurs qui a notamment été au pouvoir entre 2003 et 2018 est accusé d'avoir pris part à des affaires de corruption lorsqu'il était dominant au gouvernement. Des responsables politiques du PT recevaient des pots-de-vin de grandes entreprises contre la délivrance de contrat gouvernementaux selon les conclusions de l'enquête Carwash. Lula faisait parti de ces politiques impliqués dans différentes affaires et c'est notamment le scandale avec l'entreprise Petrobras qui lui vaudra d'être condamné et emprisonné. L'ancien chef d'Etat n'a pour sa part jamais reconnu en intégralité le rôle du Parti des Travailleurs dans ces différentes affaires de corruption.

Qui est la femme de Lula ?

Ce sont un nom et un visage à côté desquels il est impossible d'être passé sans les remarquer pendant la campagne présidentielle brésilienne, ceux de la femme de Lula : Rosangela "Janja" Silva. La sociologue aujourd'hui à la retraite a autant milité que son mari, montant sur scène au bras de son mari à chaque meeting. La femme de Lula joue un rôle central dans la campagne : de la gestion de l'agence de son mari à la défense de certains messages politiques notamment avec son engagement connu pour la défense des femmes.

Si Rosangela et Lula sont inséparables, leur histoire est encore jeune bien que passionnée. Ils se sont rencontrés en 2017 lors d'un match de foot caritatif et ont tout de suite eu beaucoup de points communs, notamment l'engagement politique : Rosangela est une militante du Parti des Travailleurs, co-fondé par Lula, depuis qu'elle a 17 ans. Depuis c'est ensemble qu'ils mènent le combat politique.