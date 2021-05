Grand oral du bac 2021 : dates, questions du sujet... Infos pratiques et conseils

BAC 2021. Le grand oral du bac approche, les élèves de terminale entrent dans la dernière ligne droite pour se préparer. Si la bienveillance est de mise pour la notation, la nouvelle épreuve inquiète les candidats. Voici toute les informations pratiques à avoir en tête.

[Mis à jour le 27 mai à 16h10] Du 21 juin au 2 juillet, les lycéens de terminale étrenneront le grand oral. La nouvelle épreuve inquiète de nombreux candidats qui, à moins de quatre semaines de l'examen, craignent de ne pas être assez préparés. En plus de ce nouveau format auquel les élèves comme les professeurs s'essayent, la crise sanitaire a perturbé la préparation à l'épreuve, et dans certaines classes les enseignements tentent encore de terminer le programme et ne peuvent accorder de temps convenu à la préparation du grand oral.

Pourtant Jean -Michel Blanquer tient à cette épreuve et a décidé de la maintenir. "Si on a créé cet exercice, c'est précisément parce que cette compétence est fondamentale, savoir argumenter, savoir écouter, être capable de parler tout simplement" défendait-il sur le plateau de France 2 au début du mois de mai. La décision ne fait pas l'unanimité auprès des lycéens concernés, le ministre en est conscient et défend son choix : "Ce serait plus facile d'un point de vue pratique de l'annuler, mais je pense que c'est bon pour les élèves de s'exercer à cela". Il explique vouloir permettre aux élèves "de passer un baccalauréat qui a sa pleine valeur, et de leur permettre de s'entraîner à ce qui va les faire réussir plus tard".

Si l'épreuve inédite est maintenue, ses modalités sont aménagées. Durant l'année scolaire, les professeurs doivent accompagner les lycéens dans leur préparation de l'exercice inhabituel du grand oral, compte tenu des difficultés rencontrées et de "la diversité des états de préparation des élèves à cette nouvelle épreuve", le ministère a prévu des agencements aux deux parties de l'oral.

Les candidats seront individuellement convoqués pour passer l'épreuve du grand oral entre le 21 juin et le 2 juillet. Les dates restent celles initialement prévues par le ministère de l'Education. L'épreuve de quarante minutes se compose de deux parties. La première consiste au temps de préparation de vingt minutes alloué au candidat pour préparer la réponse à sa question. La deuxième partie est séquencée avec d'abord cinq minutes d'exposé, dix minutes d'entretien entre le jury et le candidat sur le sujet sélectionnés puis cinq minutes de discussion autour de projet d'orientation du candidat.

Les résultats du bac 2021 seront disponibles le 6 juillet à 8h30 et pourront être consultés dès leur publication, en direct, sur notre page consacrée aux résultats du bac. La note du grand oral sera disponible sur le détail du relevé de notes du candidat. Le relevé de notes doit être délivré au candidat par l'établissement scolaire dans lequel il est inscrit.

Lors de la première partie du grand oral, le jury choisi entre deux questions, préalablement préparées par l'élève et son professeur, celle qu'il souhaite poser à l'élève. Le candidat dispose ensuite de vingt minutes pour élaborer une réponse et un support qu'il présentera au jury pour étayer son argumentaire. Pour la session 2021, le lycéen pourra conserver les notes produites pendant le temps de préparation lors de son exposé de cinq minutes.

Pour rappel, les deux questions portent sur les enseignements de spécialité de l'élève. Lors de son exposé, le lycéen doit non seulement répondre à la question, mais aussi expliquer pourquoi il a choisi d'étudier et d'approfondir ce sujet.

Après l'exposé du candidat, suit un temps d'échange de dix minutes entre le jury et le lycéen. La discussion tourne autour des questions préparées par l'élève et les membres du jury sont libres de demander des précisions. Cette étape doit montrer la capacité du candidat d'approfondir des points de son argumentaire, de tenir un discours clair et démontrer son sens critique. Exceptionnellement, "le candidat pourra recourir à un support, comme un tableau, pour y illustrer ou expliciter ses propos" pendant le temps d'échange, précise le ministère de l'Education sur son site. Surtout, l'élève pourra être dispensé de s'exprimer sur des sujets et/ou des thèmes qui n'auront pas étaient abordés en cours. Une liste fixée "par ses professeurs d'enseignements de spécialité et par la direction de son établissement" confirmera les points qui auront été étudiés.

Tous les candidats sont libres de choisir les deux questions sur lesquelles ils souhaitent travailler, la seule consigne est qu'elles soient en lien avec une ou les deux enseignements de spécialité. Ce choix est plus stratégique qu'il n'y parait, le sujet doit à la fois intéresser l'étudiant et le jury et doit pouvoir être suffisamment approfondi en seulement cinq minutes.

Quelques méthodes permettent de faciliter la recherche des questions. Le critère principal est d'être intéressé par son sujet, rien n'est plus motivant que d'apprécier le thème sur lequel on travaille, le temps passera plus vite lors des révisions et la discussion viendra plus naturellement le jour du grand oral. Il suffit donc de repérer un sujet d'étude qui vous a plu ou en lien avec votre projet professionnel. Vient ensuite le moment de formuler une problématique, c'est là que la suite de l'épreuve se joue. La question posée doit être assez précise pour diriger la réponse et avoir le temps de formuler un argumentaire en cinq minutes mais aussi suffisamment documentée pour pouvoir appuyer et illustrer vos idées. Là encore, il est conseillé de choisir une question qui éveille la curiosité de l'étudiant.

Une fois formulée, la question doit être soumise à la validation du professeur, c'est seulement après que le candidat pourra s'atteler à la préparation de la réponse. Cette étape ne doit pas être négligée, le développement et l'expression des idées font l'objet de la note finale du grand oral. Loin d'être une simple récitation de leçon, il faut s'approprier le sujet. La réponse doit être argumentée par des documents et des recherches, mais le candidat peut s'appuyer sur des références culturelles personnelles ou sur un sujet d'actualité pour prouver au jury que le cœur du sujet et les concepts liés sont bien maîtrisés.

La note du grand oral s'appuie à la fois sur les connaissances apportées lors de l'exposé et sur l'expression générale du candidat. Des points qui peuvent être soumis à l'appréciation de chaque professeur selon des critères différents et plus ou moins exigeants. "Il existe une grille d'évaluation, mais elle est indicative, et il n'y a pas de barème. On donne les points qu'on veut pour chaque critère", souligne notamment Odile Fischer enseignante d'histoire-géographie au lycée européen de Villers-Cotterêts dans l'Aisne, auprès du Monde. Des contours trop flous qui, aux yeux de certains, handicapent la préparation des candidats. Le ministère de l'Education et plusieurs recteurs d'académies tiennent cependant à rappeler que le principe de bienveillance prime pour la session 2021 du baccalauréat, d'autant plus qu'il s'agit de la première année où les lycéens sont confrontés à l'épreuve.

Le stress monte chez les candidats en particulier pour ceux qui n'ont eu que très peu de préparation. Tous les lycéens de terminale ne semblent pas logés à la même enseigne. Certaines classes ont fini le programme de leur spécialité et se consacrent désormais uniquement au grand oral pendant que d'autres n'ont eu que quelques heures par ci par là pour s'entrainer. "Ma prof de SES est très impliquée et j'ai déjà choisi ma première question en rapport avec le programme. En revanche, ma prof de maths est plutôt dans l'optique de finir le programme. Résultat, pour ma deuxième question, qui sera transversale maths-SES… Je ne sais pas trop !", indique une élève de terminale au lycée Arago de Perpignan dans les colonnes du Monde. Ils sont encore nombreux à chercher la question sur laquelle ils seront évalués pendant l'épreuve, il ne leur restera ensuite que trois semaines pour travailler leurs arguments de réponse et s'entraîner à l'oral.

Pour maîtriser l'appréhension de passer devant un jury, certains professeurs ont eu recours aux "capsules vidéos" pour familiariser les lycéens à la prise de parole en public. Une solution qui malgré le manque de temps en classe permet un minimum d'entrainer les élèves et de leur faire des retours sur les points à améliorer. Comme pour chaque examen oral, simuler l'épreuve est un des moyens privilégiés pour apprendre à contenir son stress le jour-J.