Grand oral du bac 2021 : maintenu, mais aménagé ! Comment ça se passe ?

Le bac 2021 se fera à plus de 80% en contrôle continu mais le ministre de l'Education a tenu à maintenir l'épreuve phare de la réforme du bac : le grand oral. Après une année scolaire perturbée par la crise sanitaire Jean-Michel Blanquer consent à aménager les modalités de l'examen.

Le premier bac de la réforme n'aura pas la forme imaginée par Jean-Michel Blanquer. La crise sanitaire n'a pas été sans conséquence sur la scolarité des futurs bacheliers et par voie de conséquence, 82% de la note finale de l'examen sera obtenue sur contrôle continu. Deux épreuves demeurent en présentiel : la philosophie et le grand oral. Le ministre de l'Education refuse de renoncer à ce nouveau format. "Si on a créé cet exercice, c'est précisément parce que cette compétence est fondamentale, savoir argumenter, savoir écouter, être capable de parler tout simplement" défendait-il sur le plateau de France 2, mercredi 5 mai. Les élèves n'auront d'autres choix que de passer devant le jury entre le 21 juin et le 2 juillet. La décision ne fait pas l'unanimité auprès des lycéens concernés, le ministre en est conscient et argumente son choix : "Ce serait plus facile d'un point de vue pratique de l'annuler, mais je pense que c'est bon pour les élèves de s'exercer à cela". Il explique vouloir permettre aux élèves "de passer un baccalauréat qui a sa pleine valeur, et de leur permettre de s'entraîner à ce qui va les faire réussir plus tard".

L'épreuve inédite est donc maintenue mais ses modalités seront aménagées. Durant l'année scolaire, les professeurs sont tenus d'accompagner les lycéens dans leur préparation de l'exercice inhabituel du grand oral, compte tenu des difficultés rencontrées et de "la diversité des états de préparation des élèves à cette nouvelle épreuve", le ministère a prévu des agencements aux deux parties de l'oral.

Lors de la première partie du grand oral, le jury choisi entre deux questions, préalablement préparées par l'élève et son professeur, celle qu'il souhaite poser à l'élève. Le candidat dispose ensuite de vingt minutes pour élaborer une réponse et un support qu'il présentera au jury pour étayer son argumentaire. Pour la session 2021, le lycéen pourra conserver les notes produites pendant le temps de préparation lors de son exposé de cinq minutes.

Pour rappel, les deux questions portent sur les enseignements de spécialité de l'élève. Lors de son exposé, le lycéen doit non seulement répondre à la question, mais aussi expliquer pourquoi il a choisi d'étudier et d'approfondir ce sujet.

Après l'exposé du candidat, suit un temps d'échange de dix minutes entre le jury et le lycéen. La discussion tourne autour des questions préparées par l'élève et les membres du jury sont libres de demander des précisions. Cette étape doit montrer la capacité du candidat d'approfondir des points de son argumentaire, de tenir un discours clair et démontrer son sens critique. Exceptionnellement, "le candidat pourra recourir à un support, comme un tableau, pour y illustrer ou expliciter ses propos" pendant le temps d'échange, précise le ministère de l'Education sur son site. Surtout, l'élève pourra être dispensé de s'exprimer sur des sujets et/ou des thèmes qui n'auront pas étaient abordés en cours. Une liste fixée "par ses professeurs d'enseignements de spécialité et par la direction de son établissement" confirmera les points qui auront été étudiés.