DIRECT. Bac 2021 : voici les résultats disponibles, quel candidat a décroché le bac ?

BAC 2021. Consultez sans attendre les résultats du bac 2021, déjà disponibles dans de nombreuses académies. Dès publication des listes d'admis par les académies, les résultats sont accessibles sur Linternaute.

Qui a le bac 2021 ? C'est le jour-J des résultats de l'examen ce mardi 6 juillet. Les listes des admis sont dévoilées dans la matinée par toutes les académies, de nombreux rectorats ont déjà donné leurs listes des admis, d'autres attendent 10h. Vous êtes au bon endroit, tous les résultats du bac 2021 sont mis en ligne en temps réel et disponibles depuis cette page dès promulgation officielle ! Les résultats du bac 2021 sont déjà tombés dans les académies suivantes (attention, parfois sur seulement une partie des séries du bac 2021) :

En direct

Recevoir nos alertes live !

09:32 - Quel taux de réussite provisoire pour le bac 2021 à Lille ? Dans l'académie de Lille, les premiers résultats sont disponibles, sur 7979 candidats dont le résultat est connu, 7490 ont obtenu le baccalauréat. Un ratio très favorable qui permet de faire un premier point sur le taux de réussite, pour le moment il grimpe à 93.87% mais peut encore évoluer à la hausse ou à la baisse selon les résultats des autres candidats de l'académie. L'année dernière, le taux de réussite définitif s'élevait à 95%.

09:32 - A quoi ressemble le taux de mentions au bac 2021 pour l'académie de Limoges ? Dans l'académie de Limoges, si l'on se base sur les résultats partiels du bac 2021 toutes filières confondues (générale, technologique et professionnelle), le le taux (provisoire) de mentions au bac 2021 se chiffre à 66,22%, contre 62,14% en 2020. Consultez les résultats du baccalauréat 2021 en temps réel dans l'académie de Limoges.

09:28 - Que donne le taux de mentions au bac 2021 pour l'académie de Reims ? Dans l'académie de Reims, le taux de mentions provisoire au bac 2021 s'élève à 63,49%, contre 54,66% en 2020. Un taux de mentions qui concerne les filières générale et technologique, puisque les résultats du bac professionnel ne sont pas encore tombés dans cette académie. Consultez les résultats du bac 2021 en temps réel dans l'académie de Reims.

09:27 - Quelles statistiques provisoires sur le taux de réussite au bac 2021 à Poitiers ? Sur les premiers résultats connus de l'académie de Poitiers, 86,19% des candidats sont admis au baccalauréat. Il ne s'agit que d'un point d'étape calculé sur les 4389 candidats dont le résultat est déjà publié, parmi eux 3783 ont obtenu le diplôme. Il faudra attendre la publication complète des résultats du bac 2021 pour comparer avec le taux de réussite de l'année dernière, enregistré à 95,83%.

09:25 - Résultats du bac 2021 : quel taux de mentions dans l'académie de Lyon ? D'après les résultats du bac encore partiels dans l'académie de Lyon, le taux de mention 2021 est à 66,24%, contre un taux de mentions 2020 à l'examen de 63,66%. Un taux de mention concernant les filières générales et techno, puisque les résultats du bac professionnel n'ont pas encore été publiés dans l'académie.

09:21 - Quel taux de mention au bac 2021 dans l'académie de Poitiers ? Dans l'académie de Poitiers, les résultats du bac 2021 font état d'un taux de mentions de 63,04%, contre un taux de mention de 65,04% en 2020. Ce taux de mention est calculé toutes filières confondues et sera amené à évoluer, puisque les chiffres du bac sont encore partiels.

09:18 - Le résultat du bac 2021 dans l'académie de Limoges est disponible Le résultat du baccalauréat 2021 à Limoges est en ligne pour les filières techno et général. Cette année, autour de 7000 candidats se sont inscrits aux épreuves, toutes filières confondues. Voir les résultats du bac 2021 dans l'académie de Limoges.

09:13 - Je suis bachelier, quelles démarches ensuite pour devenir étudiant ? 2/2 Certains bacheliers n'ont pas reçu de propositions d'admissions lors de phase principale du cheminement Parcoursup, mais pourront participer à la phase complémentaire ouverte du 16 juin au 16 septembre et "formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux dans les formations qui disposent de places disponibles". Depuis le 2 juillet, les lycéens peuvent également solliciter un "accompagnement personnalisé de la commission d’accès à l’enseignement supérieur (CAES)" de leur académie. La commission doit après étude du dossier du candidat l'aider à trouver une formation qui colle au mieux à son projet d'orientation en fonction des places encore disponibles.

09:11 - Les résultats du bac professionnel 2021 tombent dans l'académie de Poitiers ! Ça y est, des résultats du bac professionnel sont tombés dans l'académie de Poitiers. Consultez-les en temps réel dans notre page, par nom de candidat. Si un nom s'affiche, c'est que le candidat est admis. Côté statistiques, le taux de réussite provisoire au bac professionnel 2021 à Poitiers se chiffre pour l'heure à 83,9%.

09:06 - Consultez les résultats du bac dans l'académie de Lille Le verdict du bac à Lille est désormais connu et les premières listes des admis sur consultables sur la plateforme spéciale de Linternaute.com. Découvrez par nom et par ville le résultat du bac à Lille. Les mentions de chaque candidat sont aussi consultables en face du nom du lauréat.

09:05 - Le résultat du bac 2021 est tombé pour le bac général dans l'académie de Dijon Dans l'académie de Dijon, le résultat des bacheliers est désormais disponible. Consultez dès à présent les résultats du bac 2021 à Dijon et découvrez les statistiques en temps réel sur les taux de réussite de cette session du baccalauréat.

09:04 - Que disent les statistiques pour le résultat du bac 2021 dans l'académie de Dijon ? Dans l'académie de Dijon, les statistiques livrent les données suivantes à ce stade, en terme de résultat du bac 2021 : 11 619 candidats reçus au bac 2021 sur 12 706 (toutes filières confondues) ; 91,44% de taux de réussite en 2021 contre 96,07% en 2020 et 64,72% de taux de mentions en 2021 versus 64,08% en 2020. Quant aux taux de réussite provisoires du bac général, du bac techno et du bac professionnel 2021, ils s'établissent respectivement comme suit : 95,73%, 89,02% et 83,9%.

09:04 - Je suis bachelier, quelles démarches ensuite pour devenir étudiant ? 1/2 Le bac marque la fin de l'enseignement secondaire mais le début du cursus étudiant pour de nombreux candidats. Pour ceux ayant déjà reçu et accepté des propositions d'admissions dans une formation de l'enseignement supérieur sur Parcoursup, l'obtention de l'examen permet d'achever leur orientation pour leur première année d'étude post-bac. Ils n'auront qu'à officialiser leur inscription administrative dans la formation en question auprès de l'établissement selon les modalités et des les délais précisés dans le dossier de candidature. Pour les bacheliers qui n'ont pas encore accepté une proposition d'admission, les établissements de l'enseignement supérieur enverront les dernières propositions le mercredi 14 juillet et les candidats auront jusqu'au 16 juillet pour accepter.

08:59 - Résultat du bac 2021 : quelles statistiques à ce stade pour l'académie de Clermont-Ferrand ? A ce stade de la publication des résultats, dans l'académie de Clermont-Ferrand, 8518 candidats des différentes filières ont été reçus sur 9150 candidats. Le taux de réussite provisoire du bac 2021 s'établit par ailleurs à 93,09%, contre 95,33% en 2020. Le taux de mentions est quant à lui à 65,55%, versus 62,36% en 2020. Enfin, les taux de réussite sont évalués à 96,15% pour le bac général, 92,23% pour le bac technologique et 88,19% pour le bac professionnel.

08:52 - Le résultat du bac de l'académie de Clermont-Ferrand est en ligne Le services de l'Education nationale en charge de la diffusion des listes des admis dans l'académie de Clermont-Ferrand nous ont transmis les premiers résultats, avec la liste des admis au bac général et bac techno. Qui a le bac ? Qui ne l'a pas ? N'attendez plus, accédez dès à présent aux résultats du bac 2021 dans l'académie de Clermont.

08:48 - Où retrouver les résultats du bac 2021 ? Dès leur publication, les résultats sont disponibles en ligne sur le site du ministère de l'Education nationale, il suffit de choisir son académie et d'entrer le nom du candidat pour connaître ses résultats. Chaque académie diffuse également les verdicts de ses candidats. Plusieurs médias, dont Linternaute, relayent aussi les résultats, ils sont disponibles académie par académie et permettent de rechercher les résultats d'un candidat en particulier pour savoir s'il l'a obtenu le précieux diplôme et s'il a décroché une mention.

08:45 - Les résultats du bac à Poitiers sont en ligne ! Le premier résultat du bac 2021 dans l'académie de Poitiers est disponible et s'enrichit à son tour. Qui a décroché le diplôme et avec quelle mention ? Découvrez sans plus attendre le résultat du bac 2021 dans l'académie de Poitiers pour les filières générales et techno.

08:43 - Résultats du bac dans l'académie de Nantes : c'est en ligne ! Dans l'académie de Nantes, combien d'admis à l'examen du baccalauréat cette année ? Les premières listes des résultats du bac 2021 viennent de nous être communiquées par le rectorat, pour les bac général, techno et pro. Voir les résultats du bac 2021 à Nantes.

08:42 - Pourquoi les résultats du bac 2021 ne pourraient tomber qu'à 17h à Poitiers ? Tous les résultats sont censés être publiés en début de matinée ce mardi 6 juillet, mas l'académie de Poitiers semble rencontrer des difficultés qui repoussent l'heure de diffusion des résultats de ses candidats. Sur France 3 Nouvelle-Aquitaine on "évoque des difficultés autour d'un nouveau logiciel de collecte des résultats". Pour la première fois, les copies rendues ont été numérisées et les correcteurs ont dû travailler sur les versions numériques des copies, cette nouvelle organisation a entrainé quelques retards dans la récupération de tous les résultats.