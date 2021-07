Résultats du bac : général, techno ou pro... Découvrez qui a le bac 2021 !

RESULTAT BAC 2021. Ce mardi 6 juillet 2021, les candidats du bac peuvent enfin découvrir s'ils ont décroché leur baccalauréat et avec quelle mention. Voici tous les résultats du bac 2021 académie par académie.

Qui est diplômé et a été reçu à l'examen du baccalauréat cette année ? Les résultats du bac 2021 sont dévoilés ce mardi 6 juillet, dans toutes les académies de France, entre 8h30 et 10h. Dès promulgation officielle des rectorats, Linternaute.com met en ligne toutes les listes des admis, ainsi que les mentions qui ont été obtenues par les candidats. Pour consulter les résultats du bac d'un candidat, c'est très simple : il suffit de rentrer son nom dans le moteur de recherche situé en tête de cet article. Pour filtrer encore davantage, il est possible de choisir, en plus, la ville dans laquelle ledit candidat a été enregistré pour les épreuves du baccalauréat.

Rappelons que cette année, les résultats du bac ont été calculés sur une très large base de contrôle continu (plus de 80% de la note finale) avec des aménagements à la fois pour l'épreuve de philosophie et pour l'épreuve de grand oral. Les listes des admis sont mises en ligne sur notre site avec l'accord de chaque candidat, mais aucune note n'est dévoilée, les résultats matière par matière demeurent confidentiels. S'il est pratique et bien utile de consulter les résultats du bac 2021 sur Linternaute, n'oubliez-pas qu'il est impératif de vous rendre dans son centre d'examen pour aller chercher le diplôme du baccalauréat, nécessaire pour s'inscrire de manière effective dans une formation post-bac.

Les résultats du bac 2021 académie par académie

Les listes des admis au bac 2021 sont disponibles dans chaque académie dans la matinée. Si le moteur de recherche ne vous convient pas et que vous préférez les cartes, nous avons pensé à vous : cliquez sur l'académie de votre choix pour accéder en un instant au résultat du bac dans ladite académie.

Tous les candidats n'ayant pas pas obtenu 10/20 de moyenne générale sont recalés au bac 2021. Mais parmi eux, ceux ayant tout de même au moins 8/10 peuvent passer les épreuves de rattrapage du bac, ce qui leur confère une chance supplémentaire d'être diplômé avec seulement quelques jours de retard sur les autres bacheliers. Tous les candidats ayant une moyenne inférieure à 8/20 sont définitivement recalés au baccalauréat 2021.