Sujet bac SES 2024 : tous les sujets et tous les corrigés

Sur les deux journées d'épreuves, aucune question ne portait sur l'item "quelle action pour l'environnement". L'école, le travail, la société française et la crise financière étaient eux au programme de ces deux sessions de SES. Le thème du "commerce international" que certains pronostiquaient comme peu probable est pourtant dans le sujet de l'épreuve du jour, signe qu'il faut vraiment réviser l'intégralité du programme.

16:27 - Le sujet de l'épreuve composée

L'épreuve composée de la seconde session de l'épreuve de SES comporte trois exercices. Dans le premier, il est demandé aux élèves de "présenter deux canaux de transmission d'une crise financière à l'économie réelle". Pour le second exercice, ils doivent "comparer l'engagement bénévole selon le niveau de diplôme en 2023 et "montrer que l'engagement dépend de variables sociodémographiques", pour cela ils disposent de plusieurs documents. Pour la dernière partie de l'épreuve, ils doivent montrer "qu'il existe diverses explications au commerce entre pays comparables", à l'aide de leurs connaissances et des trois documents mis à disposition dans le polycopié.