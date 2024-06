Sujet de physique-chimie au bac 2024 : tous les sujets et corrigés

Contrairement à hier, le sujet de l'épreuve de physique-chimie d'aujourd'hui comporte un exercice de physique et deux de chimie. Cette fois c'est donc l'exercice de physique qui est composé de seize questions, soit la moitié de l'épreuve. À noter qu'il y a moins de questions dans ce sujet, ce qui ne veut pourtant pas dire qu'il est plus simple ou plus court. Il faudra attendre le corrigé pour voir quelles réponses étaient attendues.

Cela fait maintenant une heure que certains candidats au bac 2024 planchent sur l'épreuve de physique-chimie. Dans quelques instants, le sujet de l'épreuve sera publié sur cette page et vous pourrez le découvrir. Pour rappel, le sujet de l'épreuve de physique-chimie est normalement disponible une heure quinze après le début de l'épreuve, c'était le cas hier et également les autres années. Ce délai est une mesure de précaution pour que les éventuels retardataires ne puissent pas trouver le sujet avant de pénétrer dans leur salle d'examen.

Comme toutes les spécialités, l'épreuve de physique-chimie compte coefficient 16 au bac, mais contrairement à certaines autres matières, l'épreuve pratique et l'épreuve écrite ne sont pas équivalentes. En physique-chimie, l'épreuve écrite compte pour 80% de la note finale et l'épreuve pratique pour 20%, cela ne signifie pas pour autant que les candidats puissent faire l'impasse dessus.

11:50 - Physique ou chimie : peut-on en prioriser un thème ?

Pour l'épreuve de physique-chimie, les candidats doivent plancher sur trois exercices. Lors de l'épreuve d'hier, deux exercices portaient sur la physique et un seul sur la chimie mais au cumul des questions, le traitement des deux thèmes était plutôt équilibré. Sur les 34 questions, le premier exercice en comportait 15, le second 9 et le troisième 10, les candidats peuvent donc s'attendre à une répartition similaire mais rien n'est certain. Pour le savoir il faudra attendre la publication des sujets, que vous pourrez découvrir sur cette page.