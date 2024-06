Sujet de spé SVT au bac 2024 : le sujet du jour 1 dévoilé ce mercredi 19 juin

SUJET BAC SVT. Pour la première journée d'épreuve de spécialité, l'épreuve de SVT commence à 14 heures et le sujet sera dévoilé quelques minutes après l'entrée des élèves en salle d'examen.

L'essentiel

Les candidats au bac 2024 ayant choisi la spécialité SVT se retrouvent soit aujourd'hui soit demain pour l'épreuve écrite, de 14h à 17h30.

Le sujet de SVT du premier jour de cette session du bac 2024 est disponible aujourd'hui, il est à retrouver ci-dessous, grâce à notre partenariat avec Studyrama.

Un autre sujet sera transmis aux élèves passant l'épreuve le 20 juin, il sera également disponible sur cette page.

Les sujets de SVT à l'étranger en 2024

Linternaute vous propose de découvrir les sujets qui ont été traité cette année par les élèves des centres étrangers situés en Amérique du Nord pour l'épreuve de spécialité SVT comptant pour le bac 2024. S'il s'agit bien des sujets officiels, rien ne certifie qu'ils sont semblables à ce qu'auront à traiter les candidats de métropoles et des autres centres étrangers, ils permettent néanmoins d'avoir une idée de ce qui sera attendu des candidats.

Comme chaque année, certains sujets sont pressentis pour tomber le jour du bac, ces hypothèses sont le plus souvent basées sur le programme de l'année, les sujets passés et les annales. Pour l'épreuve de spécialité SVT 2024, plusieurs thèmes semblent plus probables que d'autres. Voici lesquels :

Génétique et évolution : l'origine du génotype des individus

À la recherche du passé géologique de notre planète : les méthodes de datation

De la plante sauvage à la plante domestiquée : l'organisation fonctionnelle des plantes à fleurs, la photosynthèse et la reproduction des plantes

Les climats de la Terre : l'évolution du CO2 au cours du temps et les différentes variations climatiques au cours du temps

Corps humain et santé

Attention tout de même, ces sujets sont surtout envisagés pour le premier exercice de l'épreuve. Le second étant habituellement transversal, il n'est pas envisageable de mettre de côté certains chapitres au programme car au final tous sont susceptibles d'être présents dans les énoncés ou dans les démonstrations nécessaires pour réussir cette épreuve.

Les résultats des l'épreuve de spécialité de sciences de la vie et de la terre seront disponibles le 8 juillet 2024, en même temps que les résultats des autres épreuves.