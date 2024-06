Sujet de spé maths au bac 2024 : les épreuves et sujets probables

BAC MATHS. À quelques jours de l'épreuve de spé maths pour le bac, que faut-il réviser ?

Les 19 et 20 juin, les élèves de terminale se présenteront aux différentes épreuves de spécialité pour l'obtention du baccalauréat. Nombre d'entre eux ont choisi de suivre l'enseignement de spécialité maths et devront donc s'armer de leur tête et de leur calculatrice pour réussir au mieux cette épreuve, qui compte coefficient 16 dans la moyenne du bac (comme toutes les spécialités).

Ils auront quatre heures, pour répondre à quatre exercices dont au moins un présenté sous forme de questionnaire à choix multiple (QCM). Pour s'entraîner, ils disposent notamment des sujets des années précédentes et de ceux de l'année 2024 tombés lors des examens à l'étranger.

Quels sont les sujets qui peuvent probablement tomber au bac de maths cette année ?

Plusieurs sites spécialisés établissent chaque année des pronostics concernant les sujets qui tomberont au baccalauréat, et cette année n'y fait pas exception. Ces pistes ont avant tout pour but d'aider les élèves dans leurs révisions et de les mettre en condition d'examens grâce à des énoncés type qui pourraient parfaitement se trouver sur une feuille d'examen. Certains sujets tombent en effet régulièrement au bac de spé maths, c'est le cas de la "géométrie dans l'espace", des "suites", des "fonctions exponentielles, fonctions logarithme népérien", du "calcul intégral", des "probabilités : succession d'épreuves indépendantes, schéma de Bernoulli" et du chapitre "continuité et théorème des valeurs intermédiaires". Ce sont donc des thèmes qu'il ne faudra pas mettre de côté, bien au contraire.

À l'inverse, il y a des thèmes moins probables, c'est le cas des "probabilités : sommes de variables aléatoires" et des "probabilités : concentration, loi des grands nombres", mais également des "primitives", de la "convexité", et des chapitres "composée de deux fonctions", "combinatoire et dénombrement" et géométrie dans l'espace : projeté orthogonal d'un point dur une droite, sur un plan". Toutefois, si ces chapitres tombent plus rarement cela signifie qu'ils tombent parfois, il n'est pas à exclure que certains d'entre eux composent les sujets de l'épreuve de spé maths 2024. Il ne faut pas non plus les négliger.

Quels sont les sujets de spé maths au bac 2024 dans les centres étrangers ?

Dans les établissements scolaires français à l'étranger, les épreuves du bac ont toujours lieu quelque temps avant le début de celles de métropole. Pour le moment seuls les centres étrangers d'Amérique du Nord ont passé les épreuves du bac, pour ceux des autres régions du globe, elles auront lieu courant juin, quelques jours avant l'Hexagone, La Réunion et Mayotte. En Amérique du Nord comme ailleurs, les élèves sont séparés en deux groupes, l'un passe le premier jour et l'autre le lendemain, de fait les deux groupes n'ont pas les mêmes sujets. Voici les deux sujets donnés aux élèves d'Amérique du Nord cette année pour l'épreuve de spécialité mathématique que Studyrama met à disposition ci-dessous.

Sujet du jour 1 :

Sujet du jour 2 :

Avec Studyrama, Linternaute vous propose de découvrir ce sur quoi les élèves ont travaillé l'an passé. Probabilités, fonctions, modélisation et géométrie ont été au programme des candidats au bac passant l'épreuve de spécialité des mathématiques l'an dernier. Lors de la première journée d'épreuve, deux questionnaires à choix multiple (QCM), l'un sur les probabilités et évènements et l'autre sur la modélisation en trois parties avait été concocté ainsi que deux exercices de démonstration, appelant des calculs et diverses formules, pour la première partie d'élèves inscrit à l'enseignement de spécialité mathématiques.

Pour l'épreuve que la seconde partie des élèves ont passé le lendemain, il y avait cette fois un seul QCM sur les probabilités autour d'un jeu vidéo où les joueurs en ligne devaient choisir un monde parmi les deux proposés ainsi que trois exercices portant sur les limites à partir de l'évolution d'une population d'insectes dans un jardin botanique, la géométrie et le logarithme népérien.

Notre partenaire Studyrama vous propose également les corrigés de l'épreuve de mathématiques. Il s'agit de corrigés réalisés par un professeur spécialisé dans le domaine. Les mathématiques étant une épreuve de démonstration scientifique, il n'existe pas diverses versions des réponses possibles mais bien un seul et même résultat à obtenir à la fin.

Corrigé de l'épreuve de la première journée

Corrigé de l'épreuve de la deuxième journée

A quelle date les résultats de l'épreuve de mathématiques 2024 seront-ils publiés ?

Une fois l'épreuve de spécialité mathématique terminée, les candidats entrent dans la période d'attente jusqu'à la publication des résultats du bac prévue le 8 juillet 2024.