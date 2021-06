"DIRECT. Sujet du bac de philo : voici les corrigés 2021 !"

12:57 - Bac général. "Discuter est-ce renoncer à la violence", quel plan pour ce sujet ?

Sujet 1 : "Discuter est-ce renoncer à la violence"

Première partie : Le candidat pouvait par exemple s'interroger sur la violence contemporaine et le repli de soi. Comme auteur, JF Lyotard pouvait notamment être cité par le candidat, avec le texte La condition post-moderne, mais bien sûr ce n'était pas la seule référence possible ! Dans ce texte, l'auteur parle de la post-modernité comme un phénomène où l'homme ne se reconnaît plus dans les valeurs de la modernité et où le langage commun disparaît. Chacun est guidé par sa propre logique et l'échange disparaît alors. Le parallèle entre la science et le complotiste pouvait notamment être évoqué ici.



Deuxième partie : Le candidat était invité à mettre en évidence le dialogue comme construction d'une société, afin d'éviter le désordre, le conflit et l'ignorance de l'autre. Là, l'exemple du Léviathan de Hobbes était le bienvenu. L'Etat permettrait, selon l'auteur, de coordonner les groupe. Mais est-ce que cet Etat est-il toujours possible aujourd'hui ? Hobbes pouvait par exemple être confronté à J.Habermas avec le texte De l'éthique de la discussion. Pour lui, la seule exigence éthique, c’est-à-dire le seul devoir moral de tout homme et de tout groupe est d’engager l’échange avec l’autre et plus encore à l’heure de la société globalisée ou les conflits internationaux se mélangent aux conflits nationaux et où les réseaux sociaux et les médias, voire les transports faciles ont transformé le monde en un "village mondial". Et donc pour "faire société", le dialogue deviendrait indispensable et fondamentale dans une société pluriculturelle. Ainsi, en citant les auteurs américains, il fallait montrer ici que l'isolement était le début de la fin de toute société.



Troisième partie : Le candidat pouvait se servir de cette partir pour nourrir sa réflexion d'exemples contemporains. Pourquoi est-il si important de discuter pour éviter la violence dans ces sociétés heureusement démocratiques et mondialisées ? Là, le futur bachelier pouvait faire appel à Tocqueville avec La démocratie en Amérique. La notion d'égalité était par exemple attendue. Le candidat devait se questionner sur cette notion qui amenait dans notre société plus de violence, notamment lorsqu'un citoyen décide de gifler le président de la République. Ainsi, il fallait mettre en exergue ici la différence entre l'égalité des chances, présente chez J. Rawls et l'égalité des positions, chez F.Dubet. L'idée était ici de montrer que certains individus pouvaient exagérer et rendre cette égalité violente. Ainsi, en concluant avec Arendt, le candidat pouvait montrer que lorsque les différences étaient trop grandes, la violence devait trop forte et la parole impossible entre les individus.



Finalement, le candidat pouvait questionner également la difficulté du dialogue lorsque les écarts entre les individus devenaient de plus en plus grands. En citant Freud par exemple et son Malaise dans la Culture, il était possible de parler par exemple du sentiment d'injustice et de la névrose que cela amène. Le candidat pouvait également se servir des écrits d'Aristote et les notions d'amitié. Selon l'auteur, le lien entre les individus ne peut être créé si l'écart est trop grand.



En conclusion, le candidat était invité à montrer que l'échange était possible, si l'injustice n'était pas trop présente entre les individus dans leur quotidien. L'autre axe était aussi de montrer que tous les points de vue devaient être acceptés dans nos sociétés plurielles, pluriculturelles et démocratiques. Afin d'éviter que la singularité des individus amène des tensions, le dialogue est important, sans qu'il devienne un monologue. Puis, des formes de médiation doivent être trouvées afin de dissiper les écarts, qui pourraient devenir une source de jalousie ou de haine.