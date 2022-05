"Sujet du bac de philo : quels seront les sujets ? Date, déroulé de l'épreuve... Les infos clefs"

BAC PHILO 2022. L'épreuve de philo n'est plus la première à laquelle se confrontent les candidats du bac mais elle reste une des plus appréhendées. Quels sujets risquent de tomber ? Comment se déroule l'épreuve ? On répond à vos questions.

Le bac ne serait pas le bac sans l'épreuve de philosophie. Cette année l'épreuve est prévue le mercredi 15 juin 2022 et n'est plus le premier examen écrit du baccalauréat, les candidats se frottant d'abord aux épreuves de spécialité entre le 11 et 13 mai. Elle n'en reste pas moins un rendez-vous emblématique de la session d'examens. Malgré la réforme du bac, l'épreuve de philosophie ne change pas sa formule : un examen écrit de quatre heures pendant lequel les candidats composent sur une dissertation ou une étude de texte.

Contrairement aux épreuves de spécialité, aucun aménagement n'est prévu par le ministère de l'Education nationale. Les candidats auront tout de même le choix sur le sujet à traiter puisque comme le veut la tradition trois sujets, chacun sur des thèmes différents, seront soumis aux lycéens, de quoi déjà donner aux candidats plus de chances de réussite. Si beaucoup prévoient de passer l'épreuve de philo "au talent", miser sur les révisions est un moyen plus sûr d'obtenir un bonne note. Mais comment se préparer à l'épreuve de philosophie ? Quels sujets sont susceptibles de tomber ? Sur lesquels faut-il concentrer les révisions ? Linternaute.com vous livre toutes les précisions et les conseils sur l'épreuve de philosophie du bac 2022.

Quand a lieu l'épreuve de philosophie ?

L'épreuve de philosophie avait pour habitude de lancer les hostilités du baccalauréat en étant la première épreuve à passer. Depuis la réforme du bac, la donne à changer et cet honneur revient aux épreuves de spécialité fixées du 11 au 13 mai. Les candidats du bac 2022 seront donc évalués en philosophie le mercredi 15 juin de 8h à 12h.

Quels sujets vont tomber à l'épreuve de philosophie du bac 2022 ?

Le programme de philosophie compte pas moins de 17 notions : l'art le bonheur, la conscience, le devoir, l'État, l'inconscient, la justice, le langage, la liberté, la nature, la raison, la religion, la science, la technique, le temps, le travail, la vérité. Toutes sont susceptibles d'être le sujet de l'épreuve de philo et doivent donc être intégrées dans les révisions. Mais même les professeurs de philosophie s'accordent à dire qu'il est utile de prioriser certains sujets à d'autres. Interrogées par Annabac, Caroline Verleyen et Charlotte Noirot-Nérin, professeures agrégées de philosophie misent sur cinq thèmes incontournables et pouvant facilement être liés à d'autres sujets plus spécifiques :

La liberté

La conscience

Le devoir

La nature

La science.

Quant aux thèmes plus spécifiques techniques et récurrents dans les sujets du bac les enseignantes ciblent quatre thèmes : l'art, l'État, le temps et le langage.

Malgré la réforme du bac, l'épreuve de philosophie a gardé sa formule traditionnelle. Les candidats auront donc quatre heures pour noircir leur copie lors de l'examen écrit de philosophie. Trois sujets seront proposés : deux de dissertation et un portant sur une étude de texte. Les candidats qui opteront pour une dissertation n'auront pour sujet qu'une simple question à laquelle ils devront répondre par un argumentaire détaillé et justifié par des références et connaissances personnelles. Pour l'étude de texte, les candidats devront rendre compte du sens et de la portée philosophique d'un texte signé d'un auteur présent au programme de philosophie. Attention au plus grand piège de cet exercice, considéré par certains comme plus simple que la dissertation : paraphraser le propos du texte ne suffira pas à réussir l'épreuve.

Y a-t-il une épreuve orale de philosophie ?

Lors de la session d'examens, les candidats ne passent qu'une seule épreuve de philo et elle est écrite. La seule épreuve orale de philosophie est celle organisée pendant la session de rattrapage pour les candidats à qui il manque quelques points pour obtenir la moyenne au bac. Les lycéens admis aux oraux de rattrapage sont ceux ayant obtenu une moyenne comprise entre 8 et 9,99 lors des épreuves obligatoires du bac. Pour le 15 juin, jour de l'examen de philo, il faudra se munir de sa plus belle plume pour rédiger sa dissertation ou son commentaire de texte car avoir du bagout ne sera pas utile.

Pour l'épreuve orale de contrôle de philosophie, le sujet de l'examen n'est pas un secret : le candidat sera interrogé sur l'œuvre philosophique qu'il a étudié dans l'année. Une note rédigée par le chef d'établissement dont est issu le candidat qui précise les chapitres ou les passages étudiés ainsi que les questions associées sera remise à l'examinateur. Le lycéen sera ensuite évalué sur un de ces extraits choisi par l'examinateur. Il disposera de vingt minutes pour préparer son exposé : une explication et une analyse de la portée philosophique du texte et éventuellement une réponse à la question soulevée par l'extrait. L'exposé ne devra pas excéder dix minutes car les dix dernières minutes de l'oral seront réservées à un entretien entre l'examinateur et l'élève permettant de compléter ou développer la réponse du candidat ou pour aborder d'autres sujets du programme de philosophie. Si l'épreuve orale de contrôle de philosophie dure quarante minutes, l'exposé oral du candidat ne dure lui que 20 minutes au total.

Les connaissances attendues lors de l'épreuve orale sont les mêmes que celles demandées pendant l'examen écrit. Le format oral, réservé à l'épreuve de rattrapage de philosophie, "permet au candidat, sur la base de l'explication qu'il a d'abord proposée, de manifester ses connaissances et ses capacités de réflexion, précisément articulées à la lecture et à l'étude de l'œuvre et des thématiques qui lui ont été associées au cours de l'année", explique le ministère.

Quand seront connus les résultats de l'épreuve de philosophie du bac 2022 ?

Chaque année, les résultats des candidats au bac sont publiés en même temps et en 2022 ils tomberont le 5 juillet. Après l'épreuve de philosophie les lycéens de terminale devront patienter une vingtaine de jours avant de connaître leur note. Heureusement la publication des corrigés, généralement le jour J ou les jours suivant l'épreuve, permettra d'avoir une idée de la qualité du travail rendu et donc de la note obtenue. Vous pourrez retrouver les corrigés de l'épreuves dès leur publication sur Linternaute.com. A noter qu'en philosophie, le travail de l'argumentation est aussi, si ce n'est plus, important que la réponse en elle-même.