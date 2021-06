"DIRECT. Sujet du bac de français : les sujets sont désormais connus !"

SUJET BAC FRANCAIS. L'écrit de français du baccalauréat a lieu ce jeudi après-midi ! Sujet, corrigé... Linternaute fait le point en temps réel sur ce qui est "tombé" pour les élèves, en filière générale comme technologique.

16:52 - Voici le sujet bis de l'écrit anticipé du bac de français (séries technologiques) Dans chacun des deux sujets leur ayant été distribués ce jeudi, les candidats de l'écrit du bac de Français 2021 (série technologique) avaient à choisir entre un commentaire de texte OU une contraction de texte + un essai. Voici comment se compose le sujet bis : Commentaire de texte (20 points) Texte à commenter : Victor HUGO, "Le Roi s’amuse", acte II, scène 4, 1832. Contraction de texte (10 points) et essai (10 points) A - Montaigne, Essais, "Des Cannibales" I, 31. Parcours : Notre monde vient d’en trouver un autre. Texte de Rodolphe Christin, "Manuel de l’anti-tourisme", 2008.

B - Jean de La Fontaine, Fables, livres VII à IX. Parcours : Imagination et pensée au XVIIème siècle. Texte d’après Janick Auberger : "Entre l’écrit et l’image, l’animal de fiction, un homme travesti ?", Contre-Jour, n°13, automne 2007.

C - Voltaire, "L’Ingénu". Parcours : Voltaire, esprit des Lumières. Texte d’après Antoine Lilti, "L’héritage des Lumières", Les Grands dossiers des Sciences humaines, n°56, septembre-octobre-novembre 2019. 16:32 - Quel sujet 1 pour les séries technologiques ? On connaît désormais la réponse Dans chacun des deux sujets qui leur ont été distribués ce jeudi, les candidats de l'écrit du bac de Français 2021 (série technologique) pouvaient choisir entre un commentaire de texte OU une contraction de texte + un essai. Voici comment se compose le premier sujet : Commentaire de texte (20 points) Objet d'étude : "Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle" Texte à commenter : Romain Gary, "La Promesse de l’aube", 1960. Contraction de texte (10 points) et essai (10 points) A - Montaigne, Essais, "Des Cannibales" I, 31. Parcours : Notre monde vient d’en trouver un autre. Texte de Tzvetan Todorov, "La découverte de l’Amérique", préface de "Le Nouveau Monde" (récits de Amerigo Vespucci, Christophe Colomb, Pierre Martyr d’Anghiera), 1992.

B - Jean de La Fontaine, Fables, livres VII à IX. Parcours : Imagination et pensée au XVIIème siècle. Texte d’Héloïse Lhérété, "Les livres ont du pouvoir", Sciences humaines, n° 321, janvier 2020.

C - Voltaire, L’Ingénu. Parcours : Voltaire, esprit des Lumières. Texte d’Antoine Lilti, "Lumières. Peut-on éduquer le peuple ?", L’Histoire, n° 463, septembre 2019. 16:07 - De quoi se compose le sujet bis de l'écrit du bac de Français 2021 (série générale) ? Deux gros sujets ont été proposés aux candidats de l'écrit du bac de Français 2021 (série générale) ce jeudi 17 juin. Chacun des deux sujets se constituait d'un commentaire de texte et de trois choix de dissertation. Voici comment se présente le sujet bis : Commentaire (20 points) Objet d'étude : "La poésie du 19e siècle au 21e siècle"

Texte à commenter : Valéry LARBAUD, "Les Poésies de A.O. Barnabooth", 1913 Dissertation (20 points) Objet d'étude : "Le théâtre du 17e siècle au 21e siècle Dissertations à traiter au choix (l'un des trois sujets) : Sujet A - Oeuvre : Molière, Le Malade imaginaire

Sujet B - Oeuvre : Marivaux, Les Fausses confidences

Sujet C - Oeuvre : Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde 15:56 - Il a été dévoilé ! De quoi se compose le premier sujet de l'écrit du bac de Français 2021 (série générale) Deux sujets ont été distribués aux candidats de l'écrit du bac de Français 2021 (série générale) ce jeudi 17 juin. Chacun de ces deux sujets se composait d'un commentaire de texte et de trois choix de dissertation. Voici comment se présente le premier sujet : Commentaire (20 points) Objet d'étude : "Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle"

Texte à commenter : Georges PEREC (1936-1982), "Les Choses" (1965) – extrait du chapitre 2 Dissertation (20 points) Objet d'étude : "La poésie du 19e siècle au 21e siècle" Dissertations à traiter au choix (l'un des trois sujets) : Sujet A - Oeuvre : Victor Hugo, Les Contemplations, livres I à IV

Sujet B - Oeuvre : Baudelaire, Les Fleurs du Mal

Sujet C - Oeuvre : Guillaume Apollinaire, Alcools 15:42 - Sujet du bac de français 2021 : les candidats planchent dessus depuis près de deux heures Ils s'apprêtent à entamer la deuxième moitié de leur épreuve. Les candidats aux épreuves anticipées du bac de français 2021 pour les voies générale et technologique planchent sur leur sujet depuis 14h et jusqu'à 18h ce jeudi. 15:38 - Quand sont connus les résultats du bac ? Les résultats des épreuves du baccalauréat 2021 doivent être communiqués le mardi 6 juillet prochain. Les épreuves se seront terminées quelques jours avant seulement pour les élèves de la voie générale et technologique passant leur grand oral et/ou leur oral de français le plus tardivement (jusqu'au vendredi 2 juillet plus précisément). 15:36 - Les candidats au bac professionnel ont déjà passé leur épreuve de français Pour les élèves passant les épreuves écrites du baccalauréat professionnel, celles ci ont démarré dès le mercredi 16 juin, avec le français en "ouverture de bal". Consultez le sujet sur lequel ils ont planché en cliquant sur "Sujet et corrigé du bac pro" dans notre sommaire. 15:34 - Quelles seront les règles du jeu pour l'oral de français ? A l'oral de français, les élèves des deux voies (générales et technologiques) auront la possibilité de choisir l'un ou l'autre des deux textes qui auront été sélectionnés par l'examinateur. Les candidats pourront ainsi opter pour celui qu'ils ont le plus pu travailler au cours de l'année scolaire. Sur la liste descriptive apportée par chaque candidat sera notamment mentionné quels points du programme n'ont pas pu être abordés, notamment pour ce qui est de la grammaire. Pour la seconde partie de l'épreuve, les candidats auront par ailleurs le droit de consulter l'œuvre étudiée, ce qui leur permettra de faire si besoin référence à un passage précis. 15:26 - Quelles sont les "règles du jeu" pour l'épreuve écrite de français du bac en 2021 ? A contrario de la philo, les élèves de première n'auront pas le filet du contrôle continu pour leurs épreuves de français. "C'est une configuration très différente en termes de type d'épreuves", a justifié le directeur général de l'enseignement scolaire Edouard Geffray le 2 juin, rappelant toutefois que des "aménagements importants ont été apportés". Pour rappel, en janvier, le nombre de textes à réviser pour l'épreuve écrite anticipée de français avait été fortement réduit : 14 textes au lieu de 20 dans la voie générale, 7 au lieu de 12 pour la voie technologique. Au cours de l'examen, le nombre de sujets proposé aux élèves a par ailleurs été doublé. Pour la voie générale, ce sont deux séries de trois sujets de dissertation qui ont ainsi été proposés, ainsi que deux commentaires portant sur deux objets d'étude distincts. Concernant la voie technologique, les candidats ont le choix entre deux commentaires et deux contractions de textes, chacune suivie d'un essai. 15:17 - Les sujets du bac de français 2021 peuvent être dévoilés d'une minute à l'autre A partir de maintenant, les sujets de l'écrit anticipé du bac de français 2021 peut être dévoilé d'une minute à l'autre. Vous les retrouverez d'abord en extrait si nécessaire, puis en intégralité dans cette page spéciale, grâce à notre partenariat Studyrama. 15:04 - "Soyez concentrés et soyez sereins". Le message de Jean-Michel Blanquer aux candidats du bac 2021 Dans une vidéo du gouvernement datant du 14 juin, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer donne notamment un message d'encouragement aux candidats du bac 2021 : "Mon message d'encouragement aux candidats du bac 2021, c'est : soyez concentrés et soyez sereins. Tout ceci est conçu avec bienveillance pour vous faire réussir et pour vous préparer à ce qui suivra. Le but n'est pas seulement de préparer le baccalauréat et de le réussir... C'est évidemment ça, mais, en le préparant et en le réussissant, de vous préparer à la suite de votre chemin que je vous souhaite excellent." (voir la vidéo sur Twitter) 14:58 - Les sujets du bac de français doivent être rendus publics dans l'heure qui vient Ce matin, les sujets de philosophie ont été communiqués au grand public aux alentours de 9h20 alors que l'épreuve avait commencé vers 8h. Il devrait en être de même pour l'écrit de français, qui a commencé à 14h... et dont les sujets devraient être dévoilés un peu avant 15h30. 14:55 - Dans quelles conditions sanitaires se déroulent les épreuves du bac cette année ? (2/2) Les salles doivent être aérées à la fois avant, pendant et après le passage des examens. Pour les oraux, une désinfection sera effectuée sur la table et les chaises entre les passages des différents candidats. Les candidats présentent aux examinateurs leur pièce d'identité sans qu'il y ait de contact, et émargent leurs copies avec leur propre stylo. Autre mesure de précaution : il est prévu que l'élève soit seul avec le professeur. "Il n'y aura jamais plus de deux personnes dans la même salle, le préparationnaire [l'autre élève qui prépare son oral] sera dans une autre pièce", a ainsi précisé Edouard Geffray, directeur général de l'enseignement scolaire, lors d'une conférence de presse le 2 juin dernier. 14:51 - Dans quelles conditions sanitaires se déroulent les épreuves du bac cette année ? (1/2) Une distance de deux mètres doit être respectée entre les élèves, et le port du masque est obligatoire pour tous (y compris au cours du grand oral). Si un élève refuse de s'astreindre au protocole sanitaire, l'accès aux locaux d'examen lui est théoriquement refusé. Des masques doivent par ailleurs être distribués à ceux qui n'ont pas pu s'en procurer. A partir de 15h15 (au plus tôt), le ministère de l'Education met à disposition le sujet du bac de français général, qui sera intégralement consultable ici grâce à notre partenariat avec le site spécialisé Studyrama :

A partir de 15h15 (au plus tôt), le ministère de l'Education met également à disposition le sujet du bac de français pour les séries technologiques (STMG), qui sera intégralement consultable ci-dessous grâce à notre partenariat avec le site spécialisé Studyrama :

A la fin de l'épreuve, découvrez ci-dessous, en partenariat avec Studyrama, le corrigé du sujet de français 2021 pour les séries générales, avec le détail des éléments et des références à mentionner dans la copie.

Un corrigé sera aussi proposé d'ici la fin de l'épreuve pour le sujet du bac de français réservé aux candidats de Première technologique (STMG). En partenariat avec Studyrama, voici ce qu'il fallait écrire dans sa copie :

Traditionnellement et cette année encore, l'épreuve écrite est la première étape du baccalauréat de français. Pour la session 2021, les candidats se retrouvent face à leur copie ce jeudi 17 juin, entre 14h et 18h. Pour la partie orale, chaque candidat est convoqué à un jour et à une heure précise entre le 21 juin et le 2 juillet pour une heure d'épreuve.

Depuis la réforme du bac, l'écriture d'invention ne fait plus partie des exercices proposés aux élèves lors des l'épreuve écrite de français. A la place les élèves de filières générales ont le choix de composer sur un commentaire de texte ou sur un des trois sujets de dissertation. Pour la session 2021, le ministère autorise le dédoublement des sujets pour s'assurer que chaque lycéen a eu le temps d'étudier au moins un des thèmes au cours de l'année scolaire. Les élèves de premières générales pourront donc choisir parmi deux commentaires de texte et six sujets de dissertation, tous en rapport avec une œuvre littéraire inscrite au programme.

Pour les élèves des parcours technologiques, l'aménagement de l'épreuve prévoit également de doubler les sujets proposés. Les candidats auront le choix entre deux commentaires et deux contractions de textes suivies d'un essai. Quelle que soit la filière du candidat et l'exercice choisi, l'épreuve de français dure quatre heures.

Non, l'oral de français a bel et bien lieu. Mais là encore le ministère de l'Education fait preuve d'indulgence et réduit la liste des textes a étudier pour préparer l'examen oral, elle passe de vingt à quatorze. Pour donner toutes les chances de réussir aux élèves, l'enseignant juré présélectionnera deux œuvres et laissera le candidat choisir celle qu'il aura vu ou approfondi en classe. Le lycéen disposera ensuite de trente minutes pour préparer l'analyse de son texte et son exposé de douze minutes. Suivra la présentation d'une œuvre choisie par le candidat pendant huit minutes. Selon l'envie du juré, l'épreuve pourra se terminer par un entretien de cinq minutes portant sur le candidat, son projet professionnel ou sa personnalité. Cette dernière partie est optionnelle.

Chaque objet d'étude contient trois œuvres obligatoires à lire en intégralité au long de l'année scolaire. Les professeurs sont libres d'ajouter des textes supplémentaires à cette liste. Voici les douze œuvres obligatoires :

La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle

Victor Hugo, Les Contemplations, livres I à IV

Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal

Guillaume Apollinaire, Alcools

La littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle

Montaigne, Essais, "Des Cannibales", I, 31 ; "Des Coches", III, 6

Jean de La Fontaine, Fables, livres VII à XI

Montesquieu, Lettres persanes

Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle

Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves

Stendhal, Le Rouge et le Noir

Marguerite Yourcenar : Mémoires d'Hadrien

Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle

Jean Racine, Phèdre

Beaumarchais, Le Mariage de Figaro

Samuel Beckett, Oh ! Les Beaux jours

Pour le retour de l'épreuve écrite du bac de français, le sujet "littérature d'idées" est pressenti par certains enseignants. Sur le site Super Bac, un professeur de français certifié s'avance : "Selon moi, cette année, le sujet le plus probable de l'épreuve anticipée de français est la littérature d'idées. En effet, je pense que l'actualité peut commander une réaction de la part de l'institution. La littérature d'idées, et en particulier une dissertation sur la liberté d'expression, me semble être une piste très probable."

Toutefois, il ne s'agit que d'un pronostic, pas d'une certitude. Les élèves devront donc réviser les quatre grands thèmes qu'ils ont étudiés au cours de l'année scolaire : la poésie du XIXe siècle au XXIe siècle, la littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle, le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle et le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle. Lors des épreuves anticipées, ils seront interrogés sur l'un de ces types de textes : poésie, texte d'argumentation, roman et théâtre.

Le bac de français a déjà eu lieu pour les candidats au bac professionnel. L'épreuve s'est déroulée le mercredi 16 juin. La copie du sujet du bac pro de français 2021 a été mise en ligne par notre partenaire Studyrama dans la foulée de l'épreuve. Tous les sujets et corrigés sur Studyrama.com :